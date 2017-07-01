Каждый второй водитель не пользуется автокреслом

В Госавтоинспекции приняли решение, что дети в возрасте старше семи лет могут ездить в автомобиле без автокресел, сообщается на сайте МВД России.



Детское кресло должно обязательно применяться, если ребенок, которому еще нет 12, находится на переднем пассажирском сидении.



В ГИДББ уточнили, что из соображений безопасности все же рекомендуется пользоваться детскими удерживающими устройствами и после достижения детьми семилетнего возраста.

Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности

— следует из сообщения ведомства.



В постановлении отмечено, что к исключениям, оправдывающим использование ремней безопасности вместо автокресла, относятся случаи, «когда ребенок „перерос“ ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла». Это также касается ситуаций с перевозкой детей-инвалидов, больных детей в медучреждение или «попутным транспортом в удаленные районы сельской местности».



В Госавтоинспекции призвали принимать во внимание случаи, при которых конструкция автомобиля не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.