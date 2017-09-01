Более 10 анонимных звонков о минировании поступило в экстренные службы Иркутска

Более 10 звонков о минировании различных объектов 13 сентября поступило в экстренные службы Иркутска, сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на осведомлённый источник.



Информация об эвакуации людей из торговых центров Иркутска появилась утром 13 сентября. О них сообщалось в СМИ и социальных сетях. Также были эвакуированы работники и посетители Свердловского районного суда из-за поступившего звонка. Источник в правоохранительных органах сообщил корр. ИА «БайкалПост», что по всем звонкам полиция проводит проверку, официального комментария на момент публикации от ГУ МВД России по Иркутской области получить не удалось.



«Неизвестные звонят и сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, школах, транспортных предприятиях, в том числе аэропорту. По всем звонкам идут проверки. Пока взрывных устройств не обнаружено», — сообщил источник.



Он отметил, что во всех якобы заминированных объектах принимаются меры по эвакуации людей.



Не менее двух дней поступали анонимные звонки о минировании ряда зданий в российских городах.

Из-за сообщений о минировании в городах России эвакуировали не менее 45 тысяч человек. Звонки об угрозе взрыва были зафиксированы в 22 населённых пунктах, сообщает РИА "Новости".



Всего эвакуация состоялась в 205 объектах с массовым пребыванием людей. Добавим, что звонки с сообщением о минированиях поступают до сих пор.