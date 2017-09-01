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Живому классику добавили ещё и Почётного


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Сегодня, 13:36
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Народный артист России, пианист, уроженец Иркутска Денис Мацуев получил высшую награду региона - звание Почётного гражданина Иркутской области. Соответствующий знак и удостоверение ему вручил Губернатор Сергей Левченко на сцене Музыкального театра во время закрытия XII Международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале».

Денис Мацуев является автором и художественным руководителем фестиваля «Звёзды на Байкале». В его рамках выступают звезды мировой классической музыки, приходит прослушивание юных музыкантов региона – соискателей стипендий Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой и благотворительный аукцион, где вырученные деньги идут на покупку музыкальных инструментов для талантливых детей. Пианист награждён в соответствии со статьёй 11 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской области и почётных званиях Иркутской области» за деятельность, способствующую всестороннему развитию региона и повышению его авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

- Фестиваль является подлинным музыкальным форумом, наполненным атмосферой творчества, ярких и запоминающихся впечатлений, новых встреч. Высокий профессионализм, отточенное мастерство, талант, признанный во всем мире, продемонстрировали все участники фестиваля. Иркутяне, гости города имеют возможность соприкоснуться с мастерством прославленных дирижеров, музыкантов, танцоров и вокалистов. От всей души благодарю за это художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева и всех участников, - сказал Сергей Левченко.
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