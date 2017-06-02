От чего у вас вырастают крылья?

Повод: 28 мая в Иркутске первые летные испытания прошёл самолет МС-21, изготовленный на Иркутском авиазаводе. Это пассажирский самолёт, способный преодолевать 6,4 тысячи километров и перевозить 211 пассажиров. Уже ведется сборка трех самолетов, предназначенных для летных испытаний, и параллельно идет производство пяти серийных самолетов. Говорят, уже сегодня пакет твердых заказов составляет 175 самолетов.
Проект МС-21 является инфраструктурным, в нем задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его реализации модернизировали базовое производство, освоили новые технологии при изготовлении деталей, создали две тысячи дополнительных рабочих мест.Он полетел!
Наталья ТИТОВА,
директор БФ «Близко к сердцу»:
- Меня вдохновляет результат, полученный от реализованного дела или замысла: благотворительной ярмарки, концерта, получения грантов для помощи онкобольным и организации в Ангарске полноценного хосписа… На последней ярмарке мы предполагали собрать некую сумму, а получили в разы больше - почти 190 тысяч рублей! Еще вдохновляет многолетняя, добросовестная работа всей нашей команды.
Иван ЛОГИНОВ,
кандидат в мастера
по авиамодельному спорту:
- От трансляции полета МС-21. Я много лет проходил на городскую станцию юных техников. Потом сам авиамодели строил. Но посидеть за штурвалом сделанного своими руками самолета – даже не мечтал.
Алина МЕЛЬНИК,
заместитель заведующего
по ВМР детского сада № 1:
- Когда любимый рядом! Такое состояние – словами не передать. Тогда я на всё способна, могу горы свернуть. Мы уже долго вместе, не ссоримся, и я чувствую, что это мой человек.
Ольга СМИРНОВА,
главный врач станции
переливания крови:
- Вот уже лет пять я хожу в общеоздоровительную группу к Надежде СИЗЫХ, директору спортшколы «Ангара». Иногда так не хочется, но заставляю себя, иду. И получаю потом такой ни с чем не сравнимый кайф и самоуважение: какая же я молодец!
Елена ПИАНОВА,
дамский мастер парикмахерской
«Прелесть»:
- У меня трое внуков - от месяца до 7 лет. Их детская энергетика – это что-то невообразимое! Очень люблю тусовки со взрослыми дочерьми. Недавно ездили всей семьей в Болгарию – чудесное путешествие. И моя профессия! Что может быть приятнее видеть на лицах клиенток радость от удачной стрижки или укладки?
Нелли ПРИСЯЖНИКОВА,
директор сапожной
мастерской «Галант»:
- Моя отдушина – дача. Приезжаю туда из города и не могу надышаться, налюбоваться, с каждым кустиком и цветочком поздороваюсь. Я люблю с землей возиться, сама деревенская. Рядом лес, кукушка кукует. Красота!
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