Сколько раз враги готовились убить президента?

Должность главы государства всегда была одной из самых опасных



Сколько было покушений на президента РФ Владимира Путина, не поддается точным подсчетам. Цифры называются разные, от пяти до 15. Много это или мало? Например, бывший лидер Кубы Фидель Кастро становился объектом покушения, по разным версиям от 200 до 600 раз.



Очередной раз тема безопасности первого лица российского государства была поднята в вышедшем на экраны фильме-интервью Оливера Стоуна о Владимире Путине. В беседе документалист задал президенту вопрос о покушениях, попытки которых совершались за годы нахождения на высоком посту.



Владимир Владимирович в ответ вспомнил о своей беседе с команданте Фиделем: «Он мне сказал: “Знаешь, почему я до сих пор жив?”. Я спросил: “Почему?” — “Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично”. Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось».





Действительно, получается у охраны президента неплохо. Вот только самые известные из безуспешных попыток устранения президента.



Санкт-Петербург, 2000 год



Формально Владимир Владимирович тогда еще не был президентом, к должности главы государства прилагалась приставка и.о. — исполняющий обязанности. Жизнь Путина оказалась под угрозой 24 февраля, когда он был на похоронах своего бывшего начальника, учителя и друга Анатолия Собчака.



Со слов тогдашнего руководителя ФСО (Федеральной службы охраны президента), подготовка к покушению была серьезная, и организовывала его банда боевиков из Чечни. Они якобы наняли двух снайперов, которые и должны были стрелять в и.о. президента. Но буквально за несколько часов до момента X была проведена спецоперация и предполагаемые исполнители вместе с двумя представителями заказчика были нейтрализованы. О конкретных подробностях история умалчивает.



Ялта, 2000 год





18-19 августа того же 2000 года Ялта принимала неформальный саммит глав государств-участников СНГ. Тогда было предотвращена вторая попытка атаковать Владимира Путина. На подъездах к месту сбора участников саммита готовился подрыв автомобиля президента.



Подробностей у этой истории также немного. По некоторым сведениям, исполнителей было шестеро, всех их задержали. Четверо из них были выходцами из Чеченской республики, еще двое — из стран Ближнего Востока. Дальнейшая судьба их неизвестна.



Баку, 2001 год





9-10 января 2001 года Владимира Путина намеревались устранить во время его визита в Баку. Известно стало даже имя несостоявшегося террориста: Кянан Ростам, гражданин Ирака. Имя озвучил тогдашний министр национальной безопасности принимающей стороны Намик Аббасов.



По официальной версии, подготовка киллера велась в Афганистане. Также Ростам якобы работал в тесном контакте с боевиками чеченского подполья, на счету которых были убийства мирных граждан, причем иностранцев: троих подданных Великобритании и одного — Новой Зеландии, погибших в Чечне.



Судьба Кянама Ростама после разоблачения и нейтрализации, в отличие от фигурантов предыдущих эпизодов с покушениями, известна. Азербайджанская сторона провела над ним закрытый суд, который вынес вердикт: 10 лет лишения свободы.



Тегеран, 2001 год





Иран, 16-17 октября 2001 года. И снова — планируемый подрыв кортежа президента России во время его зарубежного визита. Теракт, который готовилась совершить группировка из четырех человек, был предотвращен. Данных о том, что дальше произошло со злоумышленниками, нет.



Лондон, 2003 год





Британская газета The Sunday Times выпустила сенсационный материал: «Скотленд-Ярд раскрыл план покушения на президента России Владимира Путина». Якобы готовилось оно в октябре 2003 года и к нему имел непосредственное отношение крупный и известный далеко за пределами России бизнесмен Борис Березовский. Олигарх назвал информацию провокацией, в самом Скотленд-Ярде ее подтвердили частично. Однако публикацию тут же растиражировали мировые СМИ, и российские не были исключением.



По версии, изложенной в статье, двое граждан Российской Федерации, имеющие отношение к силовым структурам, — майор Федеральной службы безопасности Андрей Понькин и Алексей Алехин — прилетели из российской столицы в британскую. Оба силовика, якобы, намеревались встретиться с экс-подполковником ФСБ Александром Литвиненко.



Целью встречи, если верить публикации The Sunday Times, было обсуждение плана физического устранения Владимира Путина. Причина, со слов Литвиненко, —растущее недовольство сотрудников Федеральной службы безопасности действиями президента Путина: «Расправится с олигархами, примется за нас». Якобы к этим действиям планировалось привлечь снайперов - выходцев из подпольных бандформирований, базирующихся в Чечне, которые выполнили бы свою «работу» во время очередной заграничной поездки российского президента.



Литвиненко в беседе с журналистами намекнул, что обратившиеся к нему сотрудники спецслужб рассчитывали на помощь не только в организации самого покушения, но и в его финансировании. Дескать, у инициаторов заговора была надежда, что устранение президента Путина можно будет осуществить на средства Березовского.



Официальный представитель Скотланд-Ярда Пол Кларк в одном из комментариев после нашумевшей публикации заявил, что двое граждан России были арестованы утром 12 октября и отпущены 17 октября. Изначально их подозревали в нарушении закона о терроризме, однако никаких обвинений предъявлено не было. СМИ трактовали этот комментарий как косвенное подтверждение визита Понькина и Алехина и самих переговоров.



Однако у этой истории есть неожиданный поворот. Российское издание Грани.ру отыскало Андрея Понькина и Алексея Алехина. Первый вообще отрицал визит в Лондон, а о заявлениях Александра Литвиненко высказывался не иначе как о «бреде больного человека».



Второй же подтвердил совместный выезд с Понькиным в Великобританию и даже встречу с Литвиненко, однако наотрез отказался от того, что разговор хотя бы отчасти носил криминальный либо подрывающий государственный строй России характер.



Из всех троих известна дальнейшая судьба лишь Александра Литвиненко. В 2007 году он скончался в Великобритании в результате отравления радиоактивным веществом, что стало отдельным поводом для международного скандала.



Москва, 2008 год





2 марта 2008 года состоялись президентские выборы. Владимир Путин, сложив с себя президентские полномочия, занял пост премьер-министра. Президентом был избран Дмитрий Медведев. А на сам день выборов планировалось очередное покушение на первое лицо государства. Вернее, сразу на обоих.



В квартире на Садовнической улице располагалась точка, откуда должен был «работать» снайпер. План был таков: устранить президента и премьера во время их передвижения по Васильевскому спуску. Буквально за несколько часов до начала мероприятия сотрудники ФСБ штурмом взяли квартиру, где задержали несостоявшегося стрелка — 24-летнего уроженца Таджикистана Шахвелада Османова. Здесь же было обнаружено несколько единиц оружия, из которого планировалось осуществить теракт. В том числе — винтовка со снайперским прицелом, красноречиво поясняющим предполагаемую цель использования.



Шахвеладу Османову было предъявлено обвинение лишь в незаконном хранении оружия. Дальнейшие следы его и его подельников теряются.



Одесса, 2012 год





В феврале 2012 года в эфире российского «Первого канала» вышел сюжет, ставший настоящей информационной бомбой. Сообщалось о совместной спецоперации отечественных и украинских спецслужб, предотвративших тщательно планируемое покушение на президента Владимира Путина.



Ниточкой, за которую следователи распутали целый криминальный клубок, стал взрыв в обычной квартире в Одессе. Поначалу его приняли за несчастный случай, спровоцированный взрывом бытового газа. Однако почти сразу Службой безопасности Украины был задержан гражданин Казахстана Илья Пьянзин, снимавший эту квартиру. Его напарник, Руслан Мадаев, погиб при взрыве, а в жилом помещении нашли остатки боеприпасов.



Обгоревший, но живой Пьянзин начал давать показания: он вместе с Мадаевым прибыл из Арабских Эмиратов с планом действий от людей, работающих на лидера террористического подполья Северного Кавказа, главу самопровозглашенного несуществующего государства Имарат Кавказ Доку Умарова.



Пьянзин рассказал силовикам о готовящихся диверсиях и терактах в России и на Украине. В том числе — покушении на Владимира Путина. Также стало известно о третьем участнике заговора, скрывшемся во время пожара. Им оказывается Адам Осмаев, которого в ходе совместной спецоперации задержали российские и украинские силовики.



Осмаева допрашивали следователи СБУ в Одессе. Именно он был инструктором террористов, именно он поддерживал связь с Умаровым, именно в его ноутбуке обнаружили план будущих действий. Адам Осмаев много рассказывал о готовившихся атаках, в частности, на российского президента. Путина планировалось устранить с помощью противобортных мин.



Но дело приобрело неожиданный оборот. Мало того что Осмаева судили на Украине, так с него в итоге были сняты обвинения в терроризме. Скромный срок меньше чем в три года он получил лишь за хранение оружия и освободился в ноябре 2014-го сразу после оглашения приговора — свой срок он отбыл в ходе предварительного заключения. Илье Пьянзину повезло меньше: он был экстрадирован в Россию, где по приговору суда получил 10 лет лишения свободы.







Адам Осмаев продолжил не прекратил подрывную деятельность. В 2015 году он присоединился к подавлению сопротивления сепаратистов на востоке Украины и возглавил батальон имени Джохара Дудаева. В начале июня 2017 года на него самого было совершено покушение в центре Киева; Осмаев получил тяжелые ранения, но остался жив.