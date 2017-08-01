

Больше половины семей из ликвидируемой после пожара в деревни Бубновке Киренского района получили свидетельства на денежные выплаты для покупки жилья, сообщили ИА «БайкалПост» 7 августа в пресс-службе правительства Иркутской области.



Из 133 семей, получивших сертификаты, — 30 семей, у которых жильё не пострадало в результате пожара в апреле 2017 год. Всего в населённом пункте проживало 246 семей – 587 человек.



«На ранее выданные сертификаты же заключены 16 договоров купли – продажи, которые предоставлены для регистрации жилых помещений, оплачено четыре договора. В настоящее время семьи начали переезжать в новые квартиры», — говорится в сообщении правительства.



Деревня Бубновка в Киренском районе Иркутской области выгорела в апреле 2017 года. Власти региона приняли решение не восстанавливать населённый пункт. После пожара в Бубновке возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».



На совещании 15 мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил президента России Владимира Путина согласовать ликвидацию посёлка Бубновка. 25 мая Путин поручил закрыть сгоревшую Бубновку и переселить её жителей. Людей переселят в две пятиэтажки, которые будут достроены до 30 сентября.



Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 19 июня заявлял, что в Киренском районе не начиналось строительство жилья для погорельцев из деревни Бубновка, а также не составлены списки пострадавших. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 25 июля сообщила, что строительство жилья для погорельцев идёт по графику. Жители деревни Бубновка отказались переезжать в многоквартирный жилой дом в посёлке Мельничный Киренского района, строящийся с 1994 года.