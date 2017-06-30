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Каким был ваш выпускной?


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Вчера, 18:10
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Повод: с 28 по 30 июня в Ангарске проходят выпускные балы. В этом году в нашем городе школу оканчивает 1151 человек.

Каким был ваш выпускной?
Усолье, 1974 год. Узнаёте крайнего слева? Это будущий главный врач БСМП Борис БАСМАНОВ, окончил школу, кстати, с двумя четвёрками, остальные – пятёрки.

Лариса ЛЫСАК,
начальник управления
образования администрации АГО:

- Я оканчивала школу № 13 города Андижан Узбекской ССР в 1980 году. В школе нам вручали аттестаты, а потом мы выехали на турбазу, где у нас была дискотека и костёр до утра. Так же встречали рассвет, как и современные выпускники. Я на выпускной у портнихи шила два платья: на вручение светло-сиреневое, на дискотеку бежевое. Тогда же ничего в магазинах купить нельзя было. А к костру мы переодевались во всё спортивное. У нас был очень дружный класс. Нас всех разбросало по стране, но мы до сих пор общаемся.

Вера ПАВЛОВЕЦ,
директор МБУ «Городской музей»:

- Мама мне сшила белое короткое платье, которое на спине завязывалось бантом, достала где-то белые лакированные босоножки. А наутро после выпускного мы собрались с ребятами и пошли на неделю в поход на Чёрный Ключ, это примерно 10-12 километров от Юго-Восточного. И взрослых, между прочим, с нами не было! При этом выпускались мы не после 11 класса, а после 8. То есть были совсем детьми. И ничего страшного с нами не случилось – пели песни, сидели у костра, играли в игры. На самом выпускном родители нам разрешили даже выпить красное шипучее вино.

Сергей ШАРКОВ,
генеральный директор
автоколонны 1948:

- Я окончил ангарскую школу №5, отучился на «хорошо». В выпускной мы гуляли всю ночь до утра по городу, вспоминали школьные годы. Особо тогда не выпивали – все спортсмены. Только шампанское, и то в пределах разумного. Сразу после выпускного двое моих одноклассников отправились в Утулик, чтобы отметить окончание школы спуском на байдарках. Утонули оба. Хоронили их всем городом. Так что в моей памяти выпускной неразрывно связан ещё и с этой трагедией.

Алла ВОЛОШЕНКО,
директор ангарского ЗАГСа:

- В 1979 году я окончила школу в поселке Чуноярск Богучанского района Красноярского края. Прямо в этой одноэтажной школе родители устроили нам выпускной. Было ли спиртное? Честно, не помню. Зато помню, что для нас, девчонок, это была первая возможность одеться по-взрослому. Многие шили себе белые шелковые платья с гипюровыми вставками. А уж если кому-то удавалось достать босоножки на сплошной платформе, которые тогда были на пике моды, мы страшно завидовали. После выпускного гуляли по берегу Чуны (у нас есть река с таким названием), ходили к классному учителю.

Борис БАСМАНОВ,
главный врач БСМП:

- Отличный у меня был выпускной! Мне сшили чёрный костюм по моде – брюки-клёш. Гуляли всю ночь, потом пошли на озеро рассвет встречать. А на следующий день бандой поехали на природу на несколько дней на мотоциклах. Прав ни у кого не было, зато мотоциклы были у всех. Поехали, между прочим, без взрослых. И никто не переживал за нас. Это сейчас у всех какая-то гипертрофированная забота о детях – ничего им нельзя доверить. Мы были самостоятельные, у нас была коллективная ответственность.

Прасковья Степановна
ЮРОВСКАЯ,
91 год:

- Я окончила школу в 1942 году. Шла война, поэтому выпускного вечера не было. В классе нас было 15 человек, на торжественной линейке нас поздравили, вручили аттестаты. Мы жили в Амурской области в небольшом поселке, назавтра после выпуска все уже работали на Победу в колхозе.

Ольга АНТОНОВА,
тренер по калланетике:

- Я окончила школу в Новосибирске почти 40 лет назад. Естественно, ни о каких ресторанах или кафе речи тогда не было. Был обычный торжественный вечер. Девчонки, конечно, постарались принарядиться. Бабушка сшила мне тогда нарядное красное платье. А через несколько дней после выпускного мы всем классом поехали на острова в Обском море. Неделю жили там в палатках, готовили на костре.
Вчера, 19:34 - Edwinnox написал(а):
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