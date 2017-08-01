В какой помощи вы нуждаетесь?

Фото Николая Стернина



Галина АМЯГА

Дмитрий ВАЩЕНКО,

директор компании «Ангарская судоверфь»:

Владимир ЯСТРЕБОВ,

директор ООО «Радиосервис»:



Алексей АКСАМЕНТОВ,

управляющий ИТ Банка:

Валерий КРЯЖЕВ,

предприниматель:

Анастасия ВЕРЛОВА,

соучредитель сельскохозяйственного

кооператива «Феникс»:



Сергей ГОЛУБЦОВ,

директор завода «НОВАСИБ»:

Надежда АКИМИНА,

руководитель массажного спа-салона

«Кедровая бочка»:



Виталий СПАС,

собственник фабрики натяжных потолков «Оникс»:

Любовь ВОЛОКИТИНА,

генеральный директор ООО «Автоколонна 1951»:

Им будет предложено «взять шефство над любой из улиц города и таким образом вернуться к доброй традиции, которая прежде всего направлена на формирование уважительного отношения Ваших сотрудников к правилам благоустройства, необходимости поддерживать порядок и чистоту на подшефной территории».Будущим шефам администрация подготовила список «Проблемных вопросов для решения». Вопросы поделены на системные и разовые. В системные вошли такие работы, как уборка территории с подметанием (1 раз в неделю) на улицах Ленина, Социалистической, Коминтерна, Чайковского, Декабристов, Ангарском и Ленинградском проспектах, Энгельса, Глинки, Крупской, Московской, Кирова, Файзулина, Карла Маркса и др. - практически всех крупных магистралях города. Стрижка на них деревьев и кустарников, ремонт и установка малых архитектурных форм, контроль за состоянием фасадов, придорожных полос, опор освещения на предмет наличия несанкционированной рекламы (1 раз в неделю). В списке разовых вложений - восстановление снесенного дорожного ограждения, его покраска. Установка новых скамеек и урн. Подсветка деревьев. Монтаж светодиодных светильников наружного освещения на опорах контактной сети. Замена светильников наружного освещения на светодиодные. Установка дополнительных ограждений и светофоров. Обустройство пешеходных ограждений. Обустройство пешеходных переходов пандусами. Нашли мы здесь и установку остановочных павильонов, которые сначала администрация почему-то снесла и уже год обещает ангарчанам вернуть. Интересно, что в список попало даже обустройство стоянки у МАНО и подходов к больнице, словно бы это популярное в городе и, значит, доходное частное медучреждение не может само организовать своим пациентам нормальные условия подхода и подъезда.Судя по тотальному размаху предложений, администрация, в обязанности которой входит организация порядка и благоустройство вверенной ей территории, нашла себе более интересное занятие, чем заниматься уборкой и благоустройством города. Или уже закончила эту работу, развесив растяжки про «лучший город на земле».Наши эксперты, ознакомившись с этими «шефскими» предложениями, оценили их как высокозатратные, требующие специалистов и механизмов. Ведь стричь-брить-лампы вкручивать придется не дома с табуретки, а светофоры в «Светофорах» не продают. Найдет ли такие возможности чудом уцелевший, но сильно побитый сейчас жизнью ангарский бизнес?Ответ на этот вопрос следует искать в административном ресурсе и его возможностях, которым можно при желании как поддержать, так и погубить любое дело. Известно, что в свое время ангарский «Стройкомплекс» перерегистрировался в Иркутске как раз по этой причине. И хотя его владелец Сергей ПЕТРОВ в Ангарске теперь царь и Бог, мы не слышали ни о возвращении фирмы в родной город и бюджет, ни о том, чтобы иркутяне и другие окружающие нас земляки ринулись к нам, потому что у нас двигать бизнес легче и проще.Так что получат те, кто станут шефами, кроме «уважительного отношения Ваших сотрудников к правилам благоустройства»? Чистый город? Так разве граждане и предприниматели не для этого платят налоги?Судя по письму за подписью Сергея Петрова, «на подшефных улицах установят стенды с информацией о предприятии, которое… содержит этот участок города в образцовом порядке», а «успешный опыт участников проекта будут освещать информационные партнеры – телекомпания АКТИС и газета «Ангарские ведомости». Надо сильно любить себя, чтобы ввести дополнительные расходы за возможность прочитать про себя в бесплатной газете.О том, на что на самом деле рассчитывают те, кто согласится на это шефство, говорить вслух не принято. По сути, проект является проверкой власти на ее возможности, видимые и невидимые, на доверие к ней ангарского бизнеса и демонстрацию тех, кто этой власти свой.- Прямо как в поговорке «Проси побольше, всё равно дадут меньше». Вообще подобные темы сильно на сказку похожи. А я привык заниматься реальными проектами. Вот когда городу надо было восстановить к 70-летию Победы танк с самолетом, я принял участие в проекте «Боевым экспонатам – новую жизнь» и внес 100 тысяч рублей.- Сами со всем справимся. Пусть только не мешают! И не придумывают различные проверки, которые затрудняют работу и отрывают от текущих дел. Налоговая, статистика от нас постоянно отчеты требуют. Глядя на все эти бумажки, вспоминаешь поговорку «Кто везет, того и грузят».- Мы - автономная организация и помощи никогда ни у кого не просили. Сами помочь можем собственным трудом. Лет пять назад высаживали деревья, так почти все сотрудники приняли участие. Если еще бросят клич в подобном духе, рассмотрим. Мы только материально помочь не в состоянии. У нас ведь филиал, а управление находится в Омске. Вопросы с выплатами, не относящимися к нашей профессиональной деятельности, могут решаться только там.- Уже четыре администрации сменилось, а отношение к малому бизнесу у всех одинаковое - «выживут сами»! В 2000 году я за свои деньги восстановил городской телерадиоцентр в здании ЖБИ-1, мне обещали сдать здание в аренду с последующим выкупом. Здание находится в аварийном состоянии, и администрация не имела права сдавать эту рухлядь мне в аренду. Сдала, но зато не давала выкупить. Пришлось обращаться в суд. Теперь, как и положено по закону, выкупаю его в рассрочку. Закон разрешает мне в рассрочку выкупить и землю под ним. Стоит она недешево - 2 миллиона рублей, но рассрочку мне не дают, выкладывай всю сумму сразу! Опять сужусь! А когда работать?- Хорошо было бы сделать для предпринимателей кредиты с низкой процентной ставкой. В 2004 году в администрации при отделе поддержки малого и среднего бизнеса был фонд кредитования. Там легко можно было получить кредит в 50-150 тысяч рублей просто по паспорту, с низкими процентами. Сейчас его нет.До 2010 года нам помогало Министерство сельского хозяйства, а сейчас там очень жёсткие условия, мы отказались. Лет 5 назад участвовали в конкурсе на предоставление субсидии из местного бюджета. Получили 30 тысяч и поняли, что, наверное, 25 из них затратили на сбор бумаг и беготню. Как-то просили место на «Народном рынке», писали несколько писем в администрацию – не дали. Поэтому мы решили, что, наверное, не очень-то и нужны родному городу, ушли торговать в Иркутск.- Очень нужна помощь прокуратуры. Мы находимся на территории Ангарского технопарка (бывший завод АЭМЗ), делаем стиральные машинки. А за стенкой у нас китайцы делают арматуру. Видимо, используют какие-то химикаты. Дым коромыслом, дышать нечем. Обращались уже и в полицию, и в прокуратуру писали. Они приезжали даже, выгоняли их. Но всё без толку – возвращаются и продолжают работать! Травят и себя, и нас, и весь город.- Даже мысли не было кого-то о чём-то просить. Всегда только на себя надеялись.- Знаете, что больше всего предприниматели от власти ждут? Льготного кредитования под небольшой процент, чтобы развивать свой бизнес, иметь возможность купить новое оборудование. Для этого нужно поручительство администрации в финансовых учреждениях. Сейчас нам предлагают кредиты под 16-20% годовых.- Мы в своё время хотели возить граждан по электронным проездным и просили администрацию помочь нам в приобретении электронных терминалов. Но меня отправляли за свой счёт приобретать их в ООО «Соцсистема», которое находилось на базе автоколонны 1948. За один терминал мне там загадали около 70 тысяч рублей. Я потом на сайте санкт-петербургской фирмы нашла такие же терминалы за 14 тысяч.Несколько лет назад, когда Леонид МИХАЙЛОВ был мэром, всех обязали установить глонассы. У нас тогда был хороший транспортный отдел, они вынесли этот вопрос на Думу и перевозчикам выделяли бюджетные средства на установку систем “Глонасс”. Тогда же были дотации из местного бюджета перевозчикам, работающим на малорентабельных маршрутах. Сейчас ничего этого нет.