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От чего у вас вырастают крылья?


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Сегодня, 12:59
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Повод: 28 мая в Иркутске первые летные испытания прошёл самолет МС-21, изготовленный на Иркутском авиазаводе. Это пассажирский самолёт, способный преодолевать 6,4 тысячи километров и перевозить 211 пассажиров. Уже ведется сборка трех самолетов, предназначенных для летных испытаний, и параллельно идет производство пяти серийных самолетов. Говорят, уже сегодня пакет твердых заказов составляет 175 самолетов.

Проект МС-21 является инфраструктурным, в нем задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его реализации модернизировали базовое производство, освоили новые технологии при изготовлении деталей, создали две тысячи дополнительных рабочих мест.

От чего у вас вырастают крылья?
Он полетел!

Наталья ТИТОВА,
директор БФ «Близко к сердцу»:

- Меня вдохновляет результат, полученный от реализованного дела или замысла: благотворительной ярмарки, концерта, получения грантов для помощи онкобольным и организации в Ангарске полноценного хосписа… На последней ярмарке мы предполагали собрать некую сумму, а получили в разы больше - почти 190 тысяч рублей! Еще вдохновляет многолетняя, добросовестная работа всей нашей команды.

Иван ЛОГИНОВ,
кандидат в мастера
по авиамодельному спорту:

- От трансляции полета МС-21. Я много лет проходил на городскую станцию юных техников. Потом сам авиамодели строил. Но посидеть за штурвалом сделанного своими руками самолета – даже не мечтал.

Алина МЕЛЬНИК,
заместитель заведующего
по ВМР детского сада № 1:

- Когда любимый рядом! Такое состояние – словами не передать. Тогда я на всё способна, могу горы свернуть. Мы уже долго вместе, не ссоримся, и я чувствую, что это мой человек.

Ольга СМИРНОВА,
главный врач станции
переливания крови:

- Вот уже лет пять я хожу в общеоздоровительную группу к Надежде СИЗЫХ, директору спортшколы «Ангара». Иногда так не хочется, но заставляю себя, иду. И получаю потом такой ни с чем не сравнимый кайф и самоуважение: какая же я молодец!

Елена ПИАНОВА,
дамский мастер парикмахерской
«Прелесть»:

- У меня трое внуков - от месяца до 7 лет. Их детская энергетика – это что-то невообразимое! Очень люблю тусовки со взрослыми дочерьми. Недавно ездили всей семьей в Болгарию – чудесное путешествие. И моя профессия! Что может быть приятнее видеть на лицах клиенток радость от удачной стрижки или укладки?

Нелли ПРИСЯЖНИКОВА,
директор сапожной
мастерской «Галант»:

- Моя отдушина – дача. Приезжаю туда из города и не могу надышаться, налюбоваться, с каждым кустиком и цветочком поздороваюсь. Я люблю с землей возиться, сама деревенская. Рядом лес, кукушка кукует. Красота!

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