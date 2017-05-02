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Первые майские дни тоже пожароопасны


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2 мая 2017
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По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3-5 мая чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах прогнозируется в 12 районах области: Киренском, Усть-Кутском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Аларском, Черемховском, высокая пожароопасность - на территории Нижнеилимского района.

3 мая в регионе ожидается северо-западный, северный вытер с порывами ночью до 17 м/с, днем - до 20 м/с, 4 мая западный, северо-западный ветер скоростью до 20 м/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает, что с началом пожароопасного сезона категорически запрещено разведение костров, сжигание мусора на территории населенных пунктов и в прилегающих лесных массивах. Руководители организаций обязаны принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок мусора на своих территориях и обеспечить готовность подразделений ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны. Жителям Иркутской области необходимо проявлять предельную бдительность, ведь порядка 60% застроек в населенных пунктах выполнены из сгораемых материалов. Каждый четвертый пожар в деревянном здании приводит к его полному уничтожению, либо к таким повреждениям, которые делают его непригодным для жилья.
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