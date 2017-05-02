Погода на 7 и 8 мая

Днём 7 мая воздух в Ангарске и его окрестностях прогреется до +27… +29.



Однако днем местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 16-21 м/с. Информация для тех, кто собирается жечь траву: при сильном ветре это делать опасно



В некоторых районах области пройдет дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами в западных и северных районах 16-21 м/с, в южных районах без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.



8 мая, в понедельник – дождь, ветер.