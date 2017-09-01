Что вы готовите на зиму?

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- Обожаю аджику! Беру на глаз примерно пополам сладкого и острого перца, перекручиваю на мясорубке, затем тушу в масле. Добавляю морковь и помидоры (процентов по 20 от общего количества всех ингредиентов), измельчённые на мясорубке. Всё провариваю, по вкусу сахар и соль. Шикарная получается! Острая! Я добавляю её во все блюда, особенно люблю с мясом.- Моя жена Ирина так солит помидоры, что пальчики оближешь! Этой осенью жена уехала из города, а помидоры в теплице зреют и зреют, пришлось солить. Скажу, что мой первый опыт вышел удачным – банки с помидорами стоят в гараже и не взрываются. Итак, мужчины, засучите рукава! Сначала стерилизуем трехлитровые банки, укладываем помидоры. Потом готовим рассол: полтора литра воды , 6 столовых ложек сахара и 2 столовые ложки соли, чеснок, штук 8 горошин перца и одна гвоздика. Доводим до кипения и заливаем помидоры, немного погодя рассол сливаем и опять доводим до кипения и снова заливаем в банку, добавляем столовую ложку 70-процентного уксуса, закатываем крышку, банку переворачиваем и укутываем в теплое. Утром уносим в гараж.- Думаю купить перцев и сделать лечо. Знаю, сколько людей, столько и его рецептов. Одни делают лечо погуще, с пассированной морковкой и луком, как закуску. Другие к основным компонентам добавляют отварную круглую фасоль или стручковую. Наша семья любит лечо жиденькое, но чтобы перчики чуть подхрустывали. Помидоры кручу в мясорубке, протираю сквозь сито, чтобы освободить от шкурок, и кипячу минут 15. Потом добавляю порезанные перцы и тоже кипячу. Лечо трудно испортить, а отрегулировать вкус можно солью и сахаром.- Ради экономии времени на готовку мы стали делать борщевую заправку. Старший сын чистит овощи, младший с мамой их трет. Я банки закатываю. Зимой остается только мясо сварить, картошку порезать да пол-литровую банку заправки целиком в кастрюлю добавить.Ингредиенты: 1,5 кг свёклы, 1 кг мясистых помидоров, 500 г лука, 500 г моркови, 1 стакан растительного масла, 1 ст.л. соли, 2 ст.л. 90-процентного уксуса. Свёклу и морковь натрите на тёрке, лук нарежьте кубиками. Помидоры измельчите в пюре и дайте закипеть. Снимите пенку, выложите морковь и свёклу, доведите до кипения, добавьте лук и снова доведите до кипения, помешивая. Добавьте соль, растительное масло, ложку уксуса, перемешайте и варите на среднем огне в течение 30 минут. Добавьте оставшийся уксус, перемешайте, прогрейте в течение 5 минут и разложите по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните, укутайте. Можно добавить сахар, лавровый лист, чеснок, чёрный перец, укроп (зелень или семена) и другие. Все специи добавляются в свекольную массу за 10 минут до конца варки.