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В ТОП самых грязных городов Приангарья Ангарск не попал


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Сегодня, 18:37
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Города Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово и Шелехов попали в топ-20 муниципалитетов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает 21 сентября газета «Известия» со ссылкой на доклад Минприроды, оказавшийся в распоряжении редакции.

По данным издания, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В сибирских городах показатели загрязнения в 2016 году выросли по сравнению с предыдущим годом.

По данным Минприроды, из-за ухудшения ситуации с выбросами в атмосферу в целом по стране в 2014—2016 годах увеличилось количество больных астмой. Наиболее неблагоприятная ситуация в Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Как отмечается в сообщении, причинами неблагоприятной обстановки в Иркутской области является увеличение выбросов окиси углерода. Значительное количество загрязняющих веществ приходится на «Иркутскэнерго», Братский алюминиевый завод и Ангарский нефтехимический комбинат.

В Роспотребнадзоре «Известиям» пояснили, что на предприятиях отсутствует высокоэффективное газоочистное оборудование, применяются устаревшие технологии. При этом имеются ошибки в планировке и застройке населённых пунктов, поскольку часто жилые массивы размещены рядом с промышленными объектами.
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