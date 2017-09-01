Работают ли запреты?

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Напомним, депутат от «Единой России» Алексей КОЗЮРА инициировал областной законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Законопроект устанавливает минимальный размер уставного капитала организации, торгующей алкоголем (500 тысяч рублей), и запрещает розничную продажу алкоголя с 20.00 до 12.00. Результат предсказуем - уничтожение небольших розничных магазинов.Инициатива депутата вызвала волну негодования бизнесменов. К борьбе с проектом закона подключился Алексей МОСКАЛЕНКО, уполномоченный по защите прав предпринимателей Иркутской области. Эксперты из прокуратуры, Министерства экономического развития и правозащитных организаций также высказались против основных положений документа, который может привести к резкому росту коррупции.Тем не менее законопроект был одобрен профильным комитетом и рекомендован к принятию в первом чтении на сессии Законодательного собрания 25 сентября. В последний момент его с повестки дня сняли. Однако создана рабочая группа, которая займется доработкой законопроекта, поэтому предприниматели не хотят рисковать, инициативе депутата хотят дать отпор.На встрече в Ангарске собралось более пятидесяти предпринимателей. Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ, ангарский представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей, отметил, что в последнее время чиновники «кошмарят» малый бизнес, пытаются его уничтожить. Это на своей шкуре почувствовали иркутские предприниматели, у которых сносят нестационарные торговые киоски, ангарские предприниматели, которые по указанию администрации АГО остались без вывесок.- Законопроект Козюры - лоббирование интересов крупных торговых сетей, которые оформят свои магазины в виде специализированных отделов и будут продавать алкоголь без ограничения во времени. У нашей власти двойные стандарты. Мэр АГО, давший указание снимать вывески предпринимателей, затем встречался с ними и объявил мораторий, но сотрудники отдела архитектуры по-прежнему ведут борьбу с вывесками. Наша власть привыкла выдавать директивы, мол, малый бизнес их проглотит. Нужно учиться противостоять, - считает Алексей Жемчужников.Юрий КРИВОШЕЕВ, зампредседателя Союза предпринимателей Иркутской области, рассказал, как свои позиции отстаивает малый бизнес областного центра.- В прошлом году власть пыталась запретить торговать пивом в жилых домах. Когда иркутские предприниматели провели митинг, на который вышло 300 человек, вопрос с повестки дня сняли.О своей проблеме - лишении права на перевозки - рассказали перевозчики Ангарска.- К нам беда подступает, а к транспортникам она уже пришла, - подвел итог Михаил ЖИГАНОВ, предприниматель из Усолья. Чтобы отстаивать свои права, собравшиеся представители малого бизнеса решили создать общественную организацию.- Это будет сила! Через год выборы в Законодательное собрание Иркутской области. Будем выбирать депутатов, которые защищают малый бизнес, дают человеку возможность зарабатывать и платить налоги в бюджет.Предприниматели трех городов решили создать общественную организацию и действовать, не дожидаясь милости власти. Первый шаг – митинг протеста в защиту прав малого бизнеса наметили провести в Иркутске уже 12 октября.- Лично я за то, чтобы производство и реализация алкоголя была монополизирована, находилась в руках государства. Есть же у нас специализированные магазины по продаже автомобилей. Также и алкоголь, который составляет существенную доходную часть государственного бюджета. Прошлый год наглядно показал, что в стране море несанкционированного, контрафактного алкоголя! Бутлегеры льют его рекой! А если бы производство алкогольной продукции находилось под жестким контролем и с фиксированной ценой, вопрос об уставном капитале продавцов отпал бы сам собой.- У нас запреты не работают. Есть закон, запрещающий курение в общественных местах. Однако его курильщики не исполняют, а их никто за это не наказывает. Поголовно курят и на остановках общественного транспорта, и на детских площадках. Получается, что закон есть, а контроля за ним нет. Запреты начнут работать, когда нарушителей станут поголовно наказывать. Без реальных штрафов порядок не наведешь.- Законы должны защищать людей, но у нас с людьми не считаются. Если в верхах решили, то все чиновники поют одну песню. Могу судить об этом по ситуации, что возле моего дома (квартал 80, дом 1), где без согласия жильцов построили парковку для машин. Куда мы только не обращались, получаем отписки. Но напрасно чиновники надеются, что люди махнут рукой. Будем обращаться в суд. А бороться с продажей алкоголя бесполезно. Нужно бороться с безнравственностью, но у нас культура и образование затоптаны в грязь, поэтому и черпаем преступность.- Вспомните времена горбачевской перестройки. Проводимая тогда антиалкогольная кампания привела к расцвету бутлегерства и, соответственно, к криминализации алкогольного подпольного рынка. Такие запреты наносят урон честным предпринимателям. В итоге государство недополучает акцизы, а на подпольном рынке появляется большое количество некачественного алкоголя, которым люди часто травятся. Сейчас уже действует запрет на продажу алкоголя ночью. Однако тот, кто хочет выпить, знает места, где крепкие напитки можно купить в любое время суток. Об этих торговых точках и ваша газета писала. Однако они ведь почему-то продолжают работать.- Не вижу смысла. Не зря же даже поговорку придумали: если нельзя, но очень хочется, то можно. Человек, который хочет выпить, найдет алкоголь или способ его приобрести. Если тебя продавцы в магазине рядом с домом в лицо знают, если ты у них постоянный и любимый покупатель, то за наличку они продадут тебе всё, что ты попросишь. Можно же оторвать акцизную марку от бутылки и потом пробить ее по кассе в любое время. Поскольку в заведениях общественного питания крепкие спиртные напитки продавать не запрещают, бутылку можно купить там, а выпить в любом другом месте.