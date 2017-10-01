Что вам мешает жить?

- Законопроект КОЗЮРЫ ставит местную торговлю в неравные отношения с федеральными торговыми сетями: они могут продавать алкоголь с 8 утра до 11 вечера, а мы - только с 12 дня до 8 вечера. То есть нам намеренно ограничивают поток покупателей. Почему только нам?- Мы не против контроля, но контроля разумного. Новый законопроект Козюры – это чистой воды популизм. Якобы люди в «сухие дни» (когда спиртное не продают) вместо выпивки будут спортом заниматься. Неужели действительно кто-то думает, что алкаши выйдут на спортплощадки? Для этого надо больше, чем просто не продавать алкоголь.- Я был вынужден закрыть свою вторую точку в ТЦ «Юность», потому что в одном районе (в «Рауме-Плюс», а позже «Фестивале») открылись отделы федеральной сети «Спорт-Мастер». Не мне вам объяснять, что небольшие местные продавцы не могут конкурировать с сетевыми гигантами. Мы не можем позволить себе устраивать масштабные скидки, проводить акции и т.д. и неизбежно теряем покупателей. Я люблю свой город и уезжать из него не собираюсь. Но руки опускаются, это точно.- Вот уже год я безуспешно пытаюсь открыть одну-единственную точку по продаже шаурмы. Пришел в администрацию с конкретными предложениями, на выбор у меня было пять свободных пустующих мест, два рядом с центральными дорогами. Не сказали ни да, ни нет. А через два месяца на двух предложенных мною местах встали павильоны с шаурмой! Совпадение? Не думаю.- Наш банк – дочернее предприятие. Головное находится в Омске. На месте, к примеру, видно, каково состояние финансового рынка в городе и как можно увеличить кредитный портфель. Но… не всегда в этом можно убедить руководство. Это не только наша проблема, так у всех «дочек» бывает.- Если с кем мне и приходится бороться, то только с самой собой. Все остальные вопросы решаю в правовом поле. Живу с ощущением, что в любой момент могу остановиться и уйти из бизнеса. Это очень помогает.