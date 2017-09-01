Где учились ваши дети?

Повод: завтра, 1 сентября – начало учёбы и День знаний
Александр БОНДАРЧУК,
председатель общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов АГО:
- У меня шестеро детей, я ими горжусь. Старшему, Евгению, 31 год. В первый класс он пошел в Смоленске, а заканчивал учебу в Ангарске, он выпускник школы № 10. Поступил в Московский государственный университет управления правительства Москвы, окончил экономический факультет по специальности «налоги и налогообложение». Сейчас работает в Москве начальником отдела корпорации «Несквик» и учится на втором курсе Высшей школы экономики. Илье - 26 лет. Он учился в Ангарске, в школе №10, затем окончил тот же университет, что и старший брат, специалист по недвижимости. Работает в Москве, в Счетной палате. Третий сын, Николай, в этом году пойдет в первый класс школы №37, четвертый, Александр, станет школьником в следующем году. У меня еще двое младших: Михаилу - два года, Татьяне – год.
Марина САСИНА,
заместитель мэра Ангарского городского округа:
- Дочь Инна базовое образование получила в школе № 15, затем училась в лицее № 1, поступила в Иркутский мединститут. Окончив, работала участковым терапевтом в МАНО. Вышла замуж, родила дочь, сейчас в декретном отпуске.
Александр БЫКОВ,
директор хоккейного клуба «Ермак»:
- Я богатый отец, у меня пятеро детей. Старшему, Дмитрию, 40 лет, он окончил школу в Ангарске. Сейчас работает сам на себя.
Дочери Алине 29 лет, она училась в школе № 10, затем в ИГУ на сибирско-американском факультете, но не окончила, уехала в Канаду. Там получила высшее образование, вышла замуж и родила двоих детей. Счастлива. Сыну Максиму 10 лет, он учится в гимназии № 8. Двум младшим, Савве и Аксинье, до школы еще далеко.
Анатолий ЛАПЧУК, Анатолий ЛАПЧУК с сыном Никитой, который окончил 9 классов на «отлично». Из тринадцати отличников школы Никита – единственный парень.
генеральный директор
ООО «ЛАВ»:
- У меня три сына. Старший, Денис, окончил гимназию № 8, затем учился в лицее на слесаря КИПиА. Работает в Ангарске , но не по специальности. Средний, Максим, тоже учился в гимназии № 8, пошел далеко: окончил Иркутский нархоз, живет в Москве, где работает креативным директором парка имени Горького. Младший, Никита, в Ангарске учился в школе № 27, сейчас мы живем в Иркутске, где он будет учиться в 10-м классе.
Владимир ЖУКОВ,
экс-мэр:
- У меня два сына, оба учились в школе № 36 и окончили Иркутский нархоз. Сейчас Павлу 38 лет, он специализируется по строительству, работает генеральным директором ООО «Стройквартал». Ивану 40 лет, он занимается сельским хозяйством, генеральный директор ООО «Сибирский простор».
Наталья БЕЛОУС,
директор лицея № 1, депутат Думы АГО:
- Дочь Ольга училась в Иркутске, в школе № 36, мы там тогда жили. А сын Дмитрий учился уже в школе № 27 Ангарска, пошёл в школу, когда мы переехали. Учились оба хорошо, без троек. Сейчас дочери 40 лет, а сыну - 30. Оба живут в Ангарске, после окончания ИГУ работают в юридической сфере. Пошли по стопам отца.
Николай ГОРБАЧЁВ,
генеральный директор
ЮФ «Изумруд»:
- Обе наши дочери окончили гимназию № 1. Старшая, Мария, после учебы в Иркутском политехническом университете по специальности «мировая экономика» продолжает наше дело, работая коммерческим директором ЮФ «Изумруд» и Галереи высокой парфюмерии. Младшая, Полина, живет в Лос-Анджелесе. После учебы в университете в Южной Калифорнии работает режиссером и сценаристом. Об этом лет пять назад в вашей газете была статья «Наши люди в Голливуде». Полина принимает участие во многих проектах, работает с Тимуром БЕКМАМБЕТОВЫМ и другими известными режиссерами.
Борис ГНЕУШЕВ,
главный врач Дома ребенка:
- Три моих сына окончили школы в Черемхове, откуда мы переехали. Старший, Александр, учился в Иркутске на эколога, но по специальности не работает. Средний, Евгений, окончил в Иркутске авиационный лицей, потом сельхозакадемию, но тоже решил, что это не его. Сейчас он живет в Шелехове, где работает торговым представителем. Младший, Антон, имеет диплом института туризма, но и он работает не по специальности, а в областном государственном архиве. Считаю, это общая беда младшего поколения, которое не сразу понимает, что хочет от жизни.
Михаил и Мария БУРОВЫ. Дочь в Москве, сын в Петербурге. Дети многих ангарчан живут не в Ангарске.
Людмила БУРОВА,
заведующая детским
садом № 117 «Теремок»:
- Дочь Мария сначала училась в школе № 6, потом перешла в школу № 2. Не успела окончить 10 класс, как известный иркутский режиссёр Вячеслав КОКОРИН, заметив её, забрал к себе в Иркутское театральное училище. Сейчас ей 35 лет, она живёт в Москве, работает в театре кукол, в школе драматического искусства, занимается проблемами ЖКХ, возглавляет ТСЖ. Сын Михаил учился в школе №27 с 1 класса и до самого окончания. Нам так нравилось в этой школе, мы так благодарны всем учителям! Особенно Нине Ивановне ВУНКОРТОВОЙ, Маргарите Владимировне РЕВЧЕНКО, Галине Ивановне КРАСИКОВОЙ. Потом Михаил окончил ИГУ по специальности «прикладная математика», работал в нашем Ангарском управлении образования, в центре обеспечения развития образования. Сейчас он живёт и работает в Санкт-Петербурге, в фирме по созданию сайтов.
Александр АЛЕКСЕЕВ,
директор
МУП «Ангарский Водоканал»:
- Старший сын, Алексей, учился в школе в Вюнсдорфе, в Германии, когда я служил там кадровым офицером. Сейчас ему 36 лет. Позже он окончил нашу АГТА (АнГТУ). Работает в Ангарске, начальником службы безопасности ЗАО «Стройкомплекс». Сын Евгений учился в Ангарске, сначала в школе №10, а окончил школу № 19. Ему 29 лет. Окончил ИрГТУ по специальности «инженер-экономист», сейчас учится в БГУ на специалиста в сфере закупок. Работает руководителем контрактной службы в «Ангарском Водоканале». Младший сын Сергей, ему 24 года, окончил школу № 19, затем АГТА, работает инженером теледиагностики 1 категории в «Ангарском Водоканале», ищет дефекты в трубах. А кому ещё я могу доверить такие важные дела?
Виктор СУВОРОВ,
директор агентства
недвижимости:
- У меня 8 детей. 2-летний Слава и 5-летняя Сабрина ещё не учатся. Ваня, ему 7 лет, в этом году пойдёт в первый класс в гимназию № 1. Данил учится во втором классе школы № 37, Саша тоже второклассник, но в гимназии № 1. Там же учится 13-летняя Даша. Есть ещё двое старших дочерей, 39-летняя Наталья и 37-летняя Юлия. Наташа окончила лицей № 2, потом БГУЭП по специальности «менеджмент». Сейчас она живёт в Иркутске, у неё там собственный бизнес. Юля оканчивала школу № 17, потом училась в ИрГТУ на дизайнера, сейчас домохозяйка. У меня, конечно, были и есть возможности отправить детей учиться и жить за границей, но я этого не делаю принципиально. Потому что я русский и горжусь этим. И мои дети гордятся. Если и ездят куда, то только туристами. Работают и живут все здесь.
Елена ТРУТНЕВА, дочь Л. РАЕВСКОЙ, между Ангарском и Сочи выбрала… Сочи!
Людмила РАЕВСКАЯ,
директор
гимназия № 1:
- Моя дочь Елена окончила школу № 27, училась в ИГЛУ на учителя начальных классов. 18 лет отработала по профессии в гимназии, так что пошла по моим стопам. Потом вместе с мужем они уехали жить и работать в Сочи, где она устроилась во Всероссийский детский центр «Сириус» педагогом-организатором. А год назад они вернулись в Ангарск по семейным обстоятельствам. Год прожили здесь, Лена работала заведующей детским садом №116. Но 2 сентября опять возвращаются в Сочи.