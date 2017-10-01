Кого вы бы пригласили в Ангарск?

- Никиту МИХАЛКОВА. Не всегда согласен с отдельными выпусками его авторской программы «Бесогон», но в целом мне импонирует его идея единения России. С удовольствием сходил бы на творческий вечер Валентина ГАФТА. Он уже очень немолодой, но какие искорки в глазах, какой ум! Его коротенькие блестящие эпиграммы – это что-то! Еще не пропустил бы, если бы в город приехал Александр РОЗЕНБАУМ. Послушать не столько его пенсии, сколько лирику, стихи.- Очень бы хотела сходить на мастер-класс широко известной в наших узких кругах немецкой мастерицы, профессионала хэнд-мейда Карин де ЛОРЕНЦО. Коллекционеры всего мира стремятся заполучить её работы, выполненные в натуралистической технике. Настоящие, только маленькие звери! Но это из разряда помечтать. Еще интересен Максим ГАЛКИН. Я подписана на него в Инстаграме и знаю, что этот человек намного глубже и интереснее, чем о нём принято думать.- Журналиста Владимира СОЛОВЬЁВА. Всегда, когда есть возможность, смотрю его авторскую передачу и слушаю по радио в машине. Во многом разделяю его точку зрения по разным вопросам. Очень импонирует его прямота и эрудиция.- Никого. Может, и скажут, что я сильно отстал от жизни. Пусть! Я, помнится, очень любил эстрадный юмор. А сейчас вижу, что все «знаменитые юмористы» едут к нам только деньги загребать, поэтому и помнят их, только пока афишу не содрали. Да, артисты такого уровня, как Аркадий РАЙКИН, тоже в свое время небесплатно гастролировали. Но они на сцене выкладывались на все сто процентов.- Я никогда не видел вживую звезд хоккея даже регионального масштаба, поэтому был бы сказочно рад встрече с Александром ОВЕЧКИНЫМ! Чтобы собрал он нас, фанатов, в ДК и надавал толковых советов. Только не приедет он. Спортсмены в отличие от артистов выступают только на спортивных аренах.- Отложила бы все дела, если б вдруг к нам приехал корифей медицины, известный детский хирург Леонид РОШАЛЬ. С удовольствием бы вживую послушала его лекцию о развитии детской медицины, мнение о здравоохранении в целом и политической ситуации в стране и мире.- Очень жду приезда в город Павла ВОЛИ. Он человек образованный, это сразу видно: острит, шутит не просто так, а на злобу дня. Я и сама такая – пошутить люблю. Вообще у нас в город артисты приезжают, больше интересные тем, кому уже за… Для молодых никого нет.