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В какой кружок вы ходили в детстве?


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Вчера, 16:58
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Повод: детско-юношескому центру «Перспектива», объединяющему 17 клубов по месту жительства, исполнилось 25 лет.

В какой кружок вы ходили в детстве?
Москва, 1982 год. Встреча красных следопытов Ангарска с Героем Советского Союза, летчиком-истребителем Алексеем МАРЕСЬЕВЫМ (второй ряд, четвертый справа) и Героем Советского Союза Надеждой ПОПОВОЙ (рядом). Тот же ряд, 6-й справа Иван ПУРАС. В том же ряду 8-я справа – Наталья БЕСПАЛОВА.
Фото из личного архива Н. БЕСПАЛОВОЙ


Александр ГАВРИЛОВ,
замкомандира Ангарского ОМОНа:

- Я десять лет отходил в секцию дзюдо. Меня туда старший брат привел. Тогда в спортивной школе «Победа» абсолютно бесплатно с нами занимался знаменитый Лев Павлович ПОЛОВНИКОВ, ныне, к сожалению, ушедший из жизни. Занятия в секции мне здорово помогли. Хотя выше первого разряда я не поднялся, но шпану из трех человек всегда мог раскидать. А когда служил в ВДВ, стал бронзовым призером по дзюдо в первенстве спецназа СССР.

Алёна ВАСИЛЬКОВА,
заведующая экспозиционным
отделом музея часов:

- Ой, куда я только не ходила! Пробовала ходить в бассейн, танцевать во Дворце пионеров, там же ходила в хор к Ксении ВАСИЛЬЕВОЙ… Дольше всего задержалась в изостудии при ДК «Нефтехимик», владеть карандашом и кистью там нас учила Эмма ВАСИЛЬЕВА. А еще мне очень нравилось фигурное катание. В парке им. 10-летия Ангарска, у «Энергетика», в 55-66 годы был небольшой каток. Освещен прожекторами, играла музыка, это было необычайно! Второй каток помню в парке ДК «Нефтехимик», возле спортшколы «Победа», где сейчас баскетбольная площадка. И ведь всё тогда было бесплатно!

Отец Владимир БУРДИН:

- Моё детство прошло в городе Кандалакша Мурманской области. С большим удовольствием ходил в кружок юного техника, где мы собирали маленькие спортивные машинки. Но в начале 90-х началась разруха, и допобразование попало под удар одним из первых. Так моя кружковая деятельность и закончилась.

Игорь ОРЛОВ, коммерческий
директор компании «Салют-1»:

- Легче назвать то, чем я не занимался. В «Ангаре», «Сибиряке» и «Ермаке» в разное время занимался фигурным катанием, боксом, футболом, хоккеем, конькобежным спортом, лыжами. Но как только в дневнике появлялись тройки, родители тут же принимали меры. В 5-м классе перешел в 10-ю школу, и у меня не получилось совмещать спорт с учебной нагрузкой, ведь нужно было два раза в день ездить в «Ермак» на трамвае. Ушел в конькобежный спорт. Был чемпионом города, области по хоккею, футболу и конькобежному спорту. Каким-то неведомым образом в этот спортивный послужной список попали шахматы, у меня 3-й разряд. Да и сейчас я всё время где-то очень рядом со спортом. К слову, зимой наша команда, организатором которой я являюсь, стала бронзовым призером области по мини-футболу.

Дмитрий ЧЕРЕПАНОВ,
зампрокурора по надзору
за исполнением закона
в исправительных учреждениях:

- Я и сейчас хожу! В нашей прокуратуре подобралась хорошая команда любителей волейбола, и мы часто посещаем спортивный зал. А когда-то в нашу школу пришли спортсмены из спортклуба «Сибиряк». Рассказывали о греко-римской борьбе, приглашали в гости. Я сходил разок да так с первого по восьмой класс и провел там. Когда ты чувствуешь свою силу – появляется уверенность. И тогда никто к тебе лишний раз не сунется.

Светлана БАЖАНОВА,
начальник отдела по
физической культуре и спорту
администрации АГО:

- Я родилась и выросла в селе Нижний Бурбук Тулунского района, а там кружков было мало. Поэтому я ходила везде, куда только было возможно. Занималась рисованием, легкой атлетикой, каталась на лыжах, играла в волейбол и даже со своим ростом (1,55 м) в баскетбол! Ездила выступать за сборную нашего колхоза!

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