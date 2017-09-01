Новый двигатель работает без топлива

В этом докладе сообщалось, что «невозможный» двигатель действительно может работать и создавать тягу в вакууме. Однако на этом дело не остановилось. Исследователи из Китая сообщают, что они уже проводят испытания спорного двигателя на околоземной орбите и рассматривают возможность в ближайшее время начать использование EM Drive в качестве основы для своих спутников.



Учтите, все, что написано о новом двигателе, основано лишь на заявлениях, сделанных на пресс-конференции китайской стороной, а также на основе статьи, опубликованной одной из государственных газет Китая (источник трудно назвать сверхнадежным). В общем, пока не будут опубликованы результаты сторонних исследований и проверок, мы пока не можем сказать с уверенностью, смогли ли на самом деле китайские исследователи протестировать двигатель в условиях космоса, не говоря уже о результатах этой проверки.



Если верить более ранним сообщениям, китайские исследователи по крайней мере построили EM Drive и занимались его изучением более пяти лет. Однако результатов этих исследований не было опубликовано до сих пор. Что касается недавней пресс-конференции, на ней представители CAST заявили, что EM Drive способен генерировать уровень тяги, аналогичный прототипу, созданному в аэрокосмическом агентстве NASA.Новости высоких технологий