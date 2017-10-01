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Выставка профориентации


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Вчера, 17:51
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Выставка "Выбери профессию" открылась сегодня в "Сибэкспоцентре". По сообщению пресс-службы правительства Иркутской области, в ней принимают участие более сорока представителей образовательных организаций - вузы, средне-специальные учебные заведения, учебные центры. На мероприятии представлены учебные заведения из Красноярска, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы.

В рамках выставки посетители могут получить информацию об особенностях обучения выбранной профессии, условиях поступления, сдаче ЕГЭ по предметам. Будущие выпускники школ могут сравнить условия обучения по одной и той же специальности в разных учебных заведениях. Для них также пройдет презентация правил приема в вузы в 2018 году.

В пресс-службе отметили, что в дни работы выставки можно будет посетить консультационный пункт министерства труда и занятости Иркутской области. Там для посетителей проводят индивидуальное психодиагностическое тестирование по выбору профессии с учетом склонностей, способностей и ситуации на региональном рынке труда. Также на консультационном пункте можно ознакомиться с банком вакансий и учебной базой центров занятости населения городов Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Шелехова, Иркутского района.
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