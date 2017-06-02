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Telegram в реестре распространителей информации


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Вчера, 18:53
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Крайне важно, что результатом это непростого публичного диалога стало решение, когда интересы пользователей были поставлены выше амбиций владельца мессенджера. Таким образом, здравый смысл возобладал.
Ранее, 23 июня, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично Дурова выполнить требования законодательства России и представить сведения для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. В противном случае чиновник пригрозил блокировкой сервиса.

Дуров, в свою очередь, изначально отказался предоставить данные, объяснив решение тем, что требования РКН противоречат праву на тайну переписки. Однако после публичных прений основатель сервиса дал согласие на включение Telegram в реестр Роскомнадзора. Однако он подчеркнул, что при этом будут использоваться только открытые данные, без каких-либо дополнительных обязательств.

Позднее Жаров подтвердил, что мессенджер предоставил все необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации и был включён в перечень.
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