.
,

Как вы относитесь к запретам?


0

Вчера, 16:27
 Количество просмотров: 127
    

4 июня на основании областного постановления мэр АГО Сергей ПЕТРОВ издал распоряжение о полном запрете розничной продажи алкоголя с 14.00 до 23.00, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 июня и 1 июля 2017 года.

Как вы относитесь к запретам?
Вот такие объявления появились на днях в магазинах.
Фото Николая СТЕРНИНА


Согласно данному постановлению, ограничения связаны с проведением выпускных балов и не распространяются на продажу алкоголя в предприятиях общепита. Среди ангарчан это вызвало неоднозначные отклики.

Во вторник к нам в редакцию пришел Анатолий СЕВОСТЬЯНОВ, совладелец нескольких торговых точек по продаже винно-водочными изделиями и продуктами ООО «ТС «Успех». Анатолий принес копию официального заявления на имя мэра С. Петрова. Такие же заявления были отправлены им в ряд областных и федеральных инстанций.

- В связи с таким запретом на торговлю алкоголем деятельность нашего предприятия будет практически парализована на 9 дней. В городе есть другие административные меры для контроля и пресечения реализации алкоголя несовершеннолетним. Простое ограничение легальной продажи ничего хорошего не даст, кроме поощрения бутлегеров, суррогатчиков и других нерадивых продавцов. Шустрая молодежь и без нас знает, как найти себе спиртное из-под полы. Почему из-за этого должно страдать взрослое население, ограниченное в правах приобретения легального алкоголя, когда идет сезон дач и отпусков? Покупатели то умоляют, то матерят продавцов.

По словам Севостьянова, малый бизнес и так переживает не лучшие времена. О заработках и речи не идет, остаться на плаву уже хорошо.

- Законопослушные предприниматели несут немалые расходы. За лицензию на право торговли я заплатил 350 тысяч рублей. Добавьте сюда долгосрочные договоры аренды на каждое торговое место по 15 тысяч рублей плюс затраты на ЭГАИС. В прошлом году пришлось взять кредит 1 млн. рублей, чтобы установить электронное оборудование. Нас ограничивают в самый разгар торговли! А вот кафешкам почему-то продавать алкоголь можно. Разве это не коррупционная составляющая?

Оксана ТИХАЯ


Оксана СМОЛЯКОВА,
учитель химии лицея № 2,
классный руководитель
выпускного класса:

- Нам всё равно. Алкоголь к выпускному родители закупили все равно заранее. Естественно, что кто-то из выпускников на своём празднике захочет выпить – половине детей уже исполнилось 18 лет. Но чтобы не случилось никаких происшествий, у нас с каждым ребенком на празднике будет родитель. Мы собрали подписи, что каждый родитель до конца выпускного отвечает за своего ребенка. Хоть у нас и лицеисты, но жара и алкоголь могут вызвать непредвиденные реакции. А вообще запрет – это хорошо.

Анна СЕМЕНЮТА,
заместитель главного врача детской городской больницы:

- Мы заметили, что несколько последних лет, после введения ограничения продажи алкоголя в День города, во время проведения в школах последних звонков уменьшилось число алкогольных отравлений среди подростков. Периодически в реанимации нам приходится снимать интоксикационный синдром не только 14-16-летним ребятам, но и десятилеткам. Они травятся пивом, самогоном, всем, что найдут в домашнем холодильнике. Мы постоянно предупреждаем родителей: не держите спиртное в свободном доступе. Дети любопытны и хотят быть взрослыми. Они в отсутствие взрослых будут пробовать то, что им запрещают. Избежать этого можно, убрав алкоголь в бар и закрыв его на замок.

Игорь ГАЗИНСКИЙ,
замначальника
УМВД России по АГО:

- Попытки обойти ограничения на продажу алкоголя чреваты юридическими последствиями для предпринимателей. С начала года на территории Приангарья полицейские выявили около 3200 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, из них свыше 200 случаев реализации спиртного несовершеннолетним. Установлены три факта повторной продажи спиртного подросткам, в том числе и в Ангарске. То есть предприниматель, получив наказание за продажу алкоголя несовершеннолетнему, должных выводов не сделал. Теперь ему будет о чем подумать: за повторное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 500 тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.

Александра
ГОЛУБЧИКОВА,
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
администрации АГО:

- Я за такой запрет. Конечно, не всех он убережёт, но кого-то точно. Я два года работаю в комиссии по делам несовершеннолетних, за это время не было составлено ни одного протокола о выявлении выпускников в алкогольном опьянении. Чаще ребята попадаются в возрасте 14-15 лет. Я это связываю с тем, что, наверное, к выпуску из 11-го класса молодые люди вступают в уже более осознанный возраст.

Ирина, менеджер:

- Не зря говорят, что свинья везде грязь найдет. Моя знакомая, у которой сын - выпускник, хвасталась, как они обошли запрет на продажу алкоголя. Родители скинулись и закупили водку в Киргизии, где бутылка 0,7 литра стоит 167 рублей. Их дети теперь везде рассказывают об этом. А потом мы удивляемся, откуда у нас алкаши берутся.

Андрей САВИН,
педагог детского клуба «Ритм»:

- Не вижу смысла в таких разовых акциях, они только ударят по карманам простых продавцов, у которых доход зависит от выручки. Чтобы молодёжь не употребляла спиртное, нужна планомерная работа, серьёзная программа. Никто ведь не пытается ограничивать время езды на автомобилях, чтобы снизить травматизм на дорогах? В цивилизованном обществе запреты не нужны. Вот мои дети -спортсмены, не пьют, им есть чем заняться, другие интересы. Поэтому им вообще всё равно, будут продавать спиртное или нет.

Важно!
Когда верстался номер, стало известно, что 21.06.17 мэр АГО Сергей ПЕТРОВ подписал постановление №1147-па, которым были внесены изменения в постановление №1111-па «Об определении дат проведения выпускных вечеров (выпускных балов) в АГО». Изменение касается только дат проведения торжественных мероприятий. Теперь это только три дня - 28, 29 и 30 июня. Всё остальное без изменений.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Не зная усталости
Опыт берёт верх
«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Кто рубит?
Сбили ребёнка
Без присмотра
Все новости категории

Общество
Я люблю свою работу
На своих колёсах
Молодая прабабушка
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (253)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru