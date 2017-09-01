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Есть ли работа в Ангарске?


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Сегодня, 10:48
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Есть ли работа в Ангарске?
«Труд – приправа к счастью» (Ксенофонт, древнегреческий писатель и историк, 430-355г. до нашей эры).

Повод: по городу ходит слух о том, что с 1 декабря 2017 года в АНХК грядет реорганизация производства и сокращение штата. Говорят, что под сокращение попадут… слесари и даже директора заводов.

Слух (и в этом мы не раз убеждались) на пустом месте не рождается. Ветераны АНХК помнят, что в советское время на комбинате работало до 30 тысяч человек. Сейчас, по разным источникам, около 6 тысяч. Правда, прежде в АНХК входили такие непроизводственные структуры, как медсанчасть, столовые, пионерские лагеря, профилакторий и пр.

По данным ангарского Центра занятости населения на 1 сентября, в нашем городе работу искали 927 человек, 583 из них были признаны безработными. О сокращении в практически единственном из выживших градообразующих предприятий в центре информации нет.
На наш запрос отдел по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «АНХК» ответил, что предприятие «проводит работу по приведению организационной структуры в соответствие с типовой структурой нефтеперерабатывающих предприятий НК «Роснефть». Запланированная работа направлена на повышение эффективности деятельности общества и НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ сокращения персонала или уменьшения уровня заработной платы».

Александр КОЛЧАК, заместитель генерального директора ОАО «Тепличное»:
- Скажу так: кто ищет, тот всегда найдет. А кто не хочет работать, придумает массу объяснений, почему он до сих пор этого не сделал. Не буду скрывать, у нас на предприятии большая текучка кадров. В сезон часто не хватает овощеводов. Да и так всегда в наличии масса открытых вакансий. Остро не хватает людей рабочих профессий: сантехников, электриков, плотников. Но приходящие люди не задерживаются. В частности, молодежь не устраивает небольшая зарплата. Хотя у нас она не ниже, чем средняя по городу.

Виталий ДИДИН, врач-онколог БСМП 1-й категории:
- Среди моих знакомых были ангарчане, которые не могли устроиться на работу по два-три месяца. Но замечу, это касается людей не медицинских, а гуманитарных и экономических специальностей. Таким найти работу у нас действительно непросто, часто они вынуждены работать не по тому диплому, что имеют. А вот хороший врач без работы долго не останется. Его руководители сами найдут.

Любовь БРЕУС, руководитель центра допобразования «Радуга»:
- Да что там! Два моих сына сейчас без работы. Один работал в «Радуге» педагогом, другой - в фирме по дизайну интерьеров, которая закрылась. Сейчас уехал искать работу в Красноярск. А что делать? Дополнительному образованию выживать сложно, всё оптимизируется, т.е. сокращается. Давно поговаривают о переводе всего допобразования на автономию, чтобы директора и педагоги сами зарабатывали деньги. Это подкосит не только кружки, студии и секции, а уничтожит прежде всего возможность разностороннего развития детей. Если обычная школа сейчас удовольствие недешевое, вряд ли у всех родителей найдутся деньги еще и на допобразование.

Андрей ШЕСТОПАЛОВ, директор группы компаний «Цербер»:
- Сам я без работы никогда не сидел. Кто, кроме меня, будет детей кормить? А их у меня четверо! Но и для других в моей компании работа найдется. В данный момент я подыскиваю человека на должность… директора. Директора одного из предприятий «Цербера». У меня, кроме стандартных требований к решению кадровых вопросов, одним из самых главных является то, чтобы кандидат умел быстро адаптироваться в любой ситуации. Но народ у нас какой-то вялый, будто в прошлом веке живет.

Людмила ВЫСОКИХ, директор школы № 21 микрорайона Цементный:
- Судя по тому, как у нас убирают посёлок, я думаю, рабочие специальности всегда востребованы. В конце августа у нас, конечно, всё убрали, выкосили траву, но до этого было грязно – явно дворников не хватает. В школе бывает проблема с младшим обслуживающим персоналом. В данный момент вакансий нет, но в течение года люди то приходят, то уходят. Работа-то есть! Выжить на 8 тысяч зарплаты не каждый умеет. Многим приходится работать на 1,5 ставки, чтобы хотя бы 10 тысяч получить. Ещё в городе, наверное, не хватает электриков. В нашей школе учатся дети из Цементного, Шеститысячника, Строителя, и все ходят в школу по неосвещённым улицам.

Ольга УСОВА, начальник отдела ангарского Центра занятости населения:
- Сегодня в центре 2955 вакансий. Всегда нужны рабочие руки. Нарасхват специалисты таких рабочих профессий, как водитель автомобиля, погрузчика, трамвая с зарплатой 10-25 тысяч рублей, электрогазосварщик (15-30 тысяч), токарь (20-25 тысяч), повар (10-20 тысяч рублей).
Большой дефицит медицинских работников. Требуются врачи (15-40 тысяч рублей) - узкие специалисты и терапевты, медицинские сестры (15-20 тысяч рублей). Нужны педагоги (15-20 тысяч рублей) – предметники и учителя начальных классов.
Об уровне кадровой проблемы можно судить по тому, что работодатели готовы взять сотрудников даже без опыта работы. Проблема в том, что ангарские лицеи и техникумы специалистов рабочих профессий готовят в небольшом количестве. Немалую играет роль и то, что рядом областной центр, где можно найти работу с более высокой, чем в Ангарске, зарплатой.



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