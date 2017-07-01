Чем вы займётесь, если потеряете работу?

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Константин АТЛАШКИН,директор частной охранной организации «Витязь»:- Потеря работы, бизнеса была бы для меня серьезным ударом. Но руки опускать никогда нельзя – не стал бы дома сидеть или дачей заниматься. Деятельность нужна, постоянное движение. При этом сейчас не представляю, что устроился бы работать на кого-то. За свою жизнь наёмным работником был всего три года, в молодости, а в 1997 году организовал своё дело. Поэтому, оставшись без работы, я бы организовал… новую работу!Константин АТЛАШКИН,директор частной охранной организации «Витязь»:- Потеря работы, бизнеса была бы для меня серьезным ударом. Но руки опускать никогда нельзя – не стал бы дома сидеть или дачей заниматься. Деятельность нужна, постоянное движение. При этом сейчас не представляю, что устроился бы работать на кого-то. За свою жизнь наёмным работником был всего три года, в молодости, а в 1997 году организовал своё дело. Поэтому, оставшись без работы, я бы организовал… новую работу!Надежда ГВОЗДЕВА,художественный руководитель ансамбля«Сибирские казаки»:- Я педагог допобразования в техникуме торговли и общественного питания, учу детей вокалу. Если вдруг что-то случится, сначала позволю себе отдохнуть. Не боюсь без заработка остаться. Наш ансамбль с национальным колоритом очень востребован в городе. На крайний случай вспомню свою профессию продавца-кассира смешанных товаров. Но это уж на самый крайний.Александр АЛЕКСЕЕВ,директор МУП «Водоканал»:- Сейчас я в законном отпуске в Бурятии, сижу на берегу с удочкой. Все мысли о хорошем клёве, а тут вы с такими вопросами!.. Без работы не останусь, способностей у меня много!Татьяна ПРОСЕКИНА,руководитель клуба любительского собаководства «Факир»:- Вообще я мастер-кондитер в «Пирожковой». До пенсии осталось полгода, но я нисколько не печалюсь. С такой профессией можно неплохо жить и дальше. Если что, целиком посвящу себя другому занятию, которое всегда было моим хобби, а по сути, являлось главным и любимым делом – собаководству.Александр ГОРОДОВСКИЙ,директор ДК «Нива» в Савватеевке:- До директорства ДК я был начальником управления по Савватеевской территории. Еще раньше как инженер-механик стоил ЛЭП-500. Участвовал в строительстве газового трубопровода от Ковыкты до Жигалова. Был заместителем главврача Ангарского онкодиспанера по хозчасти. Сейчас работаю на земле, кроликов держу. По сути, у меня 100 специальностей. Не пропаду!Лариса ГОРОХОВА,руководитель вокального ансамбля «Лора»при центре детского творчества «Гармония»:- Упаси Господи! «Гармония» - уникальное учреждение, где дети могут заниматься бесплатно и даже получить профессию – парикмахера, повара, журналиста. Если вдруг мы, педагоги «Гармонии», останемся без работы, это будет беда! У нас много детей из многодетных семей, детей, у которых одна мама. Куда они пойдут? Я-то, конечно, возьму свой ансамбль и уйду с ним в один из Дворцов культуры. Но не все же так смогут, Дворцов-то всего три. Где нам всем там зарплату найдут? Даже думать про это страшно!Елена ЯШИНА,пресс-секретарь Ангарского городского суда:- Я недавно окончила трехмесячные курсы шитья. Применяю полученные знания на практике - из длинного сарафана, который не носила, сшила себе юбку, из цельного куска раскроила платье. Подумываю о том, чтобы взять мастер-класс по пошиву пальто. Мастерицы выкладывают сшитые ими вещи в Интернете и таким образом находят себе клиентов.Лариса КОЗЛОВСКАЯ,воспитатель детского сада № 29,«Воспитатель года-2017»:- Буду искать другую работу. С высшим педагогическим образованием безработица, думаю, мне не грозит. Образование позволяет и методистом устроиться, и даже заведующей. Другую сферу я вообще не рассматриваю.Игорь ТОМИЛОВ,начальник Ангарского филиала ФГКУ УВО ВНГРоссии по Иркутской области (бывший отделвневедомственной охраны):- Я об этом даже как-то не задумывался. Всю жизнь несу службу. Сначала в армии, потом в полиции, теперь вот в Росгвардии. Всё время занят по горло. Скорее всего буду заниматься тем, чему посвящаю отпуск. Охотой и рыбалкой. Полезно для здоровья и в доме всегда есть что поесть.Елена ЖУРАВЛЕВА,терапевт поликлиники № 1:- Не могу себе этого представить. Я так привыкла работать, что не мыслю себя без своих пациентов. Я же на одном участке 50 лет проработала! Терапевтов в городе не хватает. К тому же я недавно прошла специализацию, после которой обязана еще пять лет отработать.