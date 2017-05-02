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Что вы можете подарить Ангарску?


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Вчера, 18:09
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Повод: день рождения города

Что вы можете подарить Ангарску?
Талантливые дети сначала делают славу Ангарску, а потом из него уезжают навсегда. На фото команда школы № 40 в Москве. В центре – Ирина БУРЖАТОВА.

Любовь ВОЛОКИТИНА,
директор транспортного предприятия
«Автоколонна 1951»:

- Мы могли бы бесплатно предоставлять автобусы для перевозки ветеранов или творческих коллективов на городские праздники. При прошлой администрации мы регулярно это делали. А вот нынешняя администрация почему-то сейчас с такими предложениями на нас не выходит.
Мы много хорошего для города делаем. Обновили автобусы. Даём людям работу. Недавно я взяла к себе водителей с закрытого 17-го маршрута – мужики никуда не могли пристроиться. На субботник выходим возле своей территории. Стараемся наладить дачные перевозки для ангарчан – за старый Китойский мост автобус сделали круглогодичным, на Архиереевку добавили рейсы. И «двойку» тоже не отдадим. Это наш маршрут, мы его открывали для китойцев, более 10 лет на нём отработали, и в сентябре, когда у нас закончится срок договора, мы снова будем участвовать в конкурсе. А вот ещё подарок - на днях моя дочь Соня играла в большой теннис за честь Ангарска к Дню города и заняла 3-е место. Считаю, что правильное воспитание детей - это тоже подарок городу. У меня их трое.

Ирина БУРЖАТОВА,
заместитель
директора школы № 40:

- Мы дарим умных, талантливых детей. На днях вернулись из Москвы – возили туда девятерых наших ребят на международный конкурс научно-исследовательских прикладных разработок «БИОТОП». Наши дети взяли и первое, и второе, и третье места! Первое место получил социальный проект Полины КАРПЕНКО из 8 класса и Эмилии РАЧЕК из 6 класса о бездомных собаках.


Андрей ШЕСТОПАЛОВ,
директор группы
компаний «Цербер»:

- Будь моя воля, я бы обязательно подарил городу автодром. Не такой, на котором бы стритрейсеры гоняли, а самый обычный, для водителей, сдающих на права. Ведь я сам автомобилист и постоянно убеждаюсь, что у автолюбителей-новичков даже навыка вождения нет. А где учиться? Раньше был автодром в пойме Китоя, но сейчас от него одни воспоминания остались.

Нина ВЛАСОВА,
директор МБУК
г. Ангарска «Художественный центр»:

- В прошлом году, к юбилею, мы уже сделали подарок - 65 картин в одном стиле. Сейчас они висят в администрации, а 5 работ уехали в наше землячество в Москву, будут висеть там. А вообще мы каждый год подарки делаем - это наши Арбаты. Первый в этом году пройдет на улице Глинки 27 мая, в День города. За 8 лет проведения Арбатов удалось собрать более 600 мастеров.

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