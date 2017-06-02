Сирийский конвейер войны: раскрыты уловки ВПК США на Ближнем Востоке

Дело в том, что неутихающий сирийский конфликт породил целый «клондайк» для создания военных кормушек – начиная от сопутствующей «борьбы с терроризмом» до глобального противостояния просаудовских стран Персидского залива с Ираном.Ситуация перманентной войны на Ближнем Востоке, запущенной в ходе «Арабской весны», выразилась для американских производителей оружия не только в новых военных заказах, но также в росте их капитализации. Так, акции компании Lockheed Martin, производящей самолеты F-22 и F-35, в 2015 году выросли на 13%. Тогда же повысилась прибыльность акций производителя систем связи L3 – с 1,38 доллара в 2015 году до 2,08 долларов в 2016 году.Прошлый год вообще стал рекордным для доходов американского ВПК на Ближнем Востоке. Прибыль Lockheed Martin увеличилась вдвое – со 100 млн долларов до 200 млн долларов. Другой американский гигант Raytheon увеличил свой экспорт до 31%, повысив прибыль с 23,2 млрд долларов до 24,5 млрд долларов, также за счет обеспечения гонки вооружений на Ближнем Востоке.Рост капитализации крупнейших военных компаний США с рейтингом А+ и А сами американские эксперты связывают с «оборонительными шагами» ближневосточных стран, имея в виду под этим нейтральным термином войны в Сирии, Ираке и Йемене. При этом они мастерски играют на любом обострении для извлечения сверхприбыли. Так, например, сбитие Турцией российского Су-24 Lockheed Martin использовала, чтобы обосновать выпуск F-22 и F-35 для защиты американских пилотов в Сирии.Однако наибольшую прибыль американским военным компаниям обеспечило «Исламское государство»*. Благодаря ИГ ракеты «стали товаром народного потребления», а бронеавтомобили M-ATV производства Oshkosh оказались востребованы в арабских странах для механизации пехотных отрядов.Наиболее расходным оружием для борьбы с ИГ стали сверхдорогие «Томагавки» стоимостью около 2 млн долларов за штуку. Под предлогом того, что ракеты являются одноразовым оружием, Пентагон лоббировал в Конгрессе принятие целой ракетной программы, согласно которой в течение ближайших пяти лет планируется выпустить четыре тыс. ракет «Томагавк», а ракеты SM-6 обеспечить возможностью морского наведения.А вот для вооружения самих террористов в ход идет легкое и среднее оружие: винтовки, АК-47, минометы, пулеметы и тяжелые бомбардировщики, противотанковое оружие. По известным данным за 2015 год, такие поставки через подставные саудовские и катарские фонды, идущие с Балкан и Восточной Европы, обошлись в 1,2 млрд евро.Военный хаос на Ближнем Востоке позволил американским военным корпорациям избежать уменьшения доходов в связи с сокращением военного бюджета США, начиная с 2013 года, в рамках секвестра в 454 млрд долларов. Ведь, несмотря на падение цен на нефть, бюджетный кризис стран Персидского залива не повлиял на их военные расходы. В Саудовской Аравии и Египет они удвоились в 2014 году, обеспечив американский ВПК львиной долей заказов.Как показывает практика, состояние оборонной промышленности США зависит лишь от военных угроз, которые американские спецслужбы инспирируют на Ближнем Востоке.*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФАвтор: Алена Бажова