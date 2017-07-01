«Комсомолка» сообщает: депутаты Госдумы приняли поправку Константина Затулина к закону о гражданстве.Суть: теперь украинцам (только украинцам) не надо будет предъявлять для получения российского гражданства справку о выходе из гражданства украинского. Бумагу такую украинская сторона ультимативно не предоставляла (а российская ультимативно требовала), и бедные люди оказывались между молотом и наковальней…



Так что, ура?



Как бы не так.



Воспользоваться новой лазейкой смогут только соотечественники украинского подданства, происходящие с территории «в пределах Государственной границы Российской Федерации». То есть те, кто родились в России, и только потом уехали в Одессу или Житомир!



Ну, или те, у кого так уехали прямые предки, родители.



Ни один коренной одессит или киевлянин гражданство с новой поправкой, по-прежнему, не получит, будь он хоть трижды пророссийский противник бандеровской власти. Фигурально выражаясь, депутаты приоткрыли соотечественникам дверь – но только сантиметра на три.