Как вы относитесь к запретам?

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

Оксана СМОЛЯКОВА,

учитель химии лицея № 2,

классный руководитель

выпускного класса:

Анна СЕМЕНЮТА,

заместитель главного врача детской городской больницы:

Игорь ГАЗИНСКИЙ,

замначальника

УМВД России по АГО:



Александра

ГОЛУБЧИКОВА,

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних

администрации АГО:



Ирина, менеджер:

Андрей САВИН,

педагог детского клуба «Ритм»:

Согласно данному постановлению, ограничения связаны с проведением выпускных балов и не распространяются на продажу алкоголя в предприятиях общепита. Среди ангарчан это вызвало неоднозначные отклики.Во вторник к нам в редакцию пришел Анатолий СЕВОСТЬЯНОВ, совладелец нескольких торговых точек по продаже винно-водочными изделиями и продуктами ООО «ТС «Успех». Анатолий принес копию официального заявления на имя мэра С. Петрова. Такие же заявления были отправлены им в ряд областных и федеральных инстанций.По словам Севостьянова, малый бизнес и так переживает не лучшие времена. О заработках и речи не идет, остаться на плаву уже хорошо.- Нам всё равно.Естественно, что кто-то из выпускников на своём празднике захочет выпить – половине детей уже исполнилось 18 лет. Но чтобы не случилось никаких происшествий, у нас с каждым ребенком на празднике будет родитель. Мы собрали подписи, что каждый родитель до конца выпускного отвечает за своего ребенка. Хоть у нас и лицеисты, но жара и алкоголь могут вызвать непредвиденные реакции. А вообще запрет – это хорошо.Периодически в реанимации нам приходится снимать интоксикационный синдром не только 14-16-летним ребятам, но и десятилеткам. Они травятся пивом, самогоном, всем, что найдут в домашнем холодильнике. Мы постоянно предупреждаем родителей: не держите спиртное в свободном доступе. Дети любопытны и хотят быть взрослыми. Они в отсутствие взрослых будут пробовать то, что им запрещают. Избежать этого можно, убрав алкоголь в бар и закрыв его на замок.- Попытки обойти ограничения на продажу алкоголя чреваты юридическими последствиями для предпринимателей.Установлены три факта повторной продажи спиртного подросткам, в том числе и в Ангарске. То есть предприниматель, получив наказание за продажу алкоголя несовершеннолетнему, должных выводов не сделал. Теперь ему будет о чем подумать: за повторное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 500 тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.- Я за такой запрет. Конечно, не всех он убережёт, но кого-то точно.Чаще ребята попадаются в возрасте 14-15 лет. Я это связываю с тем, что, наверное, к выпуску из 11-го класса молодые люди вступают в уже более осознанный возраст.Моя знакомая, у которой сын - выпускник, хвасталась, как они обошли запрет на продажу алкоголя. Родители скинулись и закупили водку в Киргизии, где бутылка 0,7 литра стоит 167 рублей. Их дети теперь везде рассказывают об этом. А потом мы удивляемся, откуда у нас алкаши берутся.Чтобы молодёжь не употребляла спиртное, нужна планомерная работа, серьёзная программа. Никто ведь не пытается ограничивать время езды на автомобилях, чтобы снизить травматизм на дорогах? В цивилизованном обществе запреты не нужны. Вот мои дети -спортсмены, не пьют, им есть чем заняться, другие интересы. Поэтому им вообще всё равно, будут продавать спиртное или нет.