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Даёте ли вы в долг?


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Вчера, 16:18
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Даёте ли вы в долг?
Повод: российское правительство приняло решение о выпуске облигаций федерального займа (ОФЗ) для частных лиц. Скоро их начнут продавать в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка.

Евгения ШИРОНОВА, начальник
отдела по Одинской территории
администрации АГО:

- Если есть деньги, всегда занимаю. Обычно обращаются родственники и просят занять небольшие суммы – тысячу-две до зарплаты. Да и самой приходится иногда занимать, пусть и нечасто. Последний раз брала в долг у родственников 10 тысяч рублей на ремонт квартиры. Лучше, чем в банке, проценты не берут.

Николай ГОРБАЧЁВ, директор
сети магазинов ЮФ «Изумруд»:

- Занимаю. Но смотря кому. Если человек для меня не совсем благонадёжный – найду способ отказать. И всегда интересуюсь целью займа. Да и самому приходится занимать иногда. Сейчас экономика немилосердна - бизнес, ювелирная отрасль в том числе, находятся не в самом хорошем состоянии. Поэтому берем кредиты в банке, чтобы увеличить оборотную часть средств.

Галина МИКРЮКОВА, врач
Ангарского перинатального центра:

- Даю. Если услышу, что у человека нет 50 рублей на обед ребенку, стыдно отказывать. Воспитание не позволяет. Хотя сама себе сейчас во многом отказываю. Зарплата у меня 18 тысяч рублей, с нее мне еще год платить кредит в размере 250 тысяч рублей, который я брала на лечение и протезирование зубов. Как живу? Сын очень помогает. Ему 27 лет, он начальник мебельного производства. А что касается денег в долг, то я, наученная горьким опытом, своим молодым коллегам рекомендую не помогать малознакомым людям. Я вот год назад за два раза заняла нашему водителю 25 тысяч рублей без всяких расписок. Он от нас давно уволился, но деньги возвращать не собирается. Я не одна, кого он в нашей больнице обманул.

Наталья ПАРАМОНОВА,
заведующая производством
«Пекарня КУБЕКОВА»:

- Да, есть такая дурацкая привычка, занимаю. Не всегда отдают, правда, часто затягивают, но отказать не могу – родственники же, друзья просят. Последний раз брали 11 тысяч рублей, уже год как отдают. Но мы не теряем надежду. Сама в долг не беру - занимаешь чужое, а отдавать приходится своё. Поэтому стараюсь выкручиваться своими силами.

Владимир ГУРУЛЁВ,
председатель клуба «Флора»:

- Стараюсь не брать и не давать. Ничего хорошего из таких отношений, как правило, не бывает. Не зря же в народе говорят: хочешь потерять друга – займи ему деньги.

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