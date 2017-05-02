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Пожары съедают деревни


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2 мая 2017
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Александр Битаров, первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области на заседании чрезвычайной комиссии заявил:
— Высокая температура, не характерная для данного периода времени, отсутствие осадков вызвали на территории 14 районов сегодня четвертый класс пожароопасности в лесах и в девяти районах — пятый, чрезвычайный. Также по области проходит холодный фронт, это привело сегодня к усилению ветра, что в свою очередь вызвало обострение обстановки с природными пожарами, когда скорость распространения огня достигает 30-40 километров в час. К сожалению, наши обращения к населению, к руководству территорий не сыграли должного воздействия. Продолжаются сельхозпалы, неосторожное обращение с огнем, и это вызывает дополнительные пожары, которые переходят в леса и, к несчастью, на жилые строения.

Неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора и травы на территории садоводств и населенных пунктов привели к тому, что за прошедшие сутки в регионе огнем уничтожено порядка 20 строений, в том числе пять домов в населенном пункте Артель 1 Мая Заларинского района. 28 апреля сгорели восемь домов в поселке Вершина Аларского района, два дома в Черемхово. В поселке Бубновка Киренского района сгорели все дома, детский сад, школа и администрация населенного пункта.
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