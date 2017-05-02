Что вы покупаете из местного?

Юрий КУЗЬМИН,

командир Ангарского ОМОНа:

Владимир САМЧУК,

начальник отдела сельского

хозяйства администрации АГО:

Лариса ПАЦКО,

заведующая родильным

отделением Ангарского

перинатального центра:



Яна БЛАЩИНСКАЯ,

предприниматель:



Галина Михайловна ЛУЗГИНА,

председатель СНТ «Еловые ключи», ветеран АНХК:

Елена ФИЛАТОВА,

директор школы № 9:



Ирина МАРФИНА,

артистка народного

театра «Чудак»:

- Поставщик моего стола – «Народный» рынок. С нашего тепличного комбината там всегда можно найти свежие овощи. Отличная молочка из сельских хозяйств Ангарского округа. Мясо оттуда же. Хоть и недешевое, зато настоящее. Меня к рынку приучили… кавказские командировки. Полгода на тушенке не просидишь, и мы ходили на местные рынки. Вот где за качество, как за честь невесты, отвечают!..- В Одинске в частном хозяйстве покупаю молоко по 90 рублей за 1,5 литра, сметану 500 граммов – 180 рублей. Это настоящие продукты: молоко сладкое, а на сметане яйцо жарить можно! Яйца, кстати, стараюсь покупать на Ангарской птицефабрике. Договариваюсь, чтобы мне оставили излишки от инкубации или маленькое яйцо, когда молодка ещё разнашивается. Оно богаче на питательные вещества.- Хлеб «Дарницкий». Я вообще люблю черный хлеб, а «Дарницкий» из всего разнообразия, на мой взгляд, самый вкусный. Детям беру йогурты и бифидоки фирмы «Лактовит». Они из натурального сырья и в них нет добавок, позволяющих продуктам храниться месяцами.- Нет, ангарского ничего не покупаю. Мясо в основном усольское берём, а молочку красноярскую предпочитаем. Не могу сказать, что специально, просто так получается.- Да почти ничего. Продукты до такой степени набиты ароматизаторами и прочей химией, что желудок начинает болеть после любой попытки что-нибудь съесть. Недавно ездила в город по делам садоводства и купила несколько уголков с яблоками под маркой «Бельгийская выпечка». Очень приличные, хотя и дороговато.- Хлеб «Дарницкий» очень люблю, каждый день хоть полбулочки, но берём. Колбасы ангарские, в основном копчёные или ветчину в оболочке. Молочную продукцию «Молочная река» - очень вкусный у них творог, сметана, йогурты. Моей внучке 11 месяцев, она с удовольствием ест детский творожок «Лактовит», я рада, что у нас есть такая хорошая местная молочная кухня.- Люблю кремы от «Невской косметики» - ланолиновый, спермацетовый. Они хорошо питают кожу, а стоят меньше 50 рублей, это моя палочка-выручалочка. Мне нравится, что у этих кремов нет сильных отдушек, я сильные запахи не люблю. Хлебобулочные изделия беру только «Караваевские», на другой хлеб даже не смотрю. Колбасу ангарскую люблю, в основном беру сырокопчёную и сервелаты – чувствую, что настоящие. Хочу, чтобы наш Ангарск процветал!