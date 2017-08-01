Кто напоил и избил судью?



В начале августа в интернете появилось видео с регистратора в машине полиции, на котором инспектор ДПС составляет протокол об административном правонарушении в отношении судьи Иркутского областного суда Дмитрия Черникова. По версии портала «Народный контроль», Черников сел пьяным за руль и совершил ДТП, от медосвидетельствования отказался, потом заявил, что инспектор ДПС не помог ему, хотя его жизни угрожала опасность, и внёс недостоверные сведения в протокол, из-за чего инспектор ДПС был уволен. По версии Октябрьского суда, судья не совершал ДТП, он был избит, в него насильно влили бутылку водки, посадили за руль его Hummer и вызвали инспекторов ДПС якобы на место ДТП. Человек, избивший судью до полусмерти, получил за это 3 года условно.



Портал «ИрСити» публикует мнение председателя Иркутского областного суда Владимира Ляхницкого, которые рассказывает о своей точки зрения на произошедшее.





Фото: Никита Пятков, ИА "Иркутск онлайн"

О ДТП, протоколе и водке



Я хочу защитить честь коллеги, порядочного судьи, который не один десяток лет отработал и имеет право на уважение, имеет право на то, чтобы его доброе имя не маралось. Давайте по существу. Было ли ДТП?



Инспекторы ДПС приезжали на ДТП. Об этом везде пишут, что инспекторы ДПС приезжали на ДТП. Что сотрудник ДПС оформлял ДТП, в связи с чем и был лишён своей должности. Очень интересно!



В 4.40 (8 октября 2016 года – ред.) на пульт дежурного поступает сигнал о ДТП. Выезжает экипаж ДПС на ДТП, начинает оформлять материал по ДТП, составляет схему ДТП, берёт объяснения о ДТП, а потом странным образом протокол о ДТП не составляет. Почему? Я не знаю. Это для меня большая загадка. Я бы хотел, чтобы этот протокол был составлен. Если составлен протокол по ДТП, то соответственно были бы описаны повреждения у транспортных средств, должен быть установлен механизм вероятного ДТП.



Поскольку протокол об административном правонарушении, связанном с ДТП, не составлялся, юридических оснований говорить о том, что было дорожно-транспортное происшествие, не имеется.



Для меня это очень большой вопрос – сигнал о ДТП поступает, сотрудник на ДТП выезжает, а протокола никто не составляет. Ответа (на него — ред.) у меня нет.



Дальше – составляется протокол об отказе прохождения водителя, управляющего транспортным средством, проверки на состояние опьянения. Но сотрудники полиции не задерживали машину, которой бы управлял находившийся в нетрезвом состоянии человек. Сотрудники полиции приехали на место преступления – я говорю преступления, потому что есть состоявшийся приговор – через час после того, как Черников – наш судья – перестал управлять транспортным средством. И в момент, когда сотрудники ДПС прибыли на место преступления, судья не только не управлял транспортным средством, он был лишён этой возможности, потому что у него ключи отобрали товарищи лица, совершившего преступление.



Если вы посмотрите видеоролик, который есть в сети Интернет, если вы ознакомитесь с материалами дела, там видно, что Черникова никто ни разу не спросил, управлял он автомобилем или нет. Это очень странно.



Протокол составлен со слов третьего лица. Скажите, кто-нибудь хотел бы, чтобы в отношении вас был составлен протокол об административном правонарушении со слов вашего соседа или проезжающего мимо человека, не спросив вас о том, совершали ли вы что-то или нет?



Все участники этого дела со стороны защиты, то есть это подсудимый и его товарищи, изначально — и в ходе предварительного следствия, и в ходе судебного заседания — говорили, что Черников был избит, и что они влили в него бутылку водки. У нас есть показания самого осуждённого, его друзей – четырёх человек, – которые сказали о том же самом. Мы имеем данные, что судья Черников инфарктник, и ему вообще алкоголь напрочь запрещён, и мы имеем объективные данные о судье Черникове, как о человеке трезвого образа жизни. Совокупность этого всего позволяет нам говорить, что так оно, вероятно, и было (- судью избили и влили в него бутылку водки — ред.).



Так вот, осуждённый влил в него бутылку водки, а потом если вы будете смотреть общение сотрудников ДПС, они задают судье вопрос «Ты выпил бутылку водки?» — несколько раз. У меня вопрос, почему бутылку? Откуда такая гениальность? Не стакан, не стопка? Не самогонка? Почему не рома? Не джина? Человек ездит на дорогой машине – на Hummer – можно предположить, что он пьёт благородные напитки. Вот такое совпадение. Ответа у меня нет.



***



То, что влили водку, — это установленный факт, он никем (из участников дела – ред.) не отрицается. Причём против воли, потому что человек был лишён способности сопротивляться. Сразу после удара человек потерял возможность контролировать себя.



30 секунд на избиение



Там снимали камеры магазина. Момент ДТП и столкновения там не зафиксирован. Столкнулись или нет, кто прав, кто нет – не совсем понятно. Они (камеры — ред.) стоят не совсем удачно. Но на них видно, что два водителя выходят из автомобиля – один из них судья, подходят друг к другу, некоторое время разговаривают, судья Черников обнимает другого водителя, они какое-то время обнимаются, расходятся. Через некоторое время подлетает машина, из которой, по-моему, выходят четыре человека, и уже через 30 секунд судья лежит на земле избитый. Момент вливания на записи не виден – его оттащили в сторону. Водитель второго автомобиля при этом находится в сторонке, а бьёт судью совершенно посторонний, незнакомый ему человек, без всяких на то оснований.



Вырезанные 9 минут



Если вы внимательно будете просматривать видео, которое опубликовано в интернете, там вверху справа есть строчка, отсчитывающая минуты. Так вот, вы обратите внимание на время 6 часов 10 минут. С 6.10 оно моментально перескакивает на 6.14, потом на 6.19 (на записи, опубликованной на портале «Народный контроль» время перескакивает с 6.14 на 6.19, с 6.10 до 6.14 запись идёт без перерывов – ред.). Вырезано 9 минут. Кто вырезал 9 минут с записи видеорегистратора? Служебного, прошу прошения. Я не знаю.



Когда в сеть помещается столь серьёзное обвинение с вырезанным куском в 9 минут…



Там могло быть всё что угодно. Могли быть просьбы оказать помощь, могли быть какие-то вопросы, которые не совсем ложатся в тему.



Про инспектора ДПС



У человека очень интересная позиция. Он СМИ говорил, что не совсем понимал, думал, что человек пьян. А вот следователю он давал несколько другие показания. Он сказал, что у него закрались опасения, что Черникова избили, «потому что на наших глазах у него стал опухать глаз». Вот это инспектор ДПС говорит следователю. Если у представителя власти есть какие-то опасения, что гражданина Российской Федерации избили, какие должны быть действия?



Давайте так. Вы встречаете человека с телесными повреждениями, два варианта или пройти мимо, или начинать с ним общаться. Если вы начинаете с ним общаться, какие вопросы вы задаёте? Я думаю, что вы спросите, что случилось, как вы себя чувствуете и нужна ли вам помощь. Три нормальных простых вопроса. На видео в течение получаса вы эти вопросы от инспектора ДПС слышите? Вы слышите монотонную речь разъяснения прав в течение получаса. Разъяснение прав кому? Человеку, которому причинена тяжёлая черепно-мозговая травма.



***



Рапорт составлен инспектором ДПС на имя своего руководителя, где он говорит, что прибыл на место ДТП в 5.40. В суде говорит, что прибыл около 5. И остальные говорят, что около 5 приехал. Документы, которые составляют инспекторы, датируют 4.20. Я не знаю почему. Он говорит, что ошибся. Но, во-первых, эти товарищи не один раз составляли такой документ, а во-вторых, там жирным написано «Дата составления», «Время составления».



Про понятых и водителя второй машины



В качестве понятых были привлечены лица, которые присутствовали при избиении судьи и один из которых предложил влить судье в рот водку. Такого человека можно брать понятым?



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Водитель второго автомобиля выступал в суде в качестве свидетеля, подъехавшие люди, были его товарищи. Говорили, что отдыхали где-то близко, якобы он им позвонил, а они подъехали. Для чего он им позвонил, я не совсем понимаю, на записи они обнимаются, конфликта никакого не происходит. И сам водитель второй машины говорит в показаниях, что Черников не вёл себя агрессивно, не угрожал. И я ещё раз акцентирую внимание, что конфликт произошёл не между водителями.



Судья не был знаком с водителем и подъехавшими четырьмя молодыми людьми.



***



В материалах дела говорится, что водитель остался на месте, человек, напоивший судью, скрылся. Он напоил его водкой, потом они все вместе втащили и посадили его на водительское сидение в машину, отобрали ключи, закрыли дверь, а через некоторое время сделали звонок в ДПС. Остальные разбежались, остался один водитель. Потом двое из тех, которые там были, якобы, гуляя, они дошли до этого места, а сотрудник ДПС пригласил якобы случайно встреченных людей, чтобы они поучаствовали в качестве понятых.



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На фотографиях из соцсетей – водитель и один из инспекторов ДПС (вместе – ред.). Вместе служили, вместе отдыхали… Не знаю… В суде, правда, сказали, что никто друг друга не знал. Но у нас есть такая социальная сеть «ВКонтакте», и они друг у друга в друзьях.



Черников терпел и держался до последнего



Черников ни разу не заявил о том, что он судья. Имея при себе удостоверение, он не заявил о своей неприкосновенности. На видео, которые вы видели, он мог бы сказать, что он судья, что ему плохо, попросить отправить его в больницу. Это человек порядочный, он мужчина, он терпел и держался до последнего. Он старался соблюдать правила, которые ему навязывали, отвечать только на те вопросы, которые ему ставили.



Без ответственности за ложные показания



Как сообщил Ляхницкий, первоначально водитель второй машины и его товарищи дали показания, что судья был пьян и совершил ДТП. За ложные показания никто к ответственности не был привлечён.



Это вопрос не ко мне, это прокуратура и следствие. Суд не может возбуждать уголовные дела. Почему не возбуждены были уголовные дела, почему не привлечены к ответственности остальные, почему не дано правовой оценки действиям тем, кто тащил, кто держал судью, тем, кто совершил ложный звонок в ДПС о том, что было ДТП, а не было никакого избиения – это не ко мне.



Версии



Это никак не связано с профессиональной деятельностью. Как у человека, который рассматривал уголовные дела, в том числе автоподставы и мошенничества, у меня есть своя версия, но я не могу её озвучивать в силу того, что есть вступивший в законную силу приговор, который установил определённые обстоятельства.



По закону вступивший в силу приговор обязателен для всех юридических, должностных и физических лиц. Я не могу его критиковать и говорить, что что-то ещё не сделано, кто-то ещё не допрошен, какая-то версия ещё не исследована. Это мои убеждения, как профессионала, которые останутся при мне.



4 часа на вызов скорой



Сначала приехало два инспектора, потом ещё два инспектора, потом руководство полка ДПС. Что интересно, все допрошенные сотрудники ДПС говорят, что видели и понимали, что телесные повреждения, которые были у Черникова, причинены не в результате ДТП. Это все понимают. При том, что все это понимают, никто не спрашивает, как это получилось. И при том, что все это понимают, и никто не спрашивает, как это получилось, с 4.14 до 8.03 при массе сотрудников полиции на месте и руководства батальона ДПС, никто не пытается оказать помощь.



Они знают, что это судья областного суда, это уже установлено, они видят, что у него из уха идёт кровь, они видят избитое лицо. Они видят, что кровь в машине, что кровь рядом с машиной на земле, но никто скорую не вызывает.



И только когда прибыла мой заместитель и сказала «Что вы делаете? У человека инфаркт, он сейчас умрёт», только после этого вызывали скорую. И объективность такого шага была подтверждена тем, что его сразу доставили в реанимационное отделение и практически сразу же сделали операцию – трепанацию черепа. Ещё немного, и его бы не стало.



О мягкости приговора



В любом уголовном процессе мы очень большое значение придаём мнению потерпевшего. В данной ситуации судья Черников встал в процессе и сказал: «Мне ничего не надо, мы примирились, я прошу его строго не наказывать».



О конфликте с полицией



Вот такая ситуация, когда инспектор ДПС выезжает на место и составляет не соответствующие действительности схемы и объяснения, хотя бы даже по времени, когда на видеозаписи вырезается время общения с потерпевшим, когда явно избитый человек оставляется без медицинской помощи, пока не вмешиваются посторонние люди, в опасном для жизни состоянии, за мою практику работы и в Ростовской области, и в Приморском крае, и здесь, в Иркутской области, никогда с таким не встречался.



Сказать, что такое поведение сотрудников правоохранительных органов является характерным или как-то характеризует систему, я не могу. Более того, не хотел бы, чтобы наша сегодняшняя встреча и все обстоятельства, которые произошли при этом инциденте, создали бы впечатление у ваших читателей, у вас, что есть какое-то противостояние систем, что есть негативная оценка работы правоохранительных органов. В каждой системе есть недостатки, в каждой системе работают люди, отношение которых к службе не характерно для системы в целом.



Эти обстоятельства, которые произошли с нашим судьёй, не могут бросить тень на честь и порядочность сотрудников ДПС в Иркутской области. Ребята выполняют очень сложную работу в очень сложных условиях. /Ирксити/