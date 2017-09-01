О чём бы вы рассказали экологам?

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Таиса БАРЫШЕНКО,бывшая ангарчанка:- Я живу в городе Байкальске, на берегу Байкала. Официальной свалки у нас нет, ближайшая находится за 60 км под Култуком. Население и мелкие предприятия уже много лет для утилизации мусора используют отстойники БЦБК. Место доступное. Недавно у нас была областная прокуратура, по этому факту возбуждено уголовное дело. Прямую линию по вопросам экологии Байкала считаю показухой. Местные экологи уже много лет кому только не звонят, все без толку. На «плодородной» почве мусоросборников, на отстойниках БЦБК, уже выросли небольшие лесочки, в которых много грибов. Местные эту отраву собирают и на трассе продают.Елена ВОЛКОВА,учитель:- Летом на Ольхоне поехали на экскурсию в одном «УАЗе» с парнем, который много путешествует. В дороге разговорились. От его историй, как живут за границей, стало грустно. Например, рассказывает: в Германии, в торговом центре, пока он пил воду из пластиковой бутылки, его взглядами пасли несколько человек. Когда он бросил бутылку в урну, они бросились за ней наперегонки! Говорит, что самые богатые люди на Западе – те, кто занимаются мусором.Николай СемёновичАВДЕЕВ, ветеран АНХК:- На мой взгляд, ничего искать не надо, все у нас на глазах. Сын отдыхал в устье Ангары, так даже удочку забросить побоялся. Потом в новостях передавали, что эти разливы видели по всей Ангаре, от Байкала до плотины.Владимир ПУТЯТО,начальник отдела экологии администрации г. Ангарскас 2000 по 2012 год:- Заявляю со всей ответственностью: в стране погибла система экологического контроля. Исчезла экологическая экспертиза, сильно (и не в лучшую сторону) трансформировался закон об охране окружающей среды. Так и не принят закон об экологическом аудите, страховании (когда все экономически опасные предприятия должны были в случае аварии или разлива опасных веществ производить выплаты в местный бюджет).Умирает система лесозащиты. Единственный ангарский специалист почему-то относится к Усольскому лесничеству. А как в Ангарском районе воруют грунт, песок, глину! Вывозят машинами, дают об этом объявления в газеты! Из рук вон плохо обстоят дела с озеленением. В городе на 230 тысяч жителей нет своего дендролога! Не осталось ни одного пункта сбора вторсырья. Город захлёбывается в отходах. Власть обязана стимулировать тех, кто желает заниматься сбором и переработкой резины, пластика, стекла, бумаги.Валентина Ивановна АНДРИЯНОВА,жительница пятиэтажки в микрорайоне Юго-Восточный:- Напротив нашей автобусной остановки развалины бывшей воинской части. Это место стало огромной свалкой. Мусор здесь выгружают большими машинами – никому дела нет!