.
,

На Солнце исчезли все пятна


0

Вчера, 17:38
 Количество просмотров: 81
    


Наблюдая за светилом, ученые, к своему удивлению, обнаружили, что с его поверхности исчезли все пятна. А исследования "солнцетрясений" показали, что уровень магнитной активности звезды заметно снизился. Это может указывать на необратимые изменения проходящих в ее недрах процессах, говорится в ста
тье журнала "МНРАS"

"Последние пики активности Солнца были рекордно низкими, и в ходе текущего цикла его минимум был необычно длинным. Будет очень интересно следить за тем, если минимум следующего цикла будет таким же, как в прошлый раз, или он вернется к норме. Даже если это произойдет и этот "штиль" на Солнце будет единичным событием, нам все равно будет интересно узнать, почему он возник", – рассказала Ивонна Элсворт из университета Бирмингема, Великобритания.

По утверждению ученых, светило еще недавно находилось в фазе так называемого великого солнечного максимума, выше многолетней нормы. Нынешний 11-летний солнечный цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался на удивление слабым. Впрочем, констатировав возобновление солнечной активности в 2015 году, ученые облегченно вздохнули.

Теперь Ивонна Элсворт и ее коллеги нашли первые свидетельства, что внутри Солнца могут происходить необратимые фундаментальные изменения. Об этом говорит и отсутствие пятен на поверхности звезды (то есть зон с более низкой температурой), и странное поведение магнитного поля светила. К слову, бирмингемская обсерватория BiSON собирала данные о Солнце с 1985 года.

Ученые опасаются, что активность Солнца продолжит снижаться. Нам это грозит "малым" ледниковым периодом. Вроде того, что был зафиксирован в 1645-1715 годах.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
60 не возраст
Наставника не забыли
В паре с мастером
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Поехал в сторону Братска и пропал
Отдал 800 тысяч рублей, чтобы получить 450
Похитил из кассы 40 тысяч рублей
Все новости категории

Общество
Рожать стали меньше, болеть больше
Где же будут сортировать мусор?
Платить штрафы надо вовремя
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (40)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru