Санкции США- значит объявить Россию своим врагом

Сегодня многие эксперты и «эксперты» будут комментировать закон о санкциях, принятый вчера палатой представителей США. При этом сомневаюсь, что кто-нибудь из них удосужится прочитать сам билль.



Просто потому, что он огромен, с массой пунктов и подпунктов (и, я уверен, с массой подводных камней). То есть для серьезного анализа документа на него надо потратить не один день и уж точно не один час.



Лично я, за неимением времени, бегло пробежал его и не претендую на то, что мой вывод полон.



Но из того, что я увидел, могу сделать следующие основные выводы:



1. Этот билль гораздо более мягок по сравнению с тем законопроектом, который ранее практически единогласно одобрил Сенат.



2. Этот билль неправильно называть «законом об антироссийских санкциях». Он никаких новых санкций против РФ не вводит (в отличие от сенатского законопроекта) – во всяком случае, я не нашел таковых при беглом просмотре.



Этот билль следует называть «антитрамповским», а не «антироссийским». Он направлен прежде всего на ограничение конституционных полномочий президента США. А потому (теоретически, конечно) может быть даже оспорен в Конституционном суде.



3. При этом в данном законе Россия (наряду с КНДР и Ираном) официально, на уровне закона, объявлена врагом. И вот на это должна последовать жесткая реакция со стороны Москвы. Генрих Жеребцов

