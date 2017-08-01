Александр БОНДАРЧУК,

председатель общественной

организации ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов АГО:

Антон СУРНИН, студент:



Ирина АГАФОНОВА,

предприниматель:



Сергей МЕТЁЛКИН,

преподаватель школы № 37:



Екатерина ПЕРЕЛЯЕВА,

мама в декрете:

Александр МАРЮТИН,

тренер по лыжным гонкам

спортшколы «Ангара»:

Ирина НЕЧАЕВА,

мама четверых детей

от 7 месяцев до 10 лет:

Юлия ЖУКОВА,

мама троих детей:



Андрей САВИН,

педагог дополнительного

образования клуба «Ритм»:

Наталья Вячеславовна ИВАНОВА,

индивидуальный предприниматель:



Ольга НОВОКРЕЩЕННЫХ,

зав. художественным отделом

Ангарского городского музея:

За благоустройство городских парков теперь несёт ответственность 26-летний Максим Сергеевич САМОЙЛОВ. Образование высшее техническое, окончил АГТА (нынешний АнГТУ). Работал на комбинате, в РСУ-3, занимался изоляцией трубопроводов, в МУП «Ангарский Водоканал» был сначала слесарем-ремонтником в цехе водоотведения, дорос до мастера. Успел поработать и в коммерческих организациях. Вступил в должность по конкурсу. Живёт в Ангарске с 2001 года. Холост.По словам нового директора, администрация АГО поставила перед ним первоочередные задачи - навести в парках города чистоту, провести мелкий ремонт детских площадок, скамеек. Более глобальные задачи этой организации - увеличивать количество детских и спортивных площадок в парках. Из ближайших крупных дел, которые предстоит выполнить, директор назвал следующие: уже через неделю в парке имени 10-летия Ангарска начнётся строительство беговой дорожки длиной два километра, а в сентябре в том же парке начнётся строительство стационарной эстрады.В МБУ «Парки Ангарска» на сегодняшний день работают 22 человека, из них 19 – рабочий персонал. По любому вопросу относительно парков обращаться следует по телефону 64-51-61, написать обращение можно по адресу: Parkiangarska@mail.ru.Адрес организации: 71 квартал, дом 8 (одноэтажное здание в парке имени 10-летия Ангарска, за зданием СЭС).- Самое первое – в парках нужно навести порядок, ликвидировать мусор и бурьян. Второе - парки должны быть зелеными, благоустроенными, с разными аттракционами. У меня жена – уроженка Черемхова, мы часто бываем в этом городе. Там уникальный парк культуры и отдыха, где сохранили аттракционы, которые были еще в советское время, – качели, карусели, колесо обозрения. Такую радость и детям, и взрослым нужно вернуть и в ангарские парки. Сделать доступными цены. Особенно это касается парка имени 10-летия Ангарска, где в былые годы можно было с колеса обозрения город увидеть и на машинках прокатиться, и в тире пострелять. Было здорово!- Я бы прежде всего спросил молодых, что они хотят. А потом предложил им принять участие в установке необходимого оборудования. Если сами будут устанавливать, потом и беречь будут.- Нынешние городские парки не парки, а прогулочные места с батутами для детей и пивом для взрослых. Настоящий парк – это комфортная зона для отдыха всей семьёй с разными аттракционами, кафе и мороженым. Таких у нас нет.- В прошлом году я был в Москве и Петербурге, там парки устроены так, что занятие найдется и молодому, и пожилому - можно просто у пруда посидеть, а можно на сноуборде прокатиться.- Я бы восстановила центральный парк культуры и отдыха, который работал в парке имени 10-летия Ангарска. Колесо обозрения, гонки на машинках. В детстве лето мы проводили только там, а сейчас с сыном и сходить некуда. Мы часто гуляем за Дворцом ветеранов «Победа», и я замечаю много недоделок в отремонтированном парке. Всё там обшарпалось уже, хотя и новое.- Я бы постарался вернуть в парки всё, что там было. Пример: в парке имени 10-летия Ангарска у нас была проложена лыжня, которой 20 лет, и вдруг на неё установили… скамейки! Пришлось менять лыжню, уводить в сторону. А зачем это надо было? Можно же всё спланировать так, чтобы не мешать друг другу! Сейчас в парке появится прорезиненная беговая дорожка, меня это немного смущает, потому что это зелёный парк. Не навредит ли это природе? Хотя бегать в парке надо. Ещё бы нужна была велосипедная дорожка.- Детских площадок хочется больше. И чтобы все фонтаны хорошо работали. В парке строителей памятник поставили, а фонтан не работает, сухой!..- По месту жительства мы чаще всего бываем в парке ДК «Современник». На его благоустройство в последние годы затрачены большие деньги, но лучше от этого он не стал. Понятно, что как маме мне бы хотелось увидеть там не только батуты, а хорошо и разнообразно оснащенную детскую площадку, чистую, интересную и безопасную. Но такой нет ни в одном парке города.- Я бы сделал в парках специальные дорожки, какие я видел в парке Омска, кажется. Там на них стоят специальные знаки: нарисован велосипед, лыжероллеры, скутер. То есть по этой стороне дорожки по парку можно передвигаться только таким образом. А по другой, она идет параллельно, гуляют пешеходы. Такая простая вещь дает возможность для реальных занятий активным отдыхом в парках, и никто никому не мешает.- Я занимаюсь шитьем и точно знаю, что не бывает одного платья на все случаи жизни. Вот точно так же надо разобраться с городскими парками. Парк у ДК «Нефтехимик» - это парадный, представительский парк города. Значит, здесь должны быть газоны, цветочные клумбы, удобные качественные скамейки, отреставрировать его украшение – фонтан, можно соорудить еще несколько. Парк имени 10-летия Ангарска – природного типа. Вычистить капитально от мусора и больных деревьев, развесить кормушки для птиц и белок, организовать дорожку для любителей бега по всему периметру. Парк строителей в центре жилой застройки. Значит, обязательны детская площадка, площадка пассивного отдыха с лавочками и шезлонгами, хорошо оборудованная танцплощадка. Ну вы мою мысль поняли?- Честно сказать, боюсь я что-либо советовать, а ну как услышат, да и начнут делать? То, как это у нас бывает, ангарчане видят на примерах реконструкции зеленых зон по ул. Ленина и К. Маркса. Так что пусть лучше ничего не делают и не трогают, пусть все оставят как есть, чтобы не было хуже. Лучше у нас почему-то никак не получается.