Что вы покупаете из местного?

Повод: в субботу, 20 мая, в 10.00, на площади Ленина состоится ярмарка товаров местных производителей «Покупай Ангарское».
Юрий КУЗЬМИН,
командир Ангарского ОМОНа:
- Поставщик моего стола – «Народный» рынок. С нашего тепличного комбината там всегда можно найти свежие овощи. Отличная молочка из сельских хозяйств Ангарского округа. Мясо оттуда же. Хоть и недешевое, зато настоящее. Меня к рынку приучили… кавказские командировки. Полгода на тушенке не просидишь, и мы ходили на местные рынки. Вот где за качество, как за честь невесты, отвечают!..
Владимир САМЧУК,
начальник отдела сельского
хозяйства администрации АГО:
- В Одинске в частном хозяйстве покупаю молоко по 90 рублей за 1,5 литра, сметану 500 граммов – 180 рублей. Это настоящие продукты: молоко сладкое, а на сметане яйцо жарить можно! Яйца, кстати, стараюсь покупать на Ангарской птицефабрике. Договариваюсь, чтобы мне оставили излишки от инкубации или маленькое яйцо, когда молодка ещё разнашивается. Оно богаче на питательные вещества.
Лариса ПАЦКО,
заведующая родильным
отделением Ангарского
перинатального центра:
- Хлеб «Дарницкий». Я вообще люблю черный хлеб, а «Дарницкий» из всего разнообразия, на мой взгляд, самый вкусный. Детям беру йогурты и бифидоки фирмы «Лактовит». Они из натурального сырья и в них нет добавок, позволяющих продуктам храниться месяцами.
Яна БЛАЩИНСКАЯ,
предприниматель:
- Нет, ангарского ничего не покупаю. Мясо в основном усольское берём, а молочку красноярскую предпочитаем. Не могу сказать, что специально, просто так получается.
Галина Михайловна ЛУЗГИНА,
председатель СНТ «Еловые ключи», ветеран АНХК:
- Да почти ничего. Продукты до такой степени набиты ароматизаторами и прочей химией, что желудок начинает болеть после любой попытки что-нибудь съесть. Недавно ездила в город по делам садоводства и купила несколько уголков с яблоками под маркой «Бельгийская выпечка». Очень приличные, хотя и дороговато.
Елена ФИЛАТОВА,
директор школы № 9:
- Хлеб «Дарницкий» очень люблю, каждый день хоть полбулочки, но берём. Колбасы ангарские, в основном копчёные или ветчину в оболочке. Молочную продукцию «Молочная река» - очень вкусный у них творог, сметана, йогурты. Моей внучке 11 месяцев, она с удовольствием ест детский творожок «Лактовит», я рада, что у нас есть такая хорошая местная молочная кухня.
Ирина МАРФИНА,
артистка народного
театра «Чудак»:
- Люблю кремы от «Невской косметики» - ланолиновый, спермацетовый. Они хорошо питают кожу, а стоят меньше 50 рублей, это моя палочка-выручалочка. Мне нравится, что у этих кремов нет сильных отдушек, я сильные запахи не люблю. Хлебобулочные изделия беру только «Караваевские», на другой хлеб даже не смотрю. Колбасу ангарскую люблю, в основном беру сырокопчёную и сервелаты – чувствую, что настоящие. Хочу, чтобы наш Ангарск процветал!