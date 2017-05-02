Деревянные скульпторы начнут ваять 10 мая

В этом году из более чем 100 заявок были выбраны 35. Команды сразу уже приступят к работе и десять дней будут воплощать креативные идеи, главная из которых - «Байкал – надежда человечества».



Большая часть зарубежных команд приедет на фестиваль впервые. К примеру, приедут участники из Японии, Китая, Бразилии, Непала, Аргентины, Зимбабве, Эквадора, Индии, Сербии и Швейцарии. Главным судьей, как и в прошлом году, будет скульптор из Бельгии Тьери Лоуверс Фердинанд.



Напомним, что в «Лукоморье» на фоне сибирского соснового леса уже красуются 150 деревянных композиций.



