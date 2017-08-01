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В День ВМФ в северной столице планировался взрыв


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Сегодня, 11:51
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Компанию из семерых мигрантов оперативники ФСБ «вели» целую неделю: по информации спецслужб, выходцы из Средней Азии намеревались взорвать бомбу на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. И вот рано утром 28 июля их задержали.

Ни имена потенциальных террористов, ни подробности дела в ФСБ не раскрывают. Есть только намёки: все задержанные из Узбекистана, совершить злодейство они собирались в День ВМФ, а целью выбрали метро, вокзалы и, возможно, набережные Невы, где во время праздника соберётся много народу.
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