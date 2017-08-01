В какой помощи вы нуждаетесь?

Остановки общественного транспорта, без объявления войны ликвидированные администрацией, теперь предлагают восстановить предпринимателям.
Фото Николая СтернинаПоводСегодня во Дворце ветеранов «Победа» пройдет презентация нового проекта администрации округа, адресованная предпринимателям нашего города.
Им будет предложено «взять шефство над любой из улиц города и таким образом вернуться к доброй традиции, которая прежде всего направлена на формирование уважительного отношения Ваших сотрудников к правилам благоустройства, необходимости поддерживать порядок и чистоту на подшефной территории».
Будущим шефам администрация подготовила список «Проблемных вопросов для решения». Вопросы поделены на системные и разовые. В системные вошли такие работы, как уборка территории с подметанием (1 раз в неделю) на улицах Ленина, Социалистической, Коминтерна, Чайковского, Декабристов, Ангарском и Ленинградском проспектах, Энгельса, Глинки, Крупской, Московской, Кирова, Файзулина, Карла Маркса и др. - практически всех крупных магистралях города. Стрижка на них деревьев и кустарников, ремонт и установка малых архитектурных форм, контроль за состоянием фасадов, придорожных полос, опор освещения на предмет наличия несанкционированной рекламы (1 раз в неделю). В списке разовых вложений - восстановление снесенного дорожного ограждения, его покраска. Установка новых скамеек и урн. Подсветка деревьев. Монтаж светодиодных светильников наружного освещения на опорах контактной сети. Замена светильников наружного освещения на светодиодные. Установка дополнительных ограждений и светофоров. Обустройство пешеходных ограждений. Обустройство пешеходных переходов пандусами. Нашли мы здесь и установку остановочных павильонов, которые сначала администрация почему-то снесла и уже год обещает ангарчанам вернуть. Интересно, что в список попало даже обустройство стоянки у МАНО и подходов к больнице, словно бы это популярное в городе и, значит, доходное частное медучреждение не может само организовать своим пациентам нормальные условия подхода и подъезда.
Судя по тотальному размаху предложений, администрация, в обязанности которой входит организация порядка и благоустройство вверенной ей территории, нашла себе более интересное занятие, чем заниматься уборкой и благоустройством города. Или уже закончила эту работу, развесив растяжки про «лучший город на земле».
Наши эксперты, ознакомившись с этими «шефскими» предложениями, оценили их как высокозатратные, требующие специалистов и механизмов. Ведь стричь-брить-лампы вкручивать придется не дома с табуретки, а светофоры в «Светофорах» не продают. Найдет ли такие возможности чудом уцелевший, но сильно побитый сейчас жизнью ангарский бизнес?
Ответ на этот вопрос следует искать в административном ресурсе и его возможностях, которым можно при желании как поддержать, так и погубить любое дело. Известно, что в свое время ангарский «Стройкомплекс» перерегистрировался в Иркутске как раз по этой причине. И хотя его владелец Сергей ПЕТРОВ в Ангарске теперь царь и Бог, мы не слышали ни о возвращении фирмы в родной город и бюджет, ни о том, чтобы иркутяне и другие окружающие нас земляки ринулись к нам, потому что у нас двигать бизнес легче и проще.
Так что получат те, кто станут шефами, кроме «уважительного отношения Ваших сотрудников к правилам благоустройства»? Чистый город? Так разве граждане и предприниматели не для этого платят налоги?
Судя по письму за подписью Сергея Петрова, «на подшефных улицах установят стенды с информацией о предприятии, которое… содержит этот участок города в образцовом порядке», а «успешный опыт участников проекта будут освещать информационные партнеры – телекомпания АКТИС и газета «Ангарские ведомости». Надо сильно любить себя, чтобы ввести дополнительные расходы за возможность прочитать про себя в бесплатной газете.
О том, на что на самом деле рассчитывают те, кто согласится на это шефство, говорить вслух не принято. По сути, проект является проверкой власти на ее возможности, видимые и невидимые, на доверие к ней ангарского бизнеса и демонстрацию тех, кто этой власти свой.
Галина АМЯГА
Дмитрий ВАЩЕНКО,
директор компании «Ангарская судоверфь»:
- Прямо как в поговорке «Проси побольше, всё равно дадут меньше». Вообще подобные темы сильно на сказку похожи. А я привык заниматься реальными проектами. Вот когда городу надо было восстановить к 70-летию Победы танк с самолетом, я принял участие в проекте «Боевым экспонатам – новую жизнь» и внес 100 тысяч рублей.
Владимир ЯСТРЕБОВ,
директор ООО «Радиосервис»:
- Сами со всем справимся. Пусть только не мешают! И не придумывают различные проверки, которые затрудняют работу и отрывают от текущих дел. Налоговая, статистика от нас постоянно отчеты требуют. Глядя на все эти бумажки, вспоминаешь поговорку «Кто везет, того и грузят».
Алексей АКСАМЕНТОВ,
управляющий ИТ Банка:
- Мы - автономная организация и помощи никогда ни у кого не просили. Сами помочь можем собственным трудом. Лет пять назад высаживали деревья, так почти все сотрудники приняли участие. Если еще бросят клич в подобном духе, рассмотрим. Мы только материально помочь не в состоянии. У нас ведь филиал, а управление находится в Омске. Вопросы с выплатами, не относящимися к нашей профессиональной деятельности, могут решаться только там.
Валерий КРЯЖЕВ,
предприниматель:
- Уже четыре администрации сменилось, а отношение к малому бизнесу у всех одинаковое - «выживут сами»! В 2000 году я за свои деньги восстановил городской телерадиоцентр в здании ЖБИ-1, мне обещали сдать здание в аренду с последующим выкупом. Здание находится в аварийном состоянии, и администрация не имела права сдавать эту рухлядь мне в аренду. Сдала, но зато не давала выкупить. Пришлось обращаться в суд. Теперь, как и положено по закону, выкупаю его в рассрочку. Закон разрешает мне в рассрочку выкупить и землю под ним. Стоит она недешево - 2 миллиона рублей, но рассрочку мне не дают, выкладывай всю сумму сразу! Опять сужусь! А когда работать?
Анастасия ВЕРЛОВА,
соучредитель сельскохозяйственного
кооператива «Феникс»:
- Хорошо было бы сделать для предпринимателей кредиты с низкой процентной ставкой. В 2004 году в администрации при отделе поддержки малого и среднего бизнеса был фонд кредитования. Там легко можно было получить кредит в 50-150 тысяч рублей просто по паспорту, с низкими процентами. Сейчас его нет.
До 2010 года нам помогало Министерство сельского хозяйства, а сейчас там очень жёсткие условия, мы отказались. Лет 5 назад участвовали в конкурсе на предоставление субсидии из местного бюджета. Получили 30 тысяч и поняли, что, наверное, 25 из них затратили на сбор бумаг и беготню. Как-то просили место на «Народном рынке», писали несколько писем в администрацию – не дали. Поэтому мы решили, что, наверное, не очень-то и нужны родному городу, ушли торговать в Иркутск.
Сергей ГОЛУБЦОВ,
директор завода «НОВАСИБ»:
- Очень нужна помощь прокуратуры. Мы находимся на территории Ангарского технопарка (бывший завод АЭМЗ), делаем стиральные машинки. А за стенкой у нас китайцы делают арматуру. Видимо, используют какие-то химикаты. Дым коромыслом, дышать нечем. Обращались уже и в полицию, и в прокуратуру писали. Они приезжали даже, выгоняли их. Но всё без толку – возвращаются и продолжают работать! Травят и себя, и нас, и весь город.
Надежда АКИМИНА,
руководитель массажного спа-салона
«Кедровая бочка»:
- Даже мысли не было кого-то о чём-то просить. Всегда только на себя надеялись.
Виталий СПАС,
собственник фабрики натяжных потолков «Оникс»:
- Знаете, что больше всего предприниматели от власти ждут? Льготного кредитования под небольшой процент, чтобы развивать свой бизнес, иметь возможность купить новое оборудование. Для этого нужно поручительство администрации в финансовых учреждениях. Сейчас нам предлагают кредиты под 16-20% годовых.
Любовь ВОЛОКИТИНА,
генеральный директор ООО «Автоколонна 1951»:
- Мы в своё время хотели возить граждан по электронным проездным и просили администрацию помочь нам в приобретении электронных терминалов. Но меня отправляли за свой счёт приобретать их в ООО «Соцсистема», которое находилось на базе автоколонны 1948. За один терминал мне там загадали около 70 тысяч рублей. Я потом на сайте санкт-петербургской фирмы нашла такие же терминалы за 14 тысяч.
Несколько лет назад, когда Леонид МИХАЙЛОВ был мэром, всех обязали установить глонассы. У нас тогда был хороший транспортный отдел, они вынесли этот вопрос на Думу и перевозчикам выделяли бюджетные средства на установку систем “Глонасс”. Тогда же были дотации из местного бюджета перевозчикам, работающим на малорентабельных маршрутах. Сейчас ничего этого нет.