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Приоткрыли дверь на 3 см.


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Сегодня, 16:54
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«Комсомолка» сообщает: депутаты Госдумы приняли поправку Константина Затулина к закону о гражданстве.Суть: теперь украинцам (только украинцам) не надо будет предъявлять для получения российского гражданства справку о выходе из гражданства украинского. Бумагу такую украинская сторона ультимативно не предоставляла (а российская ультимативно требовала), и бедные люди оказывались между молотом и наковальней…

Так что, ура?

Как бы не так.

Воспользоваться новой лазейкой смогут только соотечественники украинского подданства, происходящие с территории «в пределах Государственной границы Российской Федерации». То есть те, кто родились в России, и только потом уехали в Одессу или Житомир!

Ну, или те, у кого так уехали прямые предки, родители.

Ни один коренной одессит или киевлянин гражданство с новой поправкой, по-прежнему, не получит, будь он хоть трижды пророссийский противник бандеровской власти. Фигурально выражаясь, депутаты приоткрыли соотечественникам дверь – но только сантиметра на три.
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