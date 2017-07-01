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Чем вы займётесь, если потеряете работу?


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Сегодня, 16:04
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Чем вы займётесь, если потеряете работу?
Ярмарка вакансий – первое место, куда следует сходить, потеряв работу. Хотя бы для того, чтобы узнать, кто работодателю нужен.

Константин АТЛАШКИН,
директор частной охранной организации «Витязь»:
- Потеря работы, бизнеса была бы для меня серьезным ударом. Но руки опускать никогда нельзя – не стал бы дома сидеть или дачей заниматься. Деятельность нужна, постоянное движение. При этом сейчас не представляю, что устроился бы работать на кого-то. За свою жизнь наёмным работником был всего три года, в молодости, а в 1997 году организовал своё дело. Поэтому, оставшись без работы, я бы организовал… новую работу!

Константин АТЛАШКИН,
директор частной охранной организации «Витязь»:
- Потеря работы, бизнеса была бы для меня серьезным ударом. Но руки опускать никогда нельзя – не стал бы дома сидеть или дачей заниматься. Деятельность нужна, постоянное движение. При этом сейчас не представляю, что устроился бы работать на кого-то. За свою жизнь наёмным работником был всего три года, в молодости, а в 1997 году организовал своё дело. Поэтому, оставшись без работы, я бы организовал… новую работу!

Надежда ГВОЗДЕВА,
художественный руководитель ансамбля
«Сибирские казаки»:
- Я педагог допобразования в техникуме торговли и общественного питания, учу детей вокалу. Если вдруг что-то случится, сначала позволю себе отдохнуть. Не боюсь без заработка остаться. Наш ансамбль с национальным колоритом очень востребован в городе. На крайний случай вспомню свою профессию продавца-кассира смешанных товаров. Но это уж на самый крайний.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
директор МУП «Водоканал»:
- Сейчас я в законном отпуске в Бурятии, сижу на берегу с удочкой. Все мысли о хорошем клёве, а тут вы с такими вопросами!.. Без работы не останусь, способностей у меня много!

Татьяна ПРОСЕКИНА,
руководитель клуба любительского собаководства «Факир»:
- Вообще я мастер-кондитер в «Пирожковой». До пенсии осталось полгода, но я нисколько не печалюсь. С такой профессией можно неплохо жить и дальше. Если что, целиком посвящу себя другому занятию, которое всегда было моим хобби, а по сути, являлось главным и любимым делом – собаководству.

Александр ГОРОДОВСКИЙ,
директор ДК «Нива» в Савватеевке:
- До директорства ДК я был начальником управления по Савватеевской территории. Еще раньше как инженер-механик стоил ЛЭП-500. Участвовал в строительстве газового трубопровода от Ковыкты до Жигалова. Был заместителем главврача Ангарского онкодиспанера по хозчасти. Сейчас работаю на земле, кроликов держу. По сути, у меня 100 специальностей. Не пропаду!

Лариса ГОРОХОВА,
руководитель вокального ансамбля «Лора»
при центре детского творчества «Гармония»:
- Упаси Господи! «Гармония» - уникальное учреждение, где дети могут заниматься бесплатно и даже получить профессию – парикмахера, повара, журналиста. Если вдруг мы, педагоги «Гармонии», останемся без работы, это будет беда! У нас много детей из многодетных семей, детей, у которых одна мама. Куда они пойдут? Я-то, конечно, возьму свой ансамбль и уйду с ним в один из Дворцов культуры. Но не все же так смогут, Дворцов-то всего три. Где нам всем там зарплату найдут? Даже думать про это страшно!

Елена ЯШИНА,
пресс-секретарь Ангарского городского суда:
- Я недавно окончила трехмесячные курсы шитья. Применяю полученные знания на практике - из длинного сарафана, который не носила, сшила себе юбку, из цельного куска раскроила платье. Подумываю о том, чтобы взять мастер-класс по пошиву пальто. Мастерицы выкладывают сшитые ими вещи в Интернете и таким образом находят себе клиентов.

Лариса КОЗЛОВСКАЯ,
воспитатель детского сада № 29,
«Воспитатель года-2017»:
- Буду искать другую работу. С высшим педагогическим образованием безработица, думаю, мне не грозит. Образование позволяет и методистом устроиться, и даже заведующей. Другую сферу я вообще не рассматриваю.

Игорь ТОМИЛОВ,
начальник Ангарского филиала ФГКУ УВО ВНГ
России по Иркутской области (бывший отдел
вневедомственной охраны):
- Я об этом даже как-то не задумывался. Всю жизнь несу службу. Сначала в армии, потом в полиции, теперь вот в Росгвардии. Всё время занят по горло. Скорее всего буду заниматься тем, чему посвящаю отпуск. Охотой и рыбалкой. Полезно для здоровья и в доме всегда есть что поесть.

Елена ЖУРАВЛЕВА,
терапевт поликлиники № 1:
- Не могу себе этого представить. Я так привыкла работать, что не мыслю себя без своих пациентов. Я же на одном участке 50 лет проработала! Терапевтов в городе не хватает. К тому же я недавно прошла специализацию, после которой обязана еще пять лет отработать.

Фото Николая СТЕРНИНА

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