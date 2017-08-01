Нужна ли дорога на Ольхоне?

Фото с сайта www.infpol.ru

Сергей БАТУЕВ,

независимый политический обозреватель

(материал взят из телепрограммы «Вести»

и с официального сайта www.kremlin.ru)

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Евгений АУЛОВ,

руководитель творческого объединения

«АУЛОВ Studio»:

Елена РАХМАНИНА,

заведующая зоопарком при ДТДиМ:

Владимир Михайлович ЖЕРНОВ,

полковник МВД в отставке:



Павел НЕУДАЧИН,

генеральный директор торговой компании «Волна»:

Анастасия МОСКАЛЕНКО,

режиссёр компании «Дансер-холл»:

Сергей ФОМИЧЕВ,

директор представительства

СХ ПАО «Белореченское» в Ангарска:

Кроме сопровождающих Путина министров, помощников и советников, на встрече присутствовал и наш губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО.На совещании президент предложил рассмотреть, в частности, и вопрос строительства дороги на острове Ольхон. О проблемах острова, в том числе о безобразных дорогах, Путин узнал из жалоб жителей Ольхона на «Прямой линии» в июне 2017 года.Всё дело в том, что на острове Ольхон, который входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, федеральным законом запрещена добыча общераспространённых полезных ископаемых, необходимых для строительства этой дороги. Т.е. законом о Байкале запрещена добыча на Ольхоне песка и щебня для строительства дорог на острове. Ближайший карьер расположен в Баяндаевском районе, на расстоянии 160 км от острова Ольхон, вне центральной экологической зоны Байкала.Учитывая это обстоятельство, губернатор Левченко рассчитывал избавиться от проблемы ольхонской дороги и склонить президента к изменению федерального законодательства в отношении Байкала, переведя стрелки по исполнению задачи строительства дороги на самого президента, на правительство, Государственную Думу и Совет Федерации…- заявил президенту губернатор.Путин искусно обошёл все крючки, расставленные товарищем Левченко, и прямо, недвусмысленно задал вопрос:Однако Левченко не дал ответа!На помощь Левченко пришёл федеральный министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ: «Путин отреагировал резко:Левченко продолжал убеждать президента подкорректировать федеральный закон.- Только вчера с друзьями это обсуждали и к единому мнению так и не пришли. С одной стороны, местным дорога нужна - вырастет поток туристов, поднимутся заработки. С другой стороны, дорога влечет за собой много других проблем.- Для коммуникаций может быть, но как биолог я не совсем поддерживаю это решение.Например, краснокнижная змейка - узорчатый полоз. Нам и сейчас люди их с Ольхона везут. Или убивают их, принимая за ядовитых. Я сама видела полозов, раздавленных колёсами. А что потом будет? Эта змейка не может за себя постоять. Растения на Ольхоне есть уникальные. Например, целые поля эдельвейсов. Я раз шесть была на Ольхоне и вижу, какими темпами там идёт строительство. Уверена, что не всё законно. Не может быть, чтобы в национальном парке такие объемы строительства согласовывали. Вижу, сколько кругом стало мусора, в частности, стекла. Хорошо, что есть добровольцы, которые это всё за туристами убирают.- Местным жителям она не нужна. Я был на Ольхоне и видел, что они ездят где хотят и как хотят. А насчет того, что пресловутый автобан даст толчок развитию туризма – это сказка, далекая от жизни. Построят дорогу, увеличат число паромов - и хана острову! Он уже сейчас загибается от наплыва туристов и гор мусора.- Дорога, конечно, нужна. Только необходимо упорядочить поток машин, который за этим последует. Посмотрите, что было в этом году. Запустили третий паром, и поток отдыхающих на собственных автомобилях резко увеличился. Наличие машины, к сожалению, не гарантирует у её владельца культуру поведения на природе. Продуктов на остров привозят много, а упаковки от них зачастую оставляют на берегу. Все эти целлофановые пакеты, которые попадают в озеро, губительно влияют на байкальскую фауну. Птицы и рыбы их заглатывают, а потом погибают, потому что переварить не могут.- Мы отдыхаем на Ольхоне каждый год вот уже много лет. В этом году попали в ту самую знаменитую очередь на паром, когда пришлось сутки ждать переправы на большую землю. Количество туристов на острове многократно возросло, особенно много там китайцев – они буквально везде, даже в самых труднодоступных местах! Перекрыть остров для туристов невозможно, а значит, надо как-то организовать людей. Пусть будет одна, но хорошая дорога. Обязательны туалеты и мусорки на переправе, ведь там сейчас творится что-то невообразимое, и это тоже наносит большой вред экологии острова.А может быть, стоит закрыть остров для частных автомобилей и пустить автобус от парома до Хужира.В прошлые выходные на мысе Хобой насчитал 100 машин! В очереди на паром стояли 250 автомобилей. А ведь каждая проезжающая машина – это невосполнимый урон природе. Сколько понадобится времени, чтобы Ольхон восстановился от таких нашествий туристов? Но я понимаю, что закрыть его невозможно. Поэтому, конечно, лучше уже сделать отдых организованным и цивилизованным – одна дорога, с которой никуда нельзя будет съезжать.