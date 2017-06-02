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Что бы вы спросили у ПУТИНА?


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Сегодня, 16:10
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Повод: 15 июня, в 12.00 по московскому времени, в эфир телеканалов вышла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
Телефон 8–800–200–40–40.

Что бы вы спросили у ПУТИНА?
Наши учителя буквально живут на работе, чтобы получить среднюю по области зарплату.
Фото Николая СТЕРНИНА


Анатолий ЛАПЧУК,
директор ООО «ЛАВ»:

- В эту среду киоск с нашей продукцией и еще три соседних убрали с остановки «Родина». Предупреждали нас давно, ничего не скажу. Но меня не может не беспокоить эта нездоровая тенденция. Сегодня одну торговую точку уберут, завтра другую. А как же поддержка малого и среднего бизнеса, о которой говорили Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич? А живем-то мы с реализации. Не лучше обстановка и в Иркутске, где у нас тоже есть торговые киоски. Знаю, что в Москве малому бизнесу действительно помогают. Но по стране в целом ситуация оставляет желать лучшего. Россия большая, за всем не уследишь. Думаю, землю, на которой мы стояли 20 лет, купил кто-то важный. И вряд ли еще кого-то волнует будущее нашего предприятия.

Евгений КОЗЛОВ,
бывший работник ПК «ДИТЭКО»:

- Когда будут выполняться уже принятые ранее решения? К примеру, в прошлом году вырабатывалась стратегия по развитию моногородов. В России, да и у нас, в Сибири, таких большинство. Помните, не так давно в Усолье с этой целью даже Дмитрий МЕДВЕДЕВ приезжал? Черемхово, Братск, то же Усолье неплохо живут, а наш Ангарск медленно, но верно, загибается. А вы, журналисты, всё недоумеваете, почему это народ из города уезжает? Вот пришел я на биржу труда, а там мне и предложить ничего стоящего не могут. А как жить дальше, как семью с двумя детьми содержать, как ипотеку выплачивать? Вот это я у Путина бы и спросил.

Андрей СЕНАЕВ,
менеджер:

- Не звонил и звонить не буду. Не отрицаю, кому-то обращение к президенту страны помогло. Но вы посмотрите, сколько людей обращались к нему, начиная с 2001 года? Сначала их было только 400 тысяч, в 2015 - пик - 3,25 миллиона, в прошлом году — 2,83 миллиона человек. То есть количество обращений к Путину из года в год не уменьшается. О чём это говорит? О том, что жизнь в стране ухудшается. Путину звонят не радостью поделиться, а рассказать о проблемах, попросить помощи. Много проблем по жилью и услугам ЖКХ, нет работы, люди социально не защищены. Считаю, что жаловаться Путину бесполезно, ничего не меняется.

Евгения ВАХИТОВА,
преподаватель химии и биологии техникума строительных технологий:

- Почему мы так плохо живем в этой стране? Почему наша заработная плата не соответствует ценам? Нам, педагогам, в последний раз ее повышали пять лет назад, в период предвыборной кампании президента. Следующее повышение ожидается в 2018 году, опять же в период президентской предвыборной кампании.

Александр СМОКОТИН,
директор лагеря «Лукоморье»:

- Я бы не спросил, а попросил президента страны, чтобы не так часто менялось законодательство. А если менялось, то было финансово обеспечено. Наш лагерь – единственный частный лагерь в Иркутской области. Пять лет назад путёвка по линии соцзащиты стоила 12 тысяч рублей. Сейчас 12 600. А во сколько раз за это время выросли цены на питание и прочее? Однако мы по-прежнему оздоравливаем детей, предоставляем им 5-разовое питание и разнообразный досуг, хотя бюджетного финансирования у нас нет. Вот и хотелось бы, чтобы деньги за оздоровительную кампанию перечисляли перед началом сезона, а не по его итогам.

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