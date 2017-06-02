Как отдыхают ваши дети?

Виктория ХОРУН,

педагог-библиотекарь

школы № 37:

Фаина ЛЕОНЕЦ,

заведующая отделением социально-правовой помощи

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей:

Александр ГОРСКИЙ,

директор ТЦ «Центр»:

Юлия ЗИМИНА,

воспитатель:

Татьяна МАЛЫШКО,

председатель ассоциации

родителей детей – инвалидов:

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- Моя дочь окончила пятый класс. В данный момент она только проснулась, позавтракала, ничего не делает, дома сидит. В городе что делать? Нет особо площадок для отдыха. Во дворе она не гуляет одна, только когда ездит к бабушке в Цемпосёлок, там они бегают во дворе. Там поспокойнее, обстановка деревенская. Вчера была на даче, сажала цветы. В нашей школе работает детская площадка, но в этом году дочка туда ходить не захотела. Дождётся моего отпуска – он будет в конце июня, и мы поедем всей семьёй на Байкал.- Моя дочь-третьеклассница сейчас на школьной площадке. В июле, возможно, поедет в деревню к бабушке. В лагерь в этом году мы не попали – поздно подали документы на предоставление льготных путевок. Если удастся вырваться, всей семьёй съездим на Байкал и на Аршан – так далеко ещё не планировали.- В этом году, как и в прошлом, мы с женой рассчитывали, что первую смену сыновья проведут на детской площадке при школе. Но почему-то её нынче нет. Кинулись за путевками в оздоровительные лагеря - поздно. Прозевали. Поэтому всё лето они проведут на даче. Лично я вижу в этом одни плюсы. На природе, на свежем воздухе летом очень хорошо. К тому же на всё лето к нам приезжает бабушка, по которой и дети сильно соскучились, и она по ним.- 16-летнюю дочь я уже второе лето отправляю в языковой лагерь на Байкале. Две недели стоят 22 тысячи рублей. Бытовые условия, конечно, оставляют желать лучшего: живут дети в палатках, спят в спальных мешках, да и питание разнообразием не блещет. Но романтика! К тому же занятия с ними проводят иностранцы, гарантируя максимальное погружение в языковую среду. Дочери очень нравится!- В нашей ассоциации 250 детей–инвалидов. В этом году соцзащита выделила нам 8 путевок на турбазу «Мандерхан», которая находится на Ольхоне. Пожалуй, это единственная турбаза, которая обустроена для отдыха детей-инвалидов с родителями. Ребятишки отдыхают бесплатно, родители платят тысячу рублей за день проживания. Раньше мы с детьми (им необходимо сопровождение) несколько лет отдыхали на ангарской турбазе «Электроник». Нам давали только помещения, питание для детей, игры с ними мы проводили сами. Было здорово! Но сейчас «Электроник» для нас закрыт. Если у родителей ребенка–инвалида есть дача, то вывозят его на дачу, остальные дети проводят лето в городе.