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Каждый второй водитель не пользуется автокреслом


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Сегодня, 13:44
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В Госавтоинспекции приняли решение, что дети в возрасте старше семи лет могут ездить в автомобиле без автокресел, сообщается на сайте МВД России.

Детское кресло должно обязательно применяться, если ребенок, которому еще нет 12, находится на переднем пассажирском сидении.

В ГИДББ уточнили, что из соображений безопасности все же рекомендуется пользоваться детскими удерживающими устройствами и после достижения детьми семилетнего возраста.
Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности
— следует из сообщения ведомства.

В постановлении отмечено, что к исключениям, оправдывающим использование ремней безопасности вместо автокресла, относятся случаи, «когда ребенок „перерос“ ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла». Это также касается ситуаций с перевозкой детей-инвалидов, больных детей в медучреждение или «попутным транспортом в удаленные районы сельской местности».

В Госавтоинспекции призвали принимать во внимание случаи, при которых конструкция автомобиля не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.
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