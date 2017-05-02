Что вы можете подарить Ангарску?

Повод: день рождения города



Любовь ВОЛОКИТИНА,

директор транспортного предприятия

«Автоколонна 1951»:

Ирина БУРЖАТОВА,

заместитель

директора школы № 40:



Андрей ШЕСТОПАЛОВ,

директор группы

компаний «Цербер»:

Нина ВЛАСОВА,

директор МБУК

г. Ангарска «Художественный центр»:

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- Мы могли бы бесплатно предоставлять автобусы для перевозки ветеранов или творческих коллективов на городские праздники. При прошлой администрации мы регулярно это делали. А вот нынешняя администрация почему-то сейчас с такими предложениями на нас не выходит.Мы много хорошего для города делаем. Обновили автобусы. Даём людям работу. Недавно я взяла к себе водителей с закрытого 17-го маршрута – мужики никуда не могли пристроиться. На субботник выходим возле своей территории. Стараемся наладить дачные перевозки для ангарчан – за старый Китойский мост автобус сделали круглогодичным, на Архиереевку добавили рейсы. И «двойку» тоже не отдадим. Это наш маршрут, мы его открывали для китойцев, более 10 лет на нём отработали, и в сентябре, когда у нас закончится срок договора, мы снова будем участвовать в конкурсе. А вот ещё подарок - на днях моя дочь Соня играла в большой теннис за честь Ангарска к Дню города и заняла 3-е место. Считаю, что правильное воспитание детей - это тоже подарок городу. У меня их трое.- Мы дарим умных, талантливых детей. На днях вернулись из Москвы – возили туда девятерых наших ребят на международный конкурс научно-исследовательских прикладных разработок «БИОТОП». Наши дети взяли и первое, и второе, и третье места! Первое место получил социальный проект Полины КАРПЕНКО из 8 класса и Эмилии РАЧЕК из 6 класса о бездомных собаках.- Будь моя воля, я бы обязательно подарил городу автодром. Не такой, на котором бы стритрейсеры гоняли, а самый обычный, для водителей, сдающих на права. Ведь я сам автомобилист и постоянно убеждаюсь, что у автолюбителей-новичков даже навыка вождения нет. А где учиться? Раньше был автодром в пойме Китоя, но сейчас от него одни воспоминания остались.- В прошлом году, к юбилею, мы уже сделали подарок - 65 картин в одном стиле. Сейчас они висят в администрации, а 5 работ уехали в наше землячество в Москву, будут висеть там. А вообще мы каждый год подарки делаем - это наши Арбаты. Первый в этом году пройдет на улице Глинки 27 мая, в День города. За 8 лет проведения Арбатов удалось собрать более 600 мастеров.