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Кого вы бы пригласили в Ангарск?


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Сегодня, 11:02
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Кого вы бы пригласили в Ангарск?
За круглым столом писатели Валерий ХАТЮШИН (второй слева) и Николай ДОРОШЕНКО (первый справа). Ведёт встречу хозяка литературной гостиной
Ольга тирских.

Повод: на прошлой неделе в рамках традиционного ежегодного фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние России», созданного Валентином РАСПУТИНЫМ, в Ангарск приезжали писатель-прозаик, главный редактор газеты «Российский писатель» Николай ДОРОШЕНКО и поэт, прозаик, критик, переводчик, главный редактор литературного журнала «Молодая гвардия» Валерий ХАТЮШИН. Встреча состоялась в читальном зале библиотеки на площади Ленина. Встреча с людьми такой высоты – это долгий разговор об обстановке в стране, о литературе и журналистике. Это стихи, звучащие из уст самих авторов. Это духовная и умственная подзарядка от светлых умов нашей страны. Мы спросили ангарчан, кого ещё они бы хотели видеть в Ангарске.

Борис СИРОТА, руководитель группы строительного контроля УКС АНХК:
- Никиту МИХАЛКОВА. Не всегда согласен с отдельными выпусками его авторской программы «Бесогон», но в целом мне импонирует его идея единения России. С удовольствием сходил бы на творческий вечер Валентина ГАФТА. Он уже очень немолодой, но какие искорки в глазах, какой ум! Его коротенькие блестящие эпиграммы – это что-то! Еще не пропустил бы, если бы в город приехал Александр РОЗЕНБАУМ. Послушать не столько его пенсии, сколько лирику, стихи.

Надежда ВЫРУЧАЕВА, художник-тэддист:
- Очень бы хотела сходить на мастер-класс широко известной в наших узких кругах немецкой мастерицы, профессионала хэнд-мейда Карин де ЛОРЕНЦО. Коллекционеры всего мира стремятся заполучить её работы, выполненные в натуралистической технике. Настоящие, только маленькие звери! Но это из разряда помечтать. Еще интересен Максим ГАЛКИН. Я подписана на него в Инстаграме и знаю, что этот человек намного глубже и интереснее, чем о нём принято думать.

Сергей САЗОНОВ, директор магазина бытовой техники и электроники «Эксперт»:
- Журналиста Владимира СОЛОВЬЁВА. Всегда, когда есть возможность, смотрю его авторскую передачу и слушаю по радио в машине. Во многом разделяю его точку зрения по разным вопросам. Очень импонирует его прямота и эрудиция.

Виктор БАРИНКОВ, бывший начальник УВД Ангарска, полковник милиции в отставке:
- Никого. Может, и скажут, что я сильно отстал от жизни. Пусть! Я, помнится, очень любил эстрадный юмор. А сейчас вижу, что все «знаменитые юмористы» едут к нам только деньги загребать, поэтому и помнят их, только пока афишу не содрали. Да, артисты такого уровня, как Аркадий РАЙКИН, тоже в свое время небесплатно гастролировали. Но они на сцене выкладывались на все сто процентов.

Дмитрий РЫЖОВ, лидер дворового хоккейного клуба «Сатурн»:
- Я никогда не видел вживую звезд хоккея даже регионального масштаба, поэтому был бы сказочно рад встрече с Александром ОВЕЧКИНЫМ! Чтобы собрал он нас, фанатов, в ДК и надавал толковых советов. Только не приедет он. Спортсмены в отличие от артистов выступают только на спортивных аренах.

Светлана ГОРГОЦ, заведующая дневным стационаром детской больницы:
- Отложила бы все дела, если б вдруг к нам приехал корифей медицины, известный детский хирург Леонид РОШАЛЬ. С удовольствием бы вживую послушала его лекцию о развитии детской медицины, мнение о здравоохранении в целом и политической ситуации в стране и мире.

Анна ПЕТРУК, главный специалист управления по культуре и молодёжной политике администрации АГО:
- Очень жду приезда в город Павла ВОЛИ. Он человек образованный, это сразу видно: острит, шутит не просто так, а на злобу дня. Я и сама такая – пошутить люблю. Вообще у нас в город артисты приезжают, больше интересные тем, кому уже за… Для молодых никого нет.

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