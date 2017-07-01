За какие заслуги такие зарплаты?Василий Симчера, д. э. н., экс-директор НИИ статистики Росстата:- Анализируя доходы чиновников, у нас, как правило, считают только их зарплаты и не учитывают прочие бонусы, иной раз в тысячи и десятки тысяч раз превосходящие жалованье. Это могут быть безвозмездные или частично платные услуги и развлекательные «командировочные». Не учитываются и дополнительные поступления (от участия в бизнесе и взяток, стыдливо называемых у нас «коррупционной рентой»). Выносят за скобки и служащих компаний с госучастием, хотя они получают одновременно свои зарплаты из бюджета и огромные премиальные парашюты от бизнеса.На сегодня в РФ (с учётом госуправленческого аппарата крупного бизнеса) получается 5,6 млн бюрократов - это число в разы превышает все мировые нормы эффективного управления. Тогда как в РСФСР к 1991 г. был 1 млн госслужащих от республиканского до районного уровня, причём в центральном аппарате органов управления работало всего 120 тыс. человек.«Съедает» эта орда, сопоставимая с населением небольшого европейского государства, по моим подсчётам, 7 трлн руб. в год из 15 трлн руб. госбюджета - только официальных доходов. Средний официальный денежный доход федерального чиновника, по моим подсчётам, составляет 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн в год), регионального - 70 тыс. руб. в месяц (840 тыс. в год). Зар­платы чиновников в России также превышают мировые нормативы. Международная организация труда (МОТ) считает (и это принято большинством развитых стран), что зарплата госслужащего не может более чем в 4 раза превышать среднюю зарплату большинства работающего населения. У нас тех, кто получает зарплату до 20 тыс., насчитывается 92%; средняя зарплата в этой категории 15 тыс. руб. По нормативам МОТ чиновник должен получать не более 60 тыс. руб. в месяц. Это, конечно же, потребует принятия специального закона.В России ощущается серьёзная нехватка объектов социальной инфраструктуры - школ, детских садов, медицинских учреждений. Особенно школ и детских садов - их бы надо в 3 раза больше. У нас укрупняют школы, потому что не на что строить новые и содержать старые. Но из-за переполненно­сти снижается эффективность обучения - школа на 200-500 человек эффективнее школы на 1000.Слуги народа страну попросту прожирают! Давайте посмотрим на декларации. Глава РЖД, к примеру, задекларировал доход в 696 тыс. руб. в день! У главы «Газпрома» зарплата в день превышает 3 млн руб. На эти деньги можно построить не одну сельскую школу или больницу или капитально отремонтировать несколько крупных социальных учреждений. Если же разделить 7 трлн руб. нашей ежегодной дани чиновникам на среднюю стоимость строительства социальных объектов в этом году, то можно построить 10,7 тыс. школ на 1000 учеников, 43 209 модульных врачебных амбулаторий, 34 653 детсада на 200 мест, 31,5 тыс. детских поликлиник. Но эти деньги уйдут в карманы госслужащих, а народу останутся обещания ликвидировать нехватку этих учреждений лет этак через ...дцать.Чем так манит госслужба?Почему люди рвутся в чиновники и отчего их никак не получается сократить, «АиФ» объяснил бывший сотрудник администрации президента, гендиректор Инсти­тута региональных проблем Дмитрий Журавлёв.- Если верить данным социо­логов, желает стать чиновниками практически всё взрослое население России. Чем же так манит госслужба?Во-первых, чиновник социально защищён - «государева слугу» очень трудно уволить, основываясь на букве закона, потому что он подписывает контракт с кучей всяческих пунктов. Кстати, если бы не Владимир Путин с введённой им формулировкой «Уволить в связи с утратой доверия», то наши губернаторы до смерти сидели бы в своих креслах.Во-вторых, у чиновника много мелких социальных льгот. К примеру, отпуск в 48 дней (это зависит от выслуги лет) плюс качественное медобслуживание. То, что рядовые граждане могут получить, покупая за свои кровные полис ДМС, чиновник имеет как обязательное бесплатное для него медицинское страхование. Туда же можно относить санаторно-курортное обслуживание.Но главное: становясь чиновником, ты начинаешь контролировать ресурсы. Я говорю не о воровстве и взятках. Ты абсолютно легально можешь имеющиеся в твоём распоряжении бюджетные средства направить в фирму «А», а можешь в фирму «Б». Один чиновник рассказывал мне такую историю. В одном министерстве во время обязательного прохождения кадровой комиссии молодому человеку говорят: «А вы знаете, что у нас в министерстве зарплаты маленькие?» Парень честно отвечает: «Зарплата меня вообще не интересует - у моего папы бизнес в сфере, который я буду контролировать!»Сегодня это называют неимущественной взяткой, конфликтом интересов. В совет­ское время говорили: взаимные услуги. Ты контролируешь какую-то сферу, а твой сосед Вася может повлиять на другую сферу. Тебе нужно то, что есть у Васи, Васе нужно то, что есть у тебя. Всем хорошо, и закон вроде как не нарушается. Сейчас хотят принять поправки и внести все эти вещи в УК. Это может сработать только в одном случае: если будет чётко определено, что мы подразумеваем под неимущественной заинтересованностью, как её мерить.Многие удивляются, почему мы каждый год декларируем: надо сокращать число чиновников, а Росстат потом даёт статистику, показывающую, что никакого сокращения нет. Происходит это так: в экономике возникает какая-то проблема. Чтобы её решить, создаётся новый орган, даются новые ставки. Проблема решается, а ставки-то остаются. Вот чиновничий аппарат и растёт постоянно. И в Советском Союзе так было: чего стоило отдель­ное Министерство машиностроения для кормопроизводства!Этот механизм работает и сейчас: напишет вице-премьер, курирующий тот или иной сектор экономики, бумагу президенту, что, мол, в связи с огромной важностью и т. д. и т. п. прошу организовать специальное министер­ство - строительства дорог на Дальнем Востоке, к примеру. И - вуаля! Очередная госкормушка готова! У нас же принцип формирования правительства смешанный: есть министерства отраслевые, есть территориальные. При такой схеме их количество можно плодить до бесконечности.При этом хочу отметить: государственный аппарат нужен. Без него очень скоро перестанут ходить поезда и летать самолёты. А вот какое наполнение этому госаппарату необходимо - это вопрос детального анализа. Допустим, у нас есть 10 тыс. чиновников. Нужно проанализировать, что они делают, есть ли от них польза или они занимаются простым перекладыванием бумаг. Главное - не создать для этого анализа ещё одно министерство.И. Кузнецов, Смоленск«Спецпенсия для чиновников была придумана как один из элементов соцпакета, - говорит проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов. - Чтобы её заработать, надо пробыть на госслужбе минимум 20 лет, - только тогда ты получишь 45% от оклада. За каждый следующий год прибавляется 3%. На 75% - «потолок» - претендовать может только тот, кто уходит на пенсию с должности в госведомстве. Если человек имеет стаж госслужбы до 25-30 лет, но последние годы дорабатывал в коммерческой структуре, спецпенсия ему не светит. При расчёте учитывается голый оклад без премий и надбавок, которые обычно составляют большую часть заработка чиновника. Вот почему госслужащие чаще отказываются от спецпенсии в пользу обычной страховой - она у них получается выше, т. к. формируется на основе сборов в ПФР со всего дохода. В результате пенсия чиновника выходит больше, чем у большинства простых пенсионеров».В региональных и муниципальных законах часто прописываются свои условия получения пенсий для первых лиц субъектов и городов. Некоторые мэры «нарисовали» себе доход на заслуженном отдыхе в размере 200-300 тыс. руб. при условии, что они пробыли в должности всего 1-2 года. Такие местечковые спецпенсии не идут ни в какое сравнение с госпенсиями, которые предоставляет федеральное законодательство.Источник: www.aif.ru