Когда же тарифы пойдут вниз?

Тарифы на воду в России снизятся на 5%



В следующем году тарифы на воду в России могут снизиться на 5%. Сейчас Федеральная антимонопольная служба готовит проект приказа, который лишит муниципальные и государственные водоканалы права закладывать в тарифы свою прибыль, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на «Известия».



Сейчас правила допускают предусматривать в тарифе на холодную и горячую воду до 5% прибыли. После вступления в силу приказа ФАС уже с 2018 года тариф станет меньше. Эксперты считают, что таким образом власти хотят ускорить передачу водоканалов в концессии.



Представители водоканалов отмечают, что из-за нововведения будут работать в лучшем случае в ноль, а в худшем – себе в убыток.