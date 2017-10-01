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Что вам мешает жить?


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Сегодня, 11:51
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Что вам мешает жить?
Малый бизнес - это всегда игра: шах? или уже мат?

Повод: сегодня, 12 октября, в 15.00, в Иркутске, возле стадиона «Труд», состоится митинг предпринимателей. Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ, представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей, приглашает на него всех, кто недоволен действиями властей. А тем, кто не сможет поехать, мы дали возможность высказаться на страницах нашей газеты.

Михаил ОЖИГАНОВ, предприниматель, розничная продажа продуктов, 35 лет, в бизнесе четыре года:
- Законопроект КОЗЮРЫ ставит местную торговлю в неравные отношения с федеральными торговыми сетями: они могут продавать алкоголь с 8 утра до 11 вечера, а мы - только с 12 дня до 8 вечера. То есть нам намеренно ограничивают поток покупателей. Почему только нам?

Сергей, предприниматель, производство мебели, 40 лет, в бизнесе 12 лет:
- Мы не против контроля, но контроля разумного. Новый законопроект Козюры – это чистой воды популизм. Якобы люди в «сухие дни» (когда спиртное не продают) вместо выпивки будут спортом заниматься. Неужели действительно кто-то думает, что алкаши выйдут на спортплощадки? Для этого надо больше, чем просто не продавать алкоголь.

Александр КЛИМЕНКО, руководитель магазина «Старт. Мир отдыха и спорта», 45 лет, в бизнесе 15 лет:
- Я был вынужден закрыть свою вторую точку в ТЦ «Юность», потому что в одном районе (в «Рауме-Плюс», а позже «Фестивале») открылись отделы федеральной сети «Спорт-Мастер». Не мне вам объяснять, что небольшие местные продавцы не могут конкурировать с сетевыми гигантами. Мы не можем позволить себе устраивать масштабные скидки, проводить акции и т.д. и неизбежно теряем покупателей. Я люблю свой город и уезжать из него не собираюсь. Но руки опускаются, это точно.

Роман КОСТЮКЕВИЧ, 33 года, начинающий предприниматель:
- Вот уже год я безуспешно пытаюсь открыть одну-единственную точку по продаже шаурмы. Пришел в администрацию с конкретными предложениями, на выбор у меня было пять свободных пустующих мест, два рядом с центральными дорогами. Не сказали ни да, ни нет. А через два месяца на двух предложенных мною местах встали павильоны с шаурмой! Совпадение? Не думаю.

Алексей АКСАМЕНТОВ, управляющий ИТ Банка:
- Наш банк – дочернее предприятие. Головное находится в Омске. На месте, к примеру, видно, каково состояние финансового рынка в городе и как можно увеличить кредитный портфель. Но… не всегда в этом можно убедить руководство. Это не только наша проблема, так у всех «дочек» бывает.

Елена ДЫДЫКИНА, директор ООО «Просто лаборатория»:
- Если с кем мне и приходится бороться, то только с самой собой. Все остальные вопросы решаю в правовом поле. Живу с ощущением, что в любой момент могу остановиться и уйти из бизнеса. Это очень помогает.
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