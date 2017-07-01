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Депутаты соседнего региона повысили себе зарплаты вдвое.


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Вчера, 18:22
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18 июля, в Заксобрании региона, спикер краевого парламента Александр Усс подписал распоряжение о созыве очередного, девятого заседания III сессии. Оно состоится 19 июля 2017 года.

Один из вопросов повестки — о проекте закона края № 7436?90ПЗ «Об отмене закона края от 8 июня 2017 года № 3?789 «О внесении изменений в закон края «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края». Иными словами, новый закон может отменить принятый 8 июня закон, согласно которому зарплаты ряда краевых чиновников и депутатов должны были вырасти. Также в повестке значится вопрос о протесте прокурора края на этот закон.



Кроме того, депутаты 19 июля намерены обсудить вопрос о проведении публичных слушаний по ситуации с красноярскими дольщиками.

Вышеупомянутый закон наделал много шума в Красноярском крае. В июле 2017 года красноярцы были ошарашены известием, что 8 июня депутаты единогласно, «втихушку», без особых обсуждений и огласки, подняли зарплаты себе и некоторым чиновникам. Речь шла о росте с примерно 100?120 тысяч рублей в месяц в среднем до 200 тысяч рублей. Документ подписал губернатор края Виктор Толоконский, он вступил в силу, но сообщалось, что для его исполнения нужно заложить новые затраты в бюджет.



Эта новость в короткие сроки стала одной из самых обсуждаемых в крае. Жителей региона, где средняя зарплата составляет порядка 36?37 тысяч рублей, а пенсия — 13?14 тысяч рублей, возмутил двукратных рост зарплат и без того совсем не бедных краевых руководителей.



Тем не менее, такой закон спокойно прошёл в Законодательном Собрании Иркутской области. Депутаты, которые сидят в комитетах на должностях председателей комитетов или их заместителей показали в декларациях зарплаты, которые превышают 240 тысяч рублей в месяц. И никто не возникал, не возмущался. Хотя Иркутская область имеет среднюю зарплату ниже, чем в Красноярском крае и областной бюджет значительно ниже у ближайших соседей. Отсутствие возмущений говорит о том, что избиратели полностью разочарованы и не видят смысла в возмущениях-все равно не услышат.



Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2302211.html

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