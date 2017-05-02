Куда вы хотите успеть?

Повод: 13 мая, в 12.00, состоится ежегодная легкоатлетическая эстафета.

Фото из архива редакции. Эстафета 2016 года

Алексей ЛОБАНОВ,

замдиректора по УВР школы № 11, учитель информатики:

Иван КОМЕЛЬКОВ,

педагог-организатор

ДЮЦ «Перспектива»:

Наталья ТОРБЕЕВА,

руководитель УК «Иркутская»:

Андрей КАРПЕНКО,

водитель-дальнобойщик

с многолетним стажем:



Владимир МИНЕЕВ,

ведущий инженер ТЭЦ-10:

Оксана СТИВРИНА,

руководитель муниципальной

психологической службы

консультирования «Зеркало»:

Ирина ЛИШТВА,

начальник отдела содействию

трудоустройству ЦЗН:

Собхи ШААШАА,

сосудистый хирург городской

больницы № 1:

Антонина КОКОШНИКОВА,

директор ДК «Нефтехимик»:

- Хочу успеть уделить внимание дочери. Она в 10 классе, в следующем году уедет учиться в Москву. У меня работа такая, что я всегда в гонке, рабочий день бесконечный. Супруга - тоже учитель информатики в лицее № 1. Иногда дочь обращается за помощью, а я говорю: «Давай сама, некогда!» А потом вспоминаю, что она скоро уедет, и думаю: «Стоп!» Так что спасибо за мою умницу-дочь школе № 10 – большое количество дополнительных занятий, поездки по всей России. Наша Валерия метит на поступление в МГУ, не меньше.- Очень хочу попасть на всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет осенью этого года в Сочи и Москве. Туда съедутся около 20 тысяч человек. Это моя конкретная цель на ближайшие полгода.- Заняться, наконец, собой. Уже не до путешествий, просто на природу никак не могу съездить, постоянно работаем, даже в выходные! Ведь люди живут в домах без праздников и выходных, у них постоянно что-то случается. И в этот раз возникла аварийная ситуация, так что остались мы без майских выходных.- Вроде везде успел, всю страну объездил-переездил. Но как только заканчивается рейс, начинаешь считать дни до следующего. Мы, дальнобои, больше ведь ничего другого не умеем. Да и не хотим.- Я вхожу в серьезную команду ангарчан по лазертагу, а в этой игре в прямом смысле слова стоять смерти подобно. Застрелят! Только что мы вернулись с соревнований, посвященных 9 Мая. Вернулись с победой. Под Москвой сотни бойцов лазертага со всех концов земли сошлись в грандиозном сражении. Наша команда из 21 человека пробила оборону и захватила у противника флаг. Успели буквально в последний момент.- А так ли нужно куда-то бежать? В смысле - стремиться всё всегда успевать, быть для всех хорошим и т.д.? Как психолог знаю, если постоянно жить в таком темпе, вряд ли вас надолго хватит. Появятся неврозы и другие проблемы. Поэтому лично я стараюсь обязательно находить время на занятия фитнесом три раза в неделю. Сидячая работа и принятие на себя чужих стрессов здоровья не прибавляют.- Попутешествовать. Ни разу не была за границей. Хочется посмотреть, как там люди живут. Финансы пока не позволяют.- Сам я никуда не тороплюсь и никуда не опаздываю. Мне хочется, чтобы школу в 7А микрорайоне успели за полтора года достроить, чтобы младшая дочь именно в нее в первый класс пошла. Школа находится в двух шагах от нашего дома, это очень удобно! А трое старших детей вынуждены ездить в 10 микрорайон, в школу № 7, потому что там мама работает и на уроки возит.- Стремлюсь сделать больше добрых и красивых дел. Кстати, 13 мая у нас пройдет концерт-бенефис Натальи КИСЕЛЁВОЙ, руководителя ансамбля скрипачей «Вдохновение». Приглашаем всех! Чего хочу успеть лично я? Я давно уже своё личное не отделяю от коллективного. В стенах Дворца проходит вся моя жизнь!