Как вы относитесь к запретам?

4 июня на основании областного постановления мэр АГО Сергей ПЕТРОВ издал распоряжение о полном запрете розничной продажи алкоголя с 14.00 до 23.00, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 июня и 1 июля 2017 года. Вот такие объявления появились на днях в магазинах.
Фото Николая СТЕРНИНА
Согласно данному постановлению, ограничения связаны с проведением выпускных балов и не распространяются на продажу алкоголя в предприятиях общепита. Среди ангарчан это вызвало неоднозначные отклики.
Во вторник к нам в редакцию пришел Анатолий СЕВОСТЬЯНОВ, совладелец нескольких торговых точек по продаже винно-водочными изделиями и продуктами ООО «ТС «Успех». Анатолий принес копию официального заявления на имя мэра С. Петрова. Такие же заявления были отправлены им в ряд областных и федеральных инстанций. - В связи с таким запретом на торговлю алкоголем деятельность нашего предприятия будет практически парализована на 9 дней. В городе есть другие административные меры для контроля и пресечения реализации алкоголя несовершеннолетним. Простое ограничение легальной продажи ничего хорошего не даст, кроме поощрения бутлегеров, суррогатчиков и других нерадивых продавцов. Шустрая молодежь и без нас знает, как найти себе спиртное из-под полы. Почему из-за этого должно страдать взрослое население, ограниченное в правах приобретения легального алкоголя, когда идет сезон дач и отпусков? Покупатели то умоляют, то матерят продавцов.
По словам Севостьянова, малый бизнес и так переживает не лучшие времена. О заработках и речи не идет, остаться на плаву уже хорошо. - Законопослушные предприниматели несут немалые расходы. За лицензию на право торговли я заплатил 350 тысяч рублей. Добавьте сюда долгосрочные договоры аренды на каждое торговое место по 15 тысяч рублей плюс затраты на ЭГАИС. В прошлом году пришлось взять кредит 1 млн. рублей, чтобы установить электронное оборудование. Нас ограничивают в самый разгар торговли! А вот кафешкам почему-то продавать алкоголь можно. Разве это не коррупционная составляющая?
Оксана ТИХАЯ
Оксана СМОЛЯКОВА,
учитель химии лицея № 2,
классный руководитель
выпускного класса:
- Нам всё равно. Алкоголь к выпускному родители закупили все равно заранее.
Естественно, что кто-то из выпускников на своём празднике захочет выпить – половине детей уже исполнилось 18 лет. Но чтобы не случилось никаких происшествий, у нас с каждым ребенком на празднике будет родитель. Мы собрали подписи, что каждый родитель до конца выпускного отвечает за своего ребенка. Хоть у нас и лицеисты, но жара и алкоголь могут вызвать непредвиденные реакции. А вообще запрет – это хорошо.
Анна СЕМЕНЮТА, - Мы заметили, что несколько последних лет, после введения ограничения продажи алкоголя в День города, во время проведения в школах последних звонков уменьшилось число алкогольных отравлений среди подростков.
заместитель главного врача детской городской больницы:
Периодически в реанимации нам приходится снимать интоксикационный синдром не только 14-16-летним ребятам, но и десятилеткам. Они травятся пивом, самогоном, всем, что найдут в домашнем холодильнике. Мы постоянно предупреждаем родителей: не держите спиртное в свободном доступе. Дети любопытны и хотят быть взрослыми. Они в отсутствие взрослых будут пробовать то, что им запрещают. Избежать этого можно, убрав алкоголь в бар и закрыв его на замок.
Игорь ГАЗИНСКИЙ,
замначальника
УМВД России по АГО:
- Попытки обойти ограничения на продажу алкоголя чреваты юридическими последствиями для предпринимателей. С начала года на территории Приангарья полицейские выявили около 3200 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, из них свыше 200 случаев реализации спиртного несовершеннолетним.
Установлены три факта повторной продажи спиртного подросткам, в том числе и в Ангарске. То есть предприниматель, получив наказание за продажу алкоголя несовершеннолетнему, должных выводов не сделал. Теперь ему будет о чем подумать: за повторное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 500 тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.
Александра
ГОЛУБЧИКОВА,
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
администрации АГО:
- Я за такой запрет. Конечно, не всех он убережёт, но кого-то точно. Я два года работаю в комиссии по делам несовершеннолетних, за это время не было составлено ни одного протокола о выявлении выпускников в алкогольном опьянении.
Чаще ребята попадаются в возрасте 14-15 лет. Я это связываю с тем, что, наверное, к выпуску из 11-го класса молодые люди вступают в уже более осознанный возраст.
- Не зря говорят, что свинья везде грязь найдет.
Ирина, менеджер:
Моя знакомая, у которой сын - выпускник, хвасталась, как они обошли запрет на продажу алкоголя. Родители скинулись и закупили водку в Киргизии, где бутылка 0,7 литра стоит 167 рублей. Их дети теперь везде рассказывают об этом. А потом мы удивляемся, откуда у нас алкаши берутся.
Андрей САВИН, - Не вижу смысла в таких разовых акциях, они только ударят по карманам простых продавцов, у которых доход зависит от выручки.
педагог детского клуба «Ритм»:
Чтобы молодёжь не употребляла спиртное, нужна планомерная работа, серьёзная программа. Никто ведь не пытается ограничивать время езды на автомобилях, чтобы снизить травматизм на дорогах? В цивилизованном обществе запреты не нужны. Вот мои дети -спортсмены, не пьют, им есть чем заняться, другие интересы. Поэтому им вообще всё равно, будут продавать спиртное или нет. Важно!Когда верстался номер, стало известно, что 21.06.17 мэр АГО Сергей ПЕТРОВ подписал постановление №1147-па, которым были внесены изменения в постановление №1111-па «Об определении дат проведения выпускных вечеров (выпускных балов) в АГО». Изменение касается только дат проведения торжественных мероприятий. Теперь это только три дня - 28, 29 и 30 июня. Всё остальное без изменений.