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Когда у вас открывается второе дыхание?


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Сегодня, 12:06
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Повод: 22 июля на Еловском водохранилище пройдёт уже традиционный для нашего города «БАМ Ангарский кросс-кантри-триатлон». На него уже заявилось больше 220 участников из Ангарска, Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска и даже Краснодара. В прошлом году участников было всего 140 человек. Задачу организаторы ставят не из простых: проплыть 750 метров, пробежать 20 километров и проехать на велосипеде 5,6 километра. И всё это на время.

Когда у вас открывается второе дыхание?
Если есть ради кого, тогда и третье дыхание откроется!..
Фото Николая СТЕРНИНА

Дистанция в 26 километров – это для подготовленных. Есть вариант проще, в этом году он появился впервые. Там нужно проплыть 375 метров, пробежать 2,8 километра и проехать на велосипеде 8 километров. Здесь могут участвовать даже дети от 12 лет.
Онлайн-регистрация на сайте уже закончена. Однако подать заявку можно будет и в день старта. С 8 до 9.30 будут регистрировать участников на облегчённую дистанцию. На основную - до 11 часов. Для участников есть два обязательных условия - нужно представить справку о состоянии здоровья и страховку, а также заплатить за участие. За малую дистанцию – 500 рублей, за большую - 900.

Григорий БОБРЕНЁВ,
заведующий кабинетом неотложной
травматологии и ортопедии БСМП:
- Мы с семьей ездили отдыхать в Аршан и, наконец-то, решились подняться на пик Любви. В какой-то момент 11-летний сын пал духом и умолял оставить его внизу, сил идти у него больше нет. Там мы все и вспомнили про второе дыхание. Оно помогло нам добраться до вершины. 17-летняя дочь с пути тоже не свернула. А жена, которая работает врачом-стоматологом, в следующие выходные на пик Черского собирается.

Светлана ШОРНИКОВА,
четырёхкратная чемпионка по конькобежному спорту спартакиады «Роснефть»,
призер чемпионата мира по конькам
среди ветеранов:
- Можно сказать, я живу в режиме второго дыхания. Потому что после основной работы в АНХК нужно идти на тренировки (а иногда, знаете, как не хочется!). Да и домашние обязанности никто не отменял. И всё это нужно уместить в 24 часа. Кстати, в триатлоне я тоже буду принимать участие.

Любовь ЛАПАРДИНА,
жительница 271 квартала:
- В 2007 году бюджетники получили от прежней администрации подарок - жилье в 271 квартале, расплатиться за которое можно было в рассрочку. Я на свою двухкомнатную двухуровневую квартиру нарадоваться не могла! Но оказалось, там столько недоделок! Администрацию, принявшую наши дома в эксплуатацию, пытались убедить устранить недостатки, потратили немало времени и нервов. Но зря чиновники надеялись, что у нас не хватит дыхания на борьбу за свои права. Мы сами сделали в квартирах ремонт, затратили немалые суммы, а потом обратились в суд, требуя, чтобы администрация возместила наши затраты. И все бюджетники суды выиграли! Например, я получила 263 тысячи рублей.

Юрий НЕУСТРОЕВ,
преподаватель технологии гимназии № 1
и студии оригами в младших классах:
- Когда опускаются руки, надо вспомнить о том, что твои ученики становятся победителями областных олимпиад, призерами на российских соревнованиях школьников по технологии. А еще второе дыхание у меня открывается, когда занимаюсь хобби, которое, как известно, нелюбимым не бывает. Вместе с отцом мы разводим на даче голубей и красивых кур. Очень окрыляет!

Спартак ЧЕРНЫШ,
соорганизатор ангарского клуба фотопутешествий:
- В начале 2000-х мы загорелись идеей снять для своей программы «Вездеход» нестандартный сюжет. Команда «дринк-райдеров», так мы себя называли, должна была на любимом спортивном снаряде снять короткий репортаж… из проруби. Участие в массовом сумасшествии приняли горнолыжник, сноубордист и я на велосипеде. Какая тогда была температура, уже не помню, но явно не лето. Я был в одних плавках, рассчитывая заснять 5-минутный сюжет. Но один из участников примерз со своей доской ко льду, пришлось его вызволять. Сначала я дико замерз, а потом мне было всё равно. В проруби я проторчал минут 15-20. Пожалуй, тогда я сумел выжать из себя по максимуму и у меня точно открылось второе дыхание.

Татьяна ДУДНИК,
заместитель директора СОШ № 40
- В этом году у меня был очень сложный период на работе. Я 15 лет работала воспитателем, а тут стала заместителем директора. Ответственность, новые задачи, новые люди – к маю уже была выжата как лимон. А в отпуск сходила на целый месяц, и второе дыхание открылось! С мужем на машине съездили на Байкал, в Большое Голоустное, в Бурятию. Вышла на работу с новыми силами!

Марина БОГОМОЛОВА,
учитель начальных классов школы № 17:
- Я уже 30 лет работаю, поэтому всяких заготовок и планов у меня много. Однако старыми идеями пользоваться неинтересно, а придумать новые не всегда получается. И вот когда уже дойдешь до точки отчаяния, в неожиданных местах обязательно получишь подсказку! Надо только дойти.

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА,
директор ДОЛ «Здоровье», депутат Думы АГО:
- Этим летом я впервые работаю в должности руководителя детского лагеря. Под моей ответственностью находятся около 400 детей. Постоянные проверки, куча работы. И постоянно звонят люди, самые разные, незнакомые, со своими проблемами! Вечером нередко езжу на собрания с избирателями своего округа. Вот, например, недавно в 7 микрорайоне обсуждали перенос мусорной площадки. Конечно, всё это требует массу сил. Откуда они берутся? Просто мне ужасно нравится всё это!
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