От чего у вас вырастают крылья?



Наталья ТИТОВА,

директор БФ «Близко к сердцу»:

Иван ЛОГИНОВ,

кандидат в мастера

по авиамодельному спорту:



Алина МЕЛЬНИК,

заместитель заведующего

по ВМР детского сада № 1:



Ольга СМИРНОВА,

главный врач станции

переливания крови:

Елена ПИАНОВА,

дамский мастер парикмахерской

«Прелесть»:



Нелли ПРИСЯЖНИКОВА,

директор сапожной

мастерской «Галант»:

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- Меня вдохновляет результат, полученный от реализованного дела или замысла: благотворительной ярмарки, концерта, получения грантов для помощи онкобольным и организации в Ангарске полноценного хосписа… На последней ярмарке мы предполагали собрать некую сумму, а получили в разы больше - почти 190 тысяч рублей! Еще вдохновляет многолетняя, добросовестная работа всей нашей команды.- От трансляции полета МС-21. Я много лет проходил на городскую станцию юных техников. Потом сам авиамодели строил. Но посидеть за штурвалом сделанного своими руками самолета – даже не мечтал.- Когда любимый рядом! Такое состояние – словами не передать. Тогда я на всё способна, могу горы свернуть. Мы уже долго вместе, не ссоримся, и я чувствую, что это мой человек.- Вот уже лет пять я хожу в общеоздоровительную группу к Надежде СИЗЫХ, директору спортшколы «Ангара». Иногда так не хочется, но заставляю себя, иду. И получаю потом такой ни с чем не сравнимый кайф и самоуважение: какая же я молодец!- У меня трое внуков - от месяца до 7 лет. Их детская энергетика – это что-то невообразимое! Очень люблю тусовки со взрослыми дочерьми. Недавно ездили всей семьей в Болгарию – чудесное путешествие. И моя профессия! Что может быть приятнее видеть на лицах клиенток радость от удачной стрижки или укладки?- Моя отдушина – дача. Приезжаю туда из города и не могу надышаться, налюбоваться, с каждым кустиком и цветочком поздороваюсь. Я люблю с землей возиться, сама деревенская. Рядом лес, кукушка кукует. Красота!