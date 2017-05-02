.
,

Погода на 7 и 8 мая


0

Вчера, 12:44
 Количество просмотров: 30
    

Днём 7 мая воздух в Ангарске и его окрестностях прогреется до +27… +29.

Однако днем местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 16-21 м/с. Информация для тех, кто собирается жечь траву: при сильном ветре это делать опасно

В некоторых районах области пройдет дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами в западных и северных районах 16-21 м/с, в южных районах без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

8 мая, в понедельник – дождь, ветер.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Танцы на вокзале
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Все новости категории

Спортивные новости
В бой идут опять старики
Без нервотрёпки
Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Фальшивка
Тело младенца обнаружили в канализационном коллекторе в Братске
Драчливый депутат с металлической трубой
Все новости категории

Общество
Взлетать и приземляться
Курортный роман
Тройка, не больше
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (60)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru