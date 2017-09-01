Где учились ваши дети?

Повод: завтра, 1 сентября – начало учёбы и День знаний

Александр БОНДАРЧУК,

председатель общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов АГО:



Марина САСИНА,

заместитель мэра Ангарского городского округа:

Александр БЫКОВ,

директор хоккейного клуба «Ермак»:

Анатолий ЛАПЧУК,

генеральный директор

ООО «ЛАВ»:

Владимир ЖУКОВ,

экс-мэр:



Наталья БЕЛОУС,

директор лицея № 1, депутат Думы АГО:



Николай ГОРБАЧЁВ,

генеральный директор

ЮФ «Изумруд»:

Борис ГНЕУШЕВ,

главный врач Дома ребенка:



Людмила БУРОВА,

заведующая детским

садом № 117 «Теремок»:



Александр АЛЕКСЕЕВ,

директор

МУП «Ангарский Водоканал»:

Виктор СУВОРОВ,

директор агентства

недвижимости:



Людмила РАЕВСКАЯ,

директор

гимназия № 1:

- У меня шестеро детей, я ими горжусь. Старшему, Евгению, 31 год. В первый класс он пошел в Смоленске, а заканчивал учебу в Ангарске, он выпускник школы № 10. Поступил в Московский государственный университет управления правительства Москвы, окончил экономический факультет по специальности «налоги и налогообложение». Сейчас работает в Москве начальником отдела корпорации «Несквик» и учится на втором курсе Высшей школы экономики. Илье - 26 лет. Он учился в Ангарске, в школе №10, затем окончил тот же университет, что и старший брат, специалист по недвижимости. Работает в Москве, в Счетной палате. Третий сын, Николай, в этом году пойдет в первый класс школы №37, четвертый, Александр, станет школьником в следующем году. У меня еще двое младших: Михаилу - два года, Татьяне – год.- Дочь Инна базовое образование получила в школе № 15, затем училась в лицее № 1, поступила в Иркутский мединститут. Окончив, работала участковым терапевтом в МАНО. Вышла замуж, родила дочь, сейчас в декретном отпуске.- Я богатый отец, у меня пятеро детей. Старшему, Дмитрию, 40 лет, он окончил школу в Ангарске. Сейчас работает сам на себя.Дочери Алине 29 лет, она училась в школе № 10, затем в ИГУ на сибирско-американском факультете, но не окончила, уехала в Канаду. Там получила высшее образование, вышла замуж и родила двоих детей. Счастлива. Сыну Максиму 10 лет, он учится в гимназии № 8. Двум младшим, Савве и Аксинье, до школы еще далеко.- У меня три сына. Старший, Денис, окончил гимназию № 8, затем учился в лицее на слесаря КИПиА. Работает в Ангарске , но не по специальности. Средний, Максим, тоже учился в гимназии № 8, пошел далеко: окончил Иркутский нархоз, живет в Москве, где работает креативным директором парка имени Горького. Младший, Никита, в Ангарске учился в школе № 27, сейчас мы живем в Иркутске, где он будет учиться в 10-м классе.- У меня два сына, оба учились в школе № 36 и окончили Иркутский нархоз. Сейчас Павлу 38 лет, он специализируется по строительству, работает генеральным директором ООО «Стройквартал». Ивану 40 лет, он занимается сельским хозяйством, генеральный директор ООО «Сибирский простор».- Дочь Ольга училась в Иркутске, в школе № 36, мы там тогда жили. А сын Дмитрий учился уже в школе № 27 Ангарска, пошёл в школу, когда мы переехали. Учились оба хорошо, без троек. Сейчас дочери 40 лет, а сыну - 30. Оба живут в Ангарске, после окончания ИГУ работают в юридической сфере. Пошли по стопам отца.- Обе наши дочери окончили гимназию № 1. Старшая, Мария, после учебы в Иркутском политехническом университете по специальности «мировая экономика» продолжает наше дело, работая коммерческим директором ЮФ «Изумруд» и Галереи высокой парфюмерии. Младшая, Полина, живет в Лос-Анджелесе. После учебы в университете в Южной Калифорнии работает режиссером и сценаристом. Об этом лет пять назад в вашей газете была статья «Наши люди в Голливуде». Полина принимает участие во многих проектах, работает с Тимуром БЕКМАМБЕТОВЫМ и другими известными режиссерами.- Три моих сына окончили школы в Черемхове, откуда мы переехали. Старший, Александр, учился в Иркутске на эколога, но по специальности не работает. Средний, Евгений, окончил в Иркутске авиационный лицей, потом сельхозакадемию, но тоже решил, что это не его. Сейчас он живет в Шелехове, где работает торговым представителем. Младший, Антон, имеет диплом института туризма, но и он работает не по специальности, а в областном государственном архиве. Считаю, это общая беда младшего поколения, которое не сразу понимает, что хочет от жизни.- Дочь Мария сначала училась в школе № 6, потом перешла в школу № 2. Не успела окончить 10 класс, как известный иркутский режиссёр Вячеслав КОКОРИН, заметив её, забрал к себе в Иркутское театральное училище. Сейчас ей 35 лет, она живёт в Москве, работает в театре кукол, в школе драматического искусства, занимается проблемами ЖКХ, возглавляет ТСЖ. Сын Михаил учился в школе №27 с 1 класса и до самого окончания. Нам так нравилось в этой школе, мы так благодарны всем учителям! Особенно Нине Ивановне ВУНКОРТОВОЙ, Маргарите Владимировне РЕВЧЕНКО, Галине Ивановне КРАСИКОВОЙ. Потом Михаил окончил ИГУ по специальности «прикладная математика», работал в нашем Ангарском управлении образования, в центре обеспечения развития образования. Сейчас он живёт и работает в Санкт-Петербурге, в фирме по созданию сайтов.- Старший сын, Алексей, учился в школе в Вюнсдорфе, в Германии, когда я служил там кадровым офицером. Сейчас ему 36 лет. Позже он окончил нашу АГТА (АнГТУ). Работает в Ангарске, начальником службы безопасности ЗАО «Стройкомплекс». Сын Евгений учился в Ангарске, сначала в школе №10, а окончил школу № 19. Ему 29 лет. Окончил ИрГТУ по специальности «инженер-экономист», сейчас учится в БГУ на специалиста в сфере закупок. Работает руководителем контрактной службы в «Ангарском Водоканале». Младший сын Сергей, ему 24 года, окончил школу № 19, затем АГТА, работает инженером теледиагностики 1 категории в «Ангарском Водоканале», ищет дефекты в трубах. А кому ещё я могу доверить такие важные дела?- У меня 8 детей. 2-летний Слава и 5-летняя Сабрина ещё не учатся. Ваня, ему 7 лет, в этом году пойдёт в первый класс в гимназию № 1. Данил учится во втором классе школы № 37, Саша тоже второклассник, но в гимназии № 1. Там же учится 13-летняя Даша. Есть ещё двое старших дочерей, 39-летняя Наталья и 37-летняя Юлия. Наташа окончила лицей № 2, потом БГУЭП по специальности «менеджмент». Сейчас она живёт в Иркутске, у неё там собственный бизнес. Юля оканчивала школу № 17, потом училась в ИрГТУ на дизайнера, сейчас домохозяйка. У меня, конечно, были и есть возможности отправить детей учиться и жить за границей, но я этого не делаю принципиально. Потому что я русский и горжусь этим. И мои дети гордятся. Если и ездят куда, то только туристами. Работают и живут все здесь.- Моя дочь Елена окончила школу № 27, училась в ИГЛУ на учителя начальных классов. 18 лет отработала по профессии в гимназии, так что пошла по моим стопам. Потом вместе с мужем они уехали жить и работать в Сочи, где она устроилась во Всероссийский детский центр «Сириус» педагогом-организатором. А год назад они вернулись в Ангарск по семейным обстоятельствам. Год прожили здесь, Лена работала заведующей детским садом №116. Но 2 сентября опять возвращаются в Сочи.