Метастазы мексиканского залива: синтетическая бактерия Синтия поедает всё живое



По сообщениям СМИ, В Соединенных Штатах произошла утечка бактериологического оружия. Эту сенсационную новость опубликовало сразу несколько популярных американских изданий. Журналисты утверждают, что Америке а вслед за ней всему миру угрожает смертельная эпидемия, причина которой искусственная бактерия, выращенная в секретных лабораториях США.



Бактерия называется «Синтия». Она была создана для борьбы с нефтяными выбросами после аварии в Мексиканском заливе. Но по каким-то причинам она переключилась на животных и людей. В американском штате Вирджиния только за одну ночь на берег сразу выбросилось три десятка дельфинов. Тела млекопитающих были покрыты страшными ранами. А сразу после купания в Мексиканском заливе американка обратилась к врачам с жалобами на недомогание. Кожа пациентки поражена неизвестной бактериальной болезню. Большие участки кожи покрыты темными и красными пятнами — следы от поражения бактериями, которые очень трудно лечить, так как Синтия устойчива ко многим антибиотикам в результате постоянных мутаций.







«Синтия» была разработана по заказу BP (Би-Пи) компанией «Synthetic Genomics Inc.» и в 2011 году запущена в дело. Поначалу проявила себя очень даже хорошо, значительно сократив количество нефтяных пятен. Но успех ученых был непродолжительным, – спустя некоторое время бактерии отказались от нефти, и начали питаться другими органическими соединениями… Они начали включать в свой рацион рыбу, тюленей и прочих морских обитателей. Бедные животные, оказавшись в воде, зараженной «синтиями», были обречены – бактерии буквально за пару дней разъедали их кожный покров жуткими кровоточащими язвами…



«Синтия» – первая в мире синтетическая бактерия; искусственный организм с полностью сконструированным компьютером геномом, который вообще не содержит в себе природной ДНК и состоит из особых цепочек «водяных знаков».



Такие искусственные клетки стремительно размножаются, обладая свойством самовоспроизводиться и функционировать в тех клетках, в которые они внедряются. К тому же, они вообще не поддаются воздействию антибиотиками и могут распространяться с дождём, вызывая тем самым сыпь и кожную аллергию. Организм, в который попадает Синтия, просто обречен.



Реакция СМИ оказалась предсказуемой: Массовые гибели птиц (не менее 5000) в Арканзасе, затем (примерно 500) возле Нового Орлеана, а также рыбы (приблизительно 100 000) в 30-тикилометровой зоне северной Луизианы СМИ связывали с неизвестным токсином.



А новостной телеканал CNN сразу же после аварии сообщил следующее: «128 работников ВР, занятых на ликвидации разлива заболели; от них потребовали не обращаться в общественные больницы».



Затем начали появляться новые сведения о подобных случаях заражения человеком. Люди, искупавшись в Мексиканском заливе, покрывались язвами, а спустя неделю умирали в муках. Также язвы образовывались и во внутренних органах, вызывая обильные внутренние кровотечения и стопроцентный летальный исход. А в СМИ то и дело констатировалась смерть жителей от «неизвестного вируса»… Сейчас же истинные масштабы трагедии скрываются на правительственном уровне.



А ведь, по предварительным данным, бактерии уже достигли Гольфстрима, который омывает Европу, и возникает следующий вопрос – Стоит ли торопиться планировать свой отпуск на море?



Кстати, по всему побережью Мексиканского залива на пляжи продолжает выносить коричневатые, упругие смолистые шарики…



«Они нанесут вред всякому, кто разломит их в руке или как-то иначе будет с ними контактировать. У вас может быть открытая рана, и [содержимое шарика] попадёт прямиком [в организм]», – предупреждает химик Боб Наман



Делая ссылку на исследование Университета штата Колумбия, Александр Хиггинс приводит следующие данные: после катастрофы 40% жителей Мексиканского залива приобрели заболевания дыхательных путей и кожи, а каждый четвёртый задумывается о переезде подальше от прежнего места жительства.



Похоже, Синтия уже добралась и до Арктики, во всяком случае, ученые пытаются разгадать причину массовой гибели тюленей. Неизвестная болезнь стремительно поражает не только кожу, но и внутренние органы морских обитателей.



Там настоящая эпидемия. Специалисты безуспешно пытаются понять, что именно заражает морских животных, которые медленно и мучительно гибнут на берегу.



«Частичная потеря волосяного покрова, воспаление в районе глаз, носа, воспаления язвенные на задних ластах и подмышечных впадинах. При вскрытии обнаружены язвенные воспалении на органах: сердце, мозге, печени и запах гнили», – сообщает младший научный сотрудник Чукотского НИИ рыбного хозяйства и океанологии, Максим Чакелев.



Очаги этого странного заболевания были обнаружены сразу на нескольких побережьях – тихоокеанском и арктическом. Взяв пробы, на данный момент ни одна из лабораторий, к сожалению, не в состоянии определить причину эпидемии.



«Мы ничего не нашли, то есть никаких инфекционных заболеваний, ни заражения радиационного, ничего. Поэтому сейчас будем на более серьёзном, на более глубоком уровне проводить исследование», – говорит заместитель начальника ветеринарного управления по Чукотскому АО, Александр Бурлака.



Первыми с неизвестной болезнью столкнулись жители Аляски. Там тюлени гибли недалеко от городка Барроу. Местные СМИ тем временем, пока ученые пытались определить природу явления, поспешили обвинить японцев. Но, на самом деле никаких следов радиации ученые не обнаружили.







Альтернативная точка зрения



Фото некротического фасцида, используемое в статьях для иллюстрации поражения бактерией Синтия



Подобные бактерии в природе существовали всегда. Попадая даже в незначительную ранку, бактерии начинают разъедать плоть, и человек за несколько дней сгнивает заживо. Лечение только — немедленная ампутация поражённой части тела. Называется эта болезнь — «Некротический фасциит», вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes (смешанной аэробной и анаэробной микрофлорой) или Clostridium perfringens, которые поражают поверхностную и глубокую фасции и подкожную клетчатку. Вспышки этой болезни происходят во всём мире регулярно.



Маловероятно, что бактерия «Синтия» с поедания нефти переключилась на животные организмы. Нефть — продукт растительного происхождения и генетика этих бактерий направлена на переработку продуктов растительного происхождения. В животном же белке содержатся девять так называемых незаменимых аминокислот, которые эти бактерии не могут перерабатывать. Хотя, теоретически, бактерии могли и мутировать. Но, скорее всего, это — новая вспышка некрозного фасцида, а пресса, связала это с нефтяными бактериями и раздула проблему.



Некротический фасциит



Диагностировать некротический фасциит на ранней стадии, когда единственные симптомы — боль и лихорадка, довольно сложно. Затем к боли и лихорадке присоединяются гиперемия и отёк, кожа становится плотной и болезненной при пальпации. Позднее кожа приобретает тёмно-красный или синеватый цвет, покрывается пузырям и появляются некрозные участки фиолетового, багрового или чёрного цвета. На данной стадии в сосудах поверхностного сплетения развивается обширный тромбоз. Поражённые фасции приобретают грязно-бурый оттенок. Инфекция быстро распространяется вдоль фасциальных футляров, по венам и лимфатическим сосудам.



На поздних стадиях заболевание сопровождается интоксикацией, нередко развиваются инфекционно-токсический шок и полиорганная недостаточность.



Политика



Обама с дочерью совершил заплыв в Мексиканском заливе



Масштабы катастрофы в Мексиканском заливе ученые сравнивают с аварией в Чернобыле. Миллионы погибших птиц и выброшенных на берег морских животных отпугивают туристов от ранее неплохих курортов. Барак Обама, на фоне снижения своей популярности, не только сам искупался в нефтяном Мексиканском заливе, но сделал это вместе с женой Мишель и 9-ти летней дочерью Сашей. Под прицелами тысяч фото и видео камер президент США Барак Обама вместе с дочерью зашел в воду на пляже Панама-Сити и с улыбкой на лице несколько минут поплавал. Вообще, элитный курорт, где искупался Обама, находится достаточно далеко от места разлива нефти. Купание президента США Барака Обамы вместе с дочерью в Мексиканском заливе вызвало бурную реакцию.



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Источник: anvictory.org