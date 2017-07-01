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Когда же тарифы пойдут вниз?


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Сегодня, 18:45
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Тарифы на воду в России снизятся на 5%

В следующем году тарифы на воду в России могут снизиться на 5%. Сейчас Федеральная антимонопольная служба готовит проект приказа, который лишит муниципальные и государственные водоканалы права закладывать в тарифы свою прибыль, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на «Известия».

Сейчас правила допускают предусматривать в тарифе на холодную и горячую воду до 5% прибыли. После вступления в силу приказа ФАС уже с 2018 года тариф станет меньше. Эксперты считают, что таким образом власти хотят ускорить передачу водоканалов в концессии.

Представители водоканалов отмечают, что из-за нововведения будут работать в лучшем случае в ноль, а в худшем – себе в убыток.
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