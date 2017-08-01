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Нужна ли дорога на Ольхоне?


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Сегодня, 15:24
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Повод: 4 августа в посёлке Танхой в Бурятии президент Владимир ПУТИН провёл совещание по вопросам развития Байкальской природной территории.

Нужна ли дорога на Ольхоне?
Очередь возникла на паромной переправе на Ольхон в конце июля из-за того, что один из трёх паромов сломался.
Фото с сайта www.infpol.ru


Кроме сопровождающих Путина министров, помощников и советников, на встрече присутствовал и наш губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО.

На совещании президент предложил рассмотреть, в частности, и вопрос строительства дороги на острове Ольхон. О проблемах острова, в том числе о безобразных дорогах, Путин узнал из жалоб жителей Ольхона на «Прямой линии» в июне 2017 года.

Всё дело в том, что на острове Ольхон, который входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, федеральным законом запрещена добыча общераспространённых полезных ископаемых, необходимых для строительства этой дороги. Т.е. законом о Байкале запрещена добыча на Ольхоне песка и щебня для строительства дорог на острове. Ближайший карьер расположен в Баяндаевском районе, на расстоянии 160 км от острова Ольхон, вне центральной экологической зоны Байкала.

Учитывая это обстоятельство, губернатор Левченко рассчитывал избавиться от проблемы ольхонской дороги и склонить президента к изменению федерального законодательства в отношении Байкала, переведя стрелки по исполнению задачи строительства дороги на самого президента, на правительство, Государственную Думу и Совет Федерации…

«Эта задача не может быть решена без корректировки федерального законодательства», - заявил президенту губернатор.

Путин искусно обошёл все крючки, расставленные товарищем Левченко, и прямо, недвусмысленно задал вопрос: «Я понимаю Вашу озабоченность как хозяйственного руководителя, связанную с нынешними тратами, но надо понять, каковы они. Может быть, легче заплатить чуть больше, и мы бы могли Вам помочь в этом. Но я должен понять, сколько это стоит?»

Однако Левченко не дал ответа!

На помощь Левченко пришёл федеральный министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ: «Мы с коллегой (имея в виду губернатора С.Г. Левченко) ещё встретимся и всё рассмотрим… где можно взять щебень…»

Путин отреагировал резко: «Секундочку, а как вы рассмотрите? Мы сейчас разойдёмся, и Вы будете рассматривать ещё лет десять, потом на пенсию пойдёте, скажете: всё, меня уже не касается…»

Левченко продолжал убеждать президента подкорректировать федеральный закон.

Сергей БАТУЕВ,
независимый политический обозреватель
(материал взят из телепрограммы «Вести»
и с официального сайта www.kremlin.ru)

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Евгений АУЛОВ,
руководитель творческого объединения
«АУЛОВ Studio»:

- Только вчера с друзьями это обсуждали и к единому мнению так и не пришли. С одной стороны, местным дорога нужна - вырастет поток туристов, поднимутся заработки. С другой стороны, дорога влечет за собой много других проблем. Больше людей – больше будет мусора на острове. А Байкал у нас один.

Елена РАХМАНИНА,
заведующая зоопарком при ДТДиМ:

- Для коммуникаций может быть, но как биолог я не совсем поддерживаю это решение. На Ольхоне есть редкие виды животных, которые после строительства дороги точно пострадают. Например, краснокнижная змейка - узорчатый полоз. Нам и сейчас люди их с Ольхона везут. Или убивают их, принимая за ядовитых. Я сама видела полозов, раздавленных колёсами. А что потом будет? Эта змейка не может за себя постоять. Растения на Ольхоне есть уникальные. Например, целые поля эдельвейсов. Я раз шесть была на Ольхоне и вижу, какими темпами там идёт строительство. Уверена, что не всё законно. Не может быть, чтобы в национальном парке такие объемы строительства согласовывали. Вижу, сколько кругом стало мусора, в частности, стекла. Хорошо, что есть добровольцы, которые это всё за туристами убирают.

Владимир Михайлович ЖЕРНОВ,
полковник МВД в отставке:

- Местным жителям она не нужна. Я был на Ольхоне и видел, что они ездят где хотят и как хотят. А насчет того, что пресловутый автобан даст толчок развитию туризма – это сказка, далекая от жизни. Построят дорогу, увеличат число паромов - и хана острову! Он уже сейчас загибается от наплыва туристов и гор мусора. Если так пойдет и дальше, поток туристов сам по себе иссякнет. Смотреть станет не на что.

Павел НЕУДАЧИН,
генеральный директор торговой компании «Волна»:

- Дорога, конечно, нужна. Только необходимо упорядочить поток машин, который за этим последует. Посмотрите, что было в этом году. Запустили третий паром, и поток отдыхающих на собственных автомобилях резко увеличился. Наличие машины, к сожалению, не гарантирует у её владельца культуру поведения на природе. Продуктов на остров привозят много, а упаковки от них зачастую оставляют на берегу. Все эти целлофановые пакеты, которые попадают в озеро, губительно влияют на байкальскую фауну. Птицы и рыбы их заглатывают, а потом погибают, потому что переварить не могут. Вместе с дорогой надо принимать и правила поведения туристов на Байкале и потом строго следить за их соблюдением.

Анастасия МОСКАЛЕНКО,
режиссёр компании «Дансер-холл»:

- Мы отдыхаем на Ольхоне каждый год вот уже много лет. В этом году попали в ту самую знаменитую очередь на паром, когда пришлось сутки ждать переправы на большую землю. Количество туристов на острове многократно возросло, особенно много там китайцев – они буквально везде, даже в самых труднодоступных местах! Перекрыть остров для туристов невозможно, а значит, надо как-то организовать людей. Пусть будет одна, но хорошая дорога. Обязательны туалеты и мусорки на переправе, ведь там сейчас творится что-то невообразимое, и это тоже наносит большой вред экологии острова. Может быть, надо сделать платный въезд, причём для иностранных туристов он должен быть дороже, чем для местных, – это известная мировая практика. А может быть, стоит закрыть остров для частных автомобилей и пустить автобус от парома до Хужира.

Сергей ФОМИЧЕВ,
директор представительства
СХ ПАО «Белореченское» в Ангарска:

- Лучше бы закрыли этот остров вообще! В прошлые выходные на мысе Хобой насчитал 100 машин! В очереди на паром стояли 250 автомобилей. А ведь каждая проезжающая машина – это невосполнимый урон природе. Сколько понадобится времени, чтобы Ольхон восстановился от таких нашествий туристов? Но я понимаю, что закрыть его невозможно. Поэтому, конечно, лучше уже сделать отдых организованным и цивилизованным – одна дорога, с которой никуда нельзя будет съезжать.
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