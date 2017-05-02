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Пока в Иркутской области пожаров не зафексировано


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Сегодня, 16:06
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С 18 мая, в Иркутской области нет зарегистрированных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

18 мая, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 14 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств.

"Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 10 должностных лиц, а также 363 гражданина на общую сумму 1,2 млн рублей, возбуждено 263 административных расследования", — отметили в пресс-службе.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.
Подробнее: http://irkutskmedia.ru/news/591547/
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