Лотос-цветок Дальневосточный

На озерах Дальнего Востока можно встретить популяцию удивительных растений — лотосов Комарова. Поистине чудо природы привлекает множество туристов, которые не всегда бережно обращаются с цветами, отчего вид постоянно находится под угрозой исчезновения. Спасти уникальный лотос, по мнению ученых, можно путем его переселения в другие водоемы.
Близ Хабаровска также имеется озеро, на котором произрастают лотосы Комарова. Находится оно рядом с селом Галкино. Сами цветы занесены в Красную книгу России, срывание бутонов категорически запрещено законом. Однако это не останавливает туристов, которые наносят урон уникальному природному объекту.
Давно идут разговоры о том, что спасти популяцию лотосов возможно с помощью создания на местности особо охраняемой природной территории. Однако при таком раскладе объект окажется недоступным для людей. Причем, по мнению некоторых ученых, это все равно не поможет.
— Организация на озере какой-то особо охраняемой природной территории, я думаю, не столь нужна. А вот создание рекреационной зоны актуально в данном случае. Она будет более действенна, чем запретные мероприятия, рассказывает доктор биологических наук.