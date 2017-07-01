В чём вы можете обскакать молодых?

Фото Николая СТЕРНИНА

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Оксана ТИХАЯ

Людмила ПОЛОВИНКИНА,

председатель ТСЖ «14-й дом», 7 микрорайон, 57 лет:

Анатолий КОЙСИН, пенсионер МВД,

один из первых экспертов-криминалистов в городе, 73 года:

Надежда ЛАПОВА, тренер-преподаватель

высшей категории по легкой атлетике,

заслуженный тренер России, 65 лет:

Сергей ЦАРЬКОВ, хирург

детской городской больницы, 72 года:



Виктор СУВОРОВ, руководитель

КА «Суворов», 63 года:

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В нашей области 76 тысяч пенсионеров, каждый третий житель уже перешагнул рубеж старшего возраста. Принято думать, что молодые круче стариков. Ну это смотря какие старики. Возрастные любители (и ветераны спорта) состязались по пяти видам спорта - плаванию, настольному теннису, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки и легкой атлетике (бег мужчин - 1,5 километра, женщин - 900 метров). Одновременно желающие могли сдать нормы ГТО. В ярком массовом соревновании приняли участие больше сотни человек. Многие фамилии во время награждения звучали несколько раз. Гульшат ТИМОФЕЕВА, Владимир МЕРШИЁВ, Борис ДЕРМЕНЁВ и другие уже принимали участие в чемпионатах на уровне области и в этот раз показали лучшие результаты сразу в нескольких видах.[/right]- В умении организовать своё время. Раньше в институтах была специальная дисциплина - «научная организация труда», НОТ. Нас учили, как правильно и рационально распределить время, организовать работу и отдых, даже читать книги «наискосок». И я действительно умею это делать, всю жизнь этим пользуюсь и всё успеваю.- В профессионализме. Сейчас, наверное, не найдёте такого специалиста, который бы владел всеми видами криминалистической экспертизы, от дактилоскопии до отождествления личности по фотографии. Последний вид в городе вообще почти никто не делает. А ещё я отлично пеку блины! Есть свой секрет – гашу соду горячим молоком.- У меня очень зоркий глаз и развитое чутье. Мне достаточно только взглянуть на ребёнка, и могу точно сказать, есть у него будущее в спорте или нет. Выбираю по глазам, они должны быть умными, и тонким коленям, это очень важно в легкой атлетике.- А зачем это делать? Они живут в своем виртуальном мире, не желая видеть того, что происходит вокруг. Я вот недавно возвращался из Иркутска. Полный автобус студентов. Все уставились в свои гаджеты. Ну проехал я стоя до Ангарска. К счастью, здоровье пока позволяет. Каждый при своем мнении и при своих интересах остался. Я на рыбалку в район Суховской километров шесть на велосипеде езжу. Не только в выходные. Могу и вечером после работы рвануть.- В характере и силе воли. После пятидесяти у меня родились пятеро детей. И когда зимним утром я вытаскиваю себя из теплой постели на 20-километровый кросс, молодая жена (младше меня на 32 года) спрашивает: «ФИЗО тренируешь?» - «Нет. Характер». А сейчас даже пацаны во дворах не играют в подвижные игры, что были у нас в их годы. Лично я считаю современных пенсионеров более устойчивыми к стрессам, конкурентоспособными. В ближайшее время планирую развить новое направление, куда буду набирать только людей старшего «советского разлива». Молодые мнят себя профессионалами, но до ветеранов им далеко.