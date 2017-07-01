За самокатную алкогольную продукцию-3 миллиона штрафа

19 июня Совет Федерации рассмотрел пакет поправок, которые усиливают ответственность за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Речь идёт об изменениях в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс России. В частности, поправками предусмотрено, что если оборот алкогольной продукции без лицензии причинил крупный ущерб гражданам, организациям или государству, то за это наказание может составить штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы до трёх лет. До этого за аналогичное правонарушение предусматривался максимальный штраф в 300 тысяч рублей или арест на полгода.





За незаконную закупку, в том числе импорт, поставку, экспорт, хранение и перевозку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагается аналогичные наказания (от 3 миллионов рублей штрафа до трёх лет тюрьмы). При этом уточняется, что преступление в крупном размере подразумевает объём продукции на сумму до 100 тысяч рублей, в особо крупном размере — на сумму до одного миллиона рублей.



Ужесточаются и меры ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя — максимальное наказание здесь составит лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей...