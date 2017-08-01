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Как я провёл лето?


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Вчера, 16:43
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Повод: без пятнадцати осень

Как я провёл лето?
Этим летом на пике Черского появилась скамейка от Ангарского союза десантников. Табличка на ней рассказывает историю её появления.
Фото Дмитрия ГОРБУНОВА


Вячеслав БЕЛЯЕВ,
руководитель школы
«Мужество»:

- Этим летом школа «Мужество» совместно с ДЮЦ «Перспектива» впервые провела военно-полевые сборы для трудных подростков за счет бюджетных средств. 45 детей, включая наших курсантов, жили в палаточном городке в районе Стеклянки. Это очень похоже на то, что раньше делал закрытый сейчас казачий лагерь. 23 сентября мы готовимся к установке бюста основателя нашей школы Юрия БОЛДЫРЕВА. В личной жизни? Купил дачу. Теперь, похоже, лета вообще не увижу.

Виктор ТИХОНОВ,
председатель союза «Ангарская торгово-промышленная палата»:

- Мы долго готовились и в июле открыли в городе представительство торгово-промышленной палаты – серьезный институт для защиты и поддержки предпринимателей. Далеко не каждый город в Иркутской области может этим похвастать. Региональная ТПП есть в Иркутске, Братске и теперь вот у нас. А еще гостившая у нас 10-месячная внучка (с родителями живёт в Москве) сделала первые шаги. Для нас это тоже Событие!..

Анатолий КЮРС,
организатор праздников:

- Работал много. Не заметил бы, как прошло лето, если бы не 10-дневная поездка в Хакасию, на Ивановские озера. Там удалось урвать немного солнца и отдыха, поймал большого хариуса, о чем, наверное, буду еще долго вспоминать.

Артем БОЧКАРЁВ,
вокалист студии «Ретро»:

- Съездил во Вьетнам (там сейчас дешевле, чем в Таиланде). Что касается творческих планов, пользуясь свободной сценой в ДК «Нефтехимик», репетируем с коллективом новый исторический мюзикл «Немного русской истории…». Усиленно готовимся к концерту «Коллизии», который пройдет 13 сентября, а в октябре я даю свой сольник.

Ольга СЕНЮКОВА,
директор Дворца творчества
детей и молодёжи:

- Такого лета, отличного, теплого, не припомню. В этом году я съездила в Крым, в «Артек», на юбилей нашего лагеря «Речной», ему исполнилось 55 лет. Я там работала методистом с 76 по 82 год!.. Мы все списались и собрались. Не виделись 20 лет, а на узнавание потребовались секунды. Невероятная получилась встреча! Хотя после неё было очень грустно: всё так же светит солнце, плещет море, а ты уже немолода…

Валентин ГОЛОВАЧЁВ,
директор ДК «Современник»:

- Лето провел на работе. Но на время отпуска из города всё же вырвался, отдыхал в санатории «Россия» в Белокурихе. Отдых дорогой, но того стоит, потому что в этом санатории сохранили советскую медицину в хорошем смысле этого слова. В Белокурихе и природа лечит. Вернулся домой молодым и здоровым.

Евгения ДАВЫДОВА,
капитан полиции в отставке:

- Этот вопрос лучше было бы задать моей старшей дочери. Моя Полинка за это лето столько дел провернула, ни одному взрослому не снилось! Ребенок решил поступить в Сибирский федеральный университет (это в Красноярске) на специальность педагога-психолога. И поступила! Причем на бюджетной основе при конкурсе восемь человек на место! Мало того решила за лето набраться педагогической практики и, закончив специальные курсы при педколледже, все лето проработала вожатой в «Юбилейном», где возиться ей дали с самыми младшими. Теперь вроде бы финиш. Собираюсь ехать с дочерью в Красноярск. В общежитие заселяться будем!

Лариса ЛЫСАК,
начальник управления
образования администрации АГО:

- Всё лето была в городе. Работала.

Дмитрий ГОРБУНОВ,
десантник:

- По традиции мы в этом году День десантника провели на пике Черского, в Слюдянском районе. Были там с 1 по 3 августа. Там уже много чего есть: памятная плита погибшим в боевых действиях, капсула с землёй Беслана – спецназовцы её заложили, они тоже туда каждый год ездят. Почему именно туда? Потому что нам нельзя просто отдыхать, наш отдых должен быть физически активным.

Марина САСИНА,
заместитель мэра АГО:

- Всё лето занималась тем, что обеспечивала отдых другим. На мне как раз была оздоровительная кампания в этом году и подготовка к новому учебному году. Чтобы дети хорошо отдохнули в лагерях, а родители были за них спокойны. Слава Богу, всё прошло без приключений. Так что отпуска у меня этим летом не было. Единственный отдых, который позволила себе, – съездила вместе с дочками и внучкой на два дня на турбазу на Малое море. Внучке всего 1,2 года. Это была единственная радость за всё лето.

Сергей ВОЙТЕНКО,
тренер по лыжным гонкам:

-Лето для нас – горячее время работы. Мы отдыхаем в межсезонье, весной. А так всегда выезжаем на сборы. В этом году два раза ездили. Первый раз вывезли 28 детей на Аршан на две недели. Второй раз 15 спортсменов поехали на Байкал. Усиленные тренировки по два раза в день. Были даже одни соревнования – участвовали в скайраннинге. Наши ребята были на пьедесталах почти во всех номинациях. Мальчишки так и вообще весь заняли - никому мест не оставили. Сейчас все на учёбу выходят, тренеры хоть вздохнут немного – тренировки один раз в день у ребят будут.

Наталья ТИТОВА,
руководитель
благотворительного фонда «Близко к сердцу»:

- Всё лето делала ремонт в квартире. В перерыве удалось съездить в Новосибирск на сплав по Оби. Первый мой экстрим. Подруга пригласила. Она знает, что я не люблю бояться, так что маршрут разработали с учётом моих пожеланий. Три дня сплавлялись, прошли в общей сложности 42 километра. Очень понравилось, эмоций и впечатлений теперь на весь год.
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